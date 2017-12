El riograndense e integrante del cuerpo técnico del Seleccionado Nacional de Básquet que encabeza Sergio la “Oveja” Hernández, repasó su trayectoria desde aquellos días como estudiante en la pensión de San Telmo, a su presente actual como flamante colaborador del equipo argentino que busca clasificarse al Mundial de China 2019. La historia de un fueguino que, una vez más, nos muestra que todo es posible.

RÍO GRANDE. – El 11 de diciembre de 1998, el joven riograndense Juan Manuel Gatti partía desde la provincia más austral del mundo hacia Buenos Aires en busca de un sueño que jamás hubiera imaginado concretar: ser entrenador de básquet. Hoy, 19 años después, tampoco imaginó darle indicaciones a un tal Luis Scola, Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola, entre otras figuras que conforman la actual Selección Argentina de Básquet que busca continuar con el legado que dejó la histórica Generación Dorada de “Manu” Ginóbili.

En diálogo con Radio Universidad (93.5), y en contacto directo con el corresponsal de Roma, Dr. Marcello D’Aloisio, el flamante asistente de Sergio la “Oveja” Hernández brindó un repaso de su vida como estudiante, en aquella pensión de San Telmo, a su actual presente en el conjunto nacional. “Me fui el 11 de diciembre de 1998 con la idea de ser entrenador de básquet. Me di cuenta a tiempo que jugador no iba a poder ser y tomé la decisión de ser entrenador y 19 años después estoy dentro de la Selección Argentina mayor con jugadores como Facundo Campazzo, Luis Scola, Nicolás Laprovittola y cumpliendo un primer objetivo que fue convertirme en entrenador profesional. Lo logré, estuve 12 años siendo entrenador de diferentes equipos viajando por todo el mundo y hoy me encuentro como asistente de Sergio Hernández, entrenador principal del Seleccionado Argentino, jugando las clasificaciones para el Mundial de China 2019”.

Cabe recordar que el ex jugador de Cantera Básquet -elenco que dejó de existir- brindó un campus en el Club Universitario de Río Grande, a través de una invitación de la Municipalidad. “Hoy el básquet en Argentina es el segundo deporte en cantidad de jugadores federados, después del fútbol, y la Generación Dorada transmitió esos valores no sólo adentro sino afuera de la cancha y hoy estamos disfrutando a la nueva generación con jugadores como Facundo Campazzo y Nicolás Brussino. Los chicos se siguen reflejando en los jugadores de la Generación Dorada”, garantiza.

Respecto a la clínica que brindó en Río Grande, reveló que “cuando organizamos esta actividad, uno de los pedidos de la gente de la organización era ver si podíamos traer una camiseta firmada de la selección porque los chicos tienen esa ilusión y no tienen ver la posibilidad de ver a esos jugadores y en este caso a un entrenador que participa con la selección. Desde hace 15 días que estoy de gira con la selección y estos chicos tuvieron la posibilidad de que el mismo entrenador que estuvo con Scola hace una semana atrás, hoy entrene con ellos y creo que ahí está la idea de nosotros los entrenadores y del básquet en general, de que los chicos estén dentro de la cancha y se sigan reflejando con jugadores de estas características”.

La relación con la “Oveja” Hernández

“A Sergio lo conozco desde el 2003. Mi primera experiencia profesional en el básquet fue en Boca (2003-2005). Allí tuve la posibilidad de empezar a aprender con él y 12 años después me convoca a ser su asistente técnico en el equipo multicampeón de Peñarol Mar del Plata. Yo tuve la posibilidad de ser campeón en la Liga en el año 2013-14. Y este año me convoca a la selección mayor para trabajar como asistente de él y además dirigir a la Selección Argentina U15 para las distintas competencias. Estamos trabajando dentro de un método y proyecto dentro de la federación para que los chicos sigan reflejados en aquellos jugadores de la generación dorada y nosotros como entrenadores jóvenes apuntalarlos”.

“De la tribuna a la cancha”

El flamante integrante del cuerpo técnico argentino recordó que “el 11 de diciembre de 1998, en el cumpleaños de mi padre, tomamos la decisión de que me fuera a vivir a Buenos Aires a estudiar en ese momento, pero me fui convencido de que mi idea era ser entrenador de básquet. Jugué al básquet siempre en Río Grande en el Club Cantera y mi entrenador Gustavo Núñez quien fue uno de los que más me apoyó, aquel 11 de diciembre agarramos un Gol color blanco chiquito, y 26 horas después llegamos a Capital Federal, en lo que fue una locura de viaje para empezar el profesorado de Educación Física y tuve la posibilidad, en el 2013, de empezar a asistir a los entrenamientos de Boca como oyente. Me sentaba en la tribuna a mirar todos los entrenamientos y, un mes después de haber estado todos los días, Sergio Hernández se acerca y me pregunta por qué estaba todos los días acá, y le comenté que yo quería aprender y el me abre la puerta por completo de Boca, me explica lo que es ser entrenador, todo lo malo de ser entrenador profesional, me preguntó si aceptaba el desafío y le dije que sí en ese momento y automáticamente me pasó de la tribuna a la cancha a colaborar con el equipo; un año y medio después firmo mi primer contrato profesional con Estudiantes de Olavarría y arriesgado por parte de ellos dado que era un entrenador sin experiencia en ese nivel pero bueno, la apuesta de ellos me facilitó poder meterme y en el 2005 comienzo una carrera profesional que hasta que terminé en Peñarol en el 2016, no paró”.

El contrato más importante

“Victoria De Bellis fue el contrato más importante que firmé”, bromeó; “está claro cuando en el 2006 nos casamos. Tenemos una hija de seis años y fue ella quien me llevó de la mano a lo largo de esta carrera. Sin ella sería imposible porque se necesita ese apoyo día a día. En febrero serán 12 años desde que estamos juntos.

Mi mujer (abogada y concejal electa) se encontraba embarazada en Olavarría y yo en Montehermoso por empezar una pretemporada por el ascenso y horas antes de que saliera a Esquel, me llama mi mujer que tenía una urgencia y que se venía el parto de manera urgente. En esa locura, agarro el auto, salgo como puedo de Monte Hermoso y llegué. Esas son las cosas malas que tiene esta profesión porque te perdés esos momentos importantes. Llegué y mi hija ya había nacido. La tuve que ver a las 00:00 horas con la ayuda de una enfermera que me dejó pasar. A uno lo apasiona el básquet profesional pero no es un trabajo común. Vivimos y dependemos del resultado; uno no puede planificar demasiado a futuro porque depende de que la pelota entre o no en el aro. A lo largo de estos doce años he visitado muchos países. Sudamérica la conozco prácticamente entera. En Europa también he recorrido muchísimo por el básquet. En Argentina he jugado y he estado en todas las provincias. A partir del año que viene, con esta clasificación al mundial, vamos a completar un poco América con Estados Unidos, Puerto Rico y México que son los integrantes del grupo que vamos a enfrentar”.

Sus primeros pasos en la pensión de San Telmo

El ex DT campeón de Peñarol de Mar del Plata, recordó sus primeros días por Capital Federal y comentó que “en mi primer año en Buenos Aires me fui a vivir a una pensión en San Telmo. Al principio fue por necesidad, después fue casi por gusto porque esas pensiones les da la posibilidad a los chicos de integrarse con pares que viven en la misma realidad y de distintos países y provincias. A partir de ahí, decidí quedarme por eso porque era una experiencia de vida interesante”.

En este sentido, destacó el constante acompañamiento de su padre, Simón Gatti, quien “ha sido un referente a lo largo de mi vida. Día a día nos comunicamos, charlamos y tenemos noches de amigos todo el tiempo. Por ahí está mal, y hoy siendo padre lo cuestiono, pero yo con mi padre soy amigo. Mi viejo está pendiente de mi carrera constantemente. Es la persona a la que le cuento lo que me va pasando dentro de la carrera para esperar su opinión y sin saber de básquet como pueden saber otros referentes que están conmigo. Pero su opinión es importante. No conozco gente que no quiera a mi viejo. Siempre nos dejó libre y decidir”.

De España a Charata

“Mi representante me informa de que estaban buscando en las islas Canarias un entrenador que hablara bien inglés y acá agradezco a mi familia por haberme insistido a que estudiara inglés durante tantos años porque eso me abrió la puerta para ir y estuve dos temporadas viviendo en Gran Canaria. Una experiencia increíble porque reclutábamos jugadores de toda Europa. Fue una experiencia tremenda y muy dura desde el trabajo porque teníamos rutinas de trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas. La intensidad en el día a día es importante. Mi mujer se encontraba en Olavarría, viajó, le encantó, pero nos pusimos de acuerdo para que vuelva al país porque la distancia era insostenible por lo que pasé de las islas Canarias a Charata, Chaco; venía de una ciudad de las mejores de Europa a otra que no tenía agua potable, pero el básquet es así y hoy estar en la Selección Mayor tiene que ver con este esfuerzo”, expresa un orgulloso Gatti.

Política a largo plazo

En otro orden de temas, el referente riograndense se refirió al trabajo que se encuentra llevando a cabo la Confederación Argentina de Básquetbol y comentó que hace cuatro años atrás, con la nueva dirigencia de la confederación, “se volvió y se logró una política a largo plazo. Hoy tenemos el Método CABB que es un método de trabajo que apunta a la formación de jugadores de 13 años para arriba con todo estructurado. Hay un rastrillaje que permite que no nos perdamos a ningún jugador con proyección. A través de Silvio Santander, uno de los entrenadores más respetados del país, como coordinador de las formativas de la selección, se está trabajando día a día para que el básquet siga creciendo. No tenemos el problema del fútbol en donde los proyectos son esclavos de los resultados. Hay planes nacionales formativos en cada provincia que dependen de la confederación y básicamente lo que se está haciendo es continuar la generación dorada a las nuevas figuras del país. En Venezuela, estuvimos jugando el sudamericano y tuve seleccionados de siete provincias distintas y eso nos permite hacerlo totalmente federal”.

El presente del básquet fueguino

El flamante asistente de la “Oveja” Hernández en el elenco nacional, se refirió a la situación por la que atraviesa el básquetbol fueguino y destacó el trabajo realizado por la Municipalidad de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes y Juventud, y lamentó que no suceda lo propio con la Federación fueguina de básquet. “El básquet podría aprovechar lo bien que se está trabajando en el deporte en la ciudad para dar un impulso. Años atrás había 9 equipos compitiendo todos los fines de semana, con mucha cantidad de partidos y hoy pasa por el esfuerzo de un par de clubes que lo tratan de hacer desde la pasión y el amor. Hoy Río Grande tiene cosas donde hay lugares que no los tienen. También cuenta con más habitantes que Olavarría, por ejemplo, en donde hay 14 clubes”.

Rumbo al Mundial de China 2019

Finalmente, se mostró positivo con el camino que deberá enfrentar el equipo encabezado por Luis Scola y recordó que el próximo año deberán enfrentarse con Puerto Rico, Estados Unidos y México. “De toda América, habrá siete clasificados por lo cual las expectativas son buenas y me encuentro con la ilusión de viajar a mi primer mundial si me mantengo dentro del cuerpo técnico”.

Juan Manuel Gatti. De Río Grande a Capital Federal. Y de Capital Federal ¿a China? Lo cierto es que, hasta ahora, demostró que todo sueño es posible.

