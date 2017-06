Impulsado por el cantautor fueguino Patricio Apaza con el apoyo del Municipio de Ushuaia, artistas de toda la provincia y diversas organizaciones sociales como los veteranos de guerra, llevarán adelante este viernes 9 de junio en el Centro Cultural Esther Fadul a partir de las 20:30 horas con entrada: libre y gratuita.

Ushuaia.- “El Festival de la Canción Malvinas Argentinas es un espectáculo folclórico de danza y música, el cual congrega artistas provinciales, y a la población fueguina, con el objetivo de promover la cultura fueguina, recuperar la memoria con una acción malvinizadora colectiva, ya que estamos en la ciudad capital de Malvinas”, comentó Patricio Apaza.

Agregó el cantautor que “es una linda oportunidad para Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, contar con tercer Festival de la canción ‘Malvinas Argentinas’ puesto que promueve la diversidad cultural que ya caracteriza a nuestras ciudades fueguinas por ser un crisol de provincias y de esta forma aporta al desarrollo económico, turístico y artístico de la región”.

Apaza, fundador de este festival, volvió a pedir que es este evento sea implementado dentro el calendario cultural fueguino. “Es un festival de todos porque Malvinas es de los argentinos”.

“Quiero agradecer el apoyo institucional del Municipio de Ushuaia, a través de la Secretaria de Cultura y la Secretaria de Turismo; a los veteranos de Malvinas, a los artistas que son los grandes protagonistas que llevan el mensaje de un pueblo, a los medios de comunicación que la aportan a la difusión del evento y la población fueguina que acompaña a la causa malvinizadora. Quiero agradecerles a todos infinitamente y pido que las autoridades de turno acompañen a las fiestas populares y que le den el valor que merece cada artista y así crecerá este festival a nivel nacional e internacional. Asimismo mi profundo agradecimiento a los excombatientes de Malvinas, a los artistas y la población fueguina. Mi deseo es que sigamos malvinizando”.

La conducción del festival estará a cargo de Paulo Pérez y Norma Lezcano de Noguera.

Los artistas

Participarán en esta oportunidad el Ballet ‘Soles que dejan huellas’ del profesor Santiago Soto; Diego Yegros, Franco Andrada, Facundo Armas, el propio Patricio Apaza, ‘La Fueguina’, Danai Núñez, ‘Folklore en Zapatilla’ y la Banda Municipal de Música.

Este evento tiene el formato de Festival; habrá buffet y el municipio capitalino dispondrá la infraestructura para verdaderamente sea una fiesta. Está previsto que los veteranos de guerra tengan también un stand donde repasarán un poco los acontecimientos de 1982 y sobre los derechos soberanos argentinos sobre Malvinas.

Sobre Patricio Apaza

Patricio Apaza es cantante, oriundo de San Isidro, en la localidad salteña de Iruya. Ya ha grabado cuatro discos. Es compositor y músico desde hace 17 años, artista con un recorrido amplio en la escena. En 1999 perteneció al grupo musical “Raíces Argentinas”. En el 2008 fue parte del proyecto musical “Ushuaia 4”.

Desde el 2013 inicia su carrera con solista y luego grabando el primer disco denominado “Sueños” también realizó 2 video clip uno en Iruya (Salta) su pueblo natal y el otro en Rio de Janeiro (Brasil). Justamente en el 2015 el cantante ushuaiense grabó su videoclip en Brasil con la canción ‘Déjame entrar en ti’ con la modelo y actriz brasileña Suzy Fonseca. De este modo el artista fueguino fue embajador también en el país carioca poniendo en lo alto a Ushuaia.

Artista incansable

Patricio Apaza es artista incansable por las fiestas populares y por la cultura de Tierra del Fuego. Es fundador del festival.

El Festival tiene el apoyo del Centro del Excombatientes de Malvinas Argentinas, La Municipalidad de Ushuaia y artistas de toda la provincia quien se han unido a esta causa, que tiene como objetivo principal homenajear a los Veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, a través de la canción y promover las artes en la ciudad.

En una entrevista confió que “desde muy chico amé la música, cantando en mi pueblo coplas junto a mi madre”.

Agregó que “con esas ganas de seguir creciendo en la música y ser alguien en la vida, terminé mis estudios en Iruya”.

Apaza emigró de su pueblo natal a la capital de Salta donde estudió Enfermería Profesional. “La música seguía siendo mi hobby. Con mis 25 años emigro a la ciudad de de Ushuaia, donde mi hermano Raúl me bancó -y me bancará siempre- y entro a trabajar como enfermero en el Hospital Regional Ushuaia”.

Relató que en 1999 “conocí a unos amigos como Franco Lamas, Rodrigo Gonzalves, Jorge Flores y Oscar Flores, quienes encaramos un proyecto solo por hobby de armar un grupo que se llamó raíces argentinas, que nos dio muchas satisfacciones, menciones, revelaciones y consagraciones, como por ejemplo en ‘La Noche Más Larga’; además de ser finalistas en espectáculos callejeros, ganadores del Pre Cosquín, actuaciones en distintos festivales del país, en el Festival de la Patagonia en Chile y recibimos el cariño de la gente que nos vio crecer como personas y artísticamente. Fue hermoso”, recordó.

En ese sentido dijo que “nunca se borrarán todos esos recuerdos”. También grabaron dos CD y formaron el Grupo Ushuaia 4 con Joaquín Lizarazu, Jorge Flores, Oscar Flores y el propio Pato Apaza. “Fue también otra etapa de la música muy hermosa, grabamos un CD, uno en vivo y otro en estudio. También grabamos un videoclip junto a los veteranos de Malvinas. Fue algo histórico ese vídeo porque se está difundiendo por las redes sociales”.

“Nosotros siempre llevamos la causa de Malvinas a través de la canción. Ahora, desde hace 4 años, estoy trabajando como solista. He grabado un CD ‘Sueños’ que se está difundiendo mucho por los medios nacionales. Realicé un vídeoclip con la canción que esta en mi CD ‘Sueños’ ‘Mi Pueblo de Iruya’, donde son protagonistas mis padres -mi madre cantando coplas-. Son paisajes de mi pueblo y una hermosa chica de Iruya quien la nombro como la Flor de Puyapuya, representando la belleza de mi pueblo”.

Este vídeo fue difundido en un canal de la música y también está en Youtube y todas las redes sociales. “Siempre estoy trabajando incansablemente por la cultura y por la música. Ushuaia me abrió las puertas a todas mis ilusiones y por eso estoy muy agradecido con ella.

Cabe recordar que el15 de mayo de 2015, Patricio ‘Pato’ Apaza presentó en el Centro Polivalente de Arte su CD ‘Sueños’ en el Primer Festival de ‘Malvinas Argentinas’ junto a otros grandes artistas fueguinos que tuvo una enorme repercusión en los medios de comunicación. La presentadora de este evento fue Norma Noguera, Decana del periodismo fueguino.

En junio de 2016 con un enorme éxito se desarrolló el Segundo Festival de la Canción ‘Malvinas Argentinas’ impulsado por el mismo Apaza, quien destacó que “este es el segundo festival que impulsamos en el marco de la Reafirmación de los derechos soberanos de los argentinos sobre Malvinas y en esta oportunidad contamos con el apoyo de la Municipalidad de Ushuaia y la verdad es que estamos muy contentos y felices porque arrancó como una idea loca cuando lo hicimos como una peña hace unos tres años, pero el año pasado lo hicimos de manera formal y llenamos el Polivalente de Arte”.

Justamente el primer festival fue a beneficio del Hospital Regional Ushuaia ‘Gobernador Ernesto Campos’ del cual Apaza es enfermero y el cual fue declarado de Interés Municipal.

Comentarios

Comentarios