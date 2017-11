Afirmó que al presidente Macri no le interesa mantener el régimen fueguino y repudió la “desindustrialización y pauperización” de Tierra del Fuego. Además de los factores económicos, puso en el centro la soberanía, al señalar que “desindustrializar y liquidar la inversión de punta que se ha hecho, implica también dejar más desamparado a nuestro territorio de las Islas Malvinas”. Se mostró dispuesto a recibir a la gobernadora Bertone “sin ningún prurito”, pero advirtió que el régimen se debe defender “a capa y espada”, y no ir a una discusión “con un simple regateo”. También apuntó al sector empresario y planteó “el riesgo de que no defiendan el régimen y se propongan reconvertirse en importadores. No es la primera vez que pasa en Argentina y ocurrió en otros procesos neoliberales”

Río Grande.- El diputado nacional del bloque FPV-PJ dialogó ayer con FM del Pueblo sobre el proyecto de reforma tributaria que incluye el arancel cero para los impuestos internos a la fabricación de productos electrónicos, y garantizó su respaldo al reclamo de los fueguinos.

“Compartimos la preocupación de ustedes porque ya el gobierno de Macri, a contrapelo de lo que había prometido en campaña en 2015, tiene una orientación muy clara respecto de la provincia. No tiene ningún interés en sostener lo que ha sido una de las políticas más decisivas y exitosas en el terreno de la integración productiva de la isla, la industrialización, la radicación de población y el dinamismo de Tierra del Fuego”, señaló.

“Me quedó muy claro desde los primeros momentos que Macri venía a cerrar la industria de Tierra del Fuego, porque no le interesa, no le importa, no está de acuerdo. Hablan de reconversión y usan todos estos eufemismos para decirle a la gente que la solución sería que se fueran de la isla”, disparó, considerando que “los proyectos alternativos de turismo, pesca, hidrocarburos, están muy bien, pero no permiten con la velocidad requerida sustituir las fuentes de trabajo”.

“No me extraña que, como Macri probablemente no tenga la capacidad legislativa para aprobar cambios en la ley de promoción, esté haciendo todo lo posible para avanzar con el cambio de aranceles y ahora con los impuestos internos”, sostuvo, como una forma de neutralizar la 19640.

Sobre la reunión del bloque de este lunes, dijo que “junto a Héctor Recalde expresamos nuestro total convencimiento de que el modelo de desindustrialización que plantea Macri, y también de pauperización de Tierra del Fuego, cuenta con nuestro absoluto repudio. El bloque de diputados del FPV-PJ comprometió su apoyo a la provincia”, aseveró.

“Junto con los diputados de Tierra del Fuego Martín Pérez y Matías Rodríguez hemos presentado proyectos específicos para la industria tecnológica radicada en Tierra del Fuego. Esta iniciativa de Macri de la reforma impositiva es una atribución del Congreso, y si liquidan los impuestos internos, también liquidan el incentivo económico. Nosotros presentamos las leyes pero el PRO las traba, y algunos de los que se dicen oposición tampoco ayudan lo suficiente, porque en el Congreso podríamos reunir a toda la oposición y somos mayoría. Esto no ocurre, a pesar de la iniciativa muy fuerte que siempre toma el FPV”, lamentó el ex ministro de economía.

Basó este respaldo a la provincia en “cuestiones ideológicas, económicas y que hacen a la soberanía, porque el Estado tiene que ser un factor en los procesos de industrialización, y no hay país en la historia del capitalismo que se industrialice sin una intervención favorable del Estado, más todavía si se trata de una industrialización tardía, como es la de Argentina”.

“Tierra del Fuego está lejos, tiene un clima peculiar y, cuando se pretende igualar a través del mercado, con inacción del Estado, no se logra igualdad sino consolidar las desigualdades, porque no es lo mismo radicar una empresa a pocas cuadras de los centros de consumo urbanos que en Tierra del Fuego. Esto requiere un costo y, quienes creemos que el Estado debe encabezar los procesos de industrialización, sabemos que vale la pena incurrir en ese costo. Si no, estaríamos condenando a algunas provincias a la inviabilidad económica, como pasó en los ’90”, expresó.

De no intervenir el Estado con estos beneficios promocionales, “la actividad económica tendría que limitarse a los recursos naturales que se pueden explotar desde la actividad privada, y muchas provincias de nuestro país no podrían tener mucha actividad con valor agregado. Luego está la cuestión territorial y de soberanía, y ya vimos a Macri habilitando la explotación de los recursos de las Islas Malvinas, sin reclamar nuestros históricos derechos sobre el territorio. Le dicen que sí en todo a Inglaterra y no le piden nada a cambio en estos acuerdos, y esto está vinculado con Tierra del Fuego, porque desindustrializar y liquidar la inversión de punta que se ha hecho en la industria, implica también dejar más desamparado a nuestro territorio de las Islas Malvinas”, remarcó.

Las críticas de Marcos Peña

Consultado sobre los reproches del jefe de gabinete al FPV, por no extender la ley de promoción cuando fueron gobierno, o poner frenos con el cepo al dólar para el ingreso de insumos, replicó que “el 2015, que fue el último año de gestión de Cristina Kirchner, cuando circunstancialmente yo era ministro de economía, va a ser recordado como el año en que Tierra del Fuego alcanzó el pleno empleo. Marcos Peña debería repasar las estadísticas más que su relato, porque la orientación de nuestro gobierno fue siempre industrialista”.

“Ellos han permitido que cualquiera compre dólares, pero la mayor parte de la gente no puede pagar la boleta de gas, y su mayor problema no es comprar dólares. Algo parecido ocurre con el impuesto a las Ganancias, porque cuando nos fuimos lo pagaba un millón de personas y ahora lo pagan dos millones de personas, cuando Macri prometió quitarlo. Creo que el gobierno debería tener un poquito de vergüenza, porque el objetivo es desindustrializar, y Tierra del Fuego creo que es la muestra más clara y un laboratorio de ese proceso de desindustrialización”, aseveró.

“Cuando el Estado se retira, como lo está haciendo el gobierno de Macri, la industria desaparece, y eso se está notando”, sostuvo.

Gestiones de Bertone

Se le preguntó si prevé reunirse con la gobernadora Bertone, en caso de que lo solicite, dado que se encuentra gestionando en Buenos Aires, y dijo que “nosotros estamos siempre dispuestos a dialogar con todos los sectores, en base a ciertos puntos. La cuestión no es otra más que defender a los argentinos que habitan la provincia de Tierra del Fuego y en esa vocación vamos a mantener las reuniones que tengamos que tener, sin ningún prurito ni distinción.

Eso sí, lo que vamos a pedir a todos los sectores es coherencia, porque el régimen de Tierra del Fuego está siendo atacado desde el primer día del gobierno de Macri. Hoy nos encontramos con una estocada que no sé si puede ser final pero sí muy dramática para la industria fueguina y la economía completa, porque nadie se salva de siete mil quinientos despedidos y esto afecta a toda la sociedad, hagan lo que hagan y piensen lo que piensen”, advirtió.

“Hay que buscar a todos los sectores que están opuestos a esto y están dispuestos a defenderlo a capa y espada, porque tampoco podemos irnos de esta discusión con un simple regateo”, envió como mensaje a los que pretendan una negociación con algunas concesiones.

Respecto de la decisión de no prorrogar la ley durante la gestión kirchnerista, explicó que “se estaba discutiendo qué esfuerzo adicional de inversión e integración nacional de valor agregado debían hacer los empresarios. Esto era lo que pedíamos desde el Estado a los empresarios. Esa era la discusión que teníamos y nos decían que el gobierno del PRO se había comprometido a acompañar. Nosotros advertíamos que era una gran mentira, porque yo los conozco ideológicamente: el empresario no es el que pierde el laburo y tiene que volver a su provincia o buscar trabajo en otro lado. El empresario siempre puede reconvertirse porque tiene el capital, y el riesgo que vemos acá es que los empresarios tampoco defiendan el régimen y se propongan reconvertirse en importadores. No es la primera vez que pasa en Argentina y ocurrió en otros procesos neoliberales”, indicó.

“Es un régimen que hay que defender con todos los sectores: el trabajo, la política y los empresarios, sin hacerse los distraídos”, reclamó.

Kicillof garantizó nuevamente el respaldo del bloque a la provincia “porque coincidimos, porque creemos que corresponde por cuestiones de soberanía, de historia, de justicia, de inequidad, de integración, de industrialización, de dignidad, de trabajo. Pero muchas veces a este gobierno no le gusta lo que hizo el anterior y, en vez de mejorarlo, lo destruye”, concluyó.

Comentarios

Comentarios