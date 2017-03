Para el vicegobernador se dan las condiciones para una municipalización de la Margen Sur, con la división geográfica del río Grande y es “factible constitucionalmente”, sostuvo. Aclaró que será una decisión de los legisladores. Destacó las gestiones para ampliar el muelle de Ushuaia y las expectativas por la recalada de más cruceros. Aseguró que el bloque del FPV está unido y se ve “en las votaciones. Respecto de las elecciones, dijo que el congreso partidario definirá “si vamos como frente o como Partido Justicialista”.

Río Grande.- El vicegobernador Juan Carlos Arcando consideró “constitucionalmente factible” que se avance con la municipalización de la Margen Sur, tras firmar la nota con el pedido de un grupo de vecinos a la Legislatura.

De visita en los estudios de Radio Universidad 93.5, mencionó la reunión que mantuvo en la Margen Sur, y aclaró que “no impulsa la división del municipio”.

“Lo único que dije es que los vecinos presentaron un escrito con mi firma, pidiendo la municipalización de ese sector. Los vecinos me convocaron a una reunión con todos los referentes de ese barrio y fui a decirles que el proyecto que ellos presentaron ingresó y se pasó al área legislativa para que le den trámite parlamentario; pero también les aclaré que eso es una decisión de los legisladores, no es una decisión del vicegobernador”, expresó.

Para el vicegobernador se dan las condiciones para una municipalización de la Margen Sur, con la división geográfica del río Grande y es "factible constitucionalmente",

“Uno los orienta sobre cómo es la tarea legislativa, eso no quiere decir que uno asuma lo que ellos vienen a plantear. Muchas veces los proyectos se mejoran, se enriquecen, y uno puede decir que lo que están planteando no va a tener eco. Se los he dicho a algunos, porque uno conoce el pensamiento de la Legislatura, y sabemos quiénes pueden estar a favor y quiénes no”, advirtió, abriendo la posibilidad de que no acompañe la mayoría legislativa.

Indicó que así como un grupo de vecinos presentó un petitorio para municipalizar la Margen Sur, puede haber otro grupo que plantee lo contrario, y adelantó que “se le va a dar el mismo trámite parlamentario”.

Respecto de si ve factible esta separación de Río Grande en dos municipios, sostuvo que “la Constitución es muy clara. Tolhuin era comuna y la municipalizamos. Esto no significa tomar posición por uno u otro lado. Hay ciudades donde las divide una calle. Acá está el puente y el río Grande, así como la división de muchas provincias es un accidente geográfico, como el río Colorado”, comparó.

Sobre las fricciones con el intendente Gustavo Melella, por este y otros temas, dijo que “a Gustavo lo conozco hace muchos años. Ha sido docente en La Misión Salesiana y mi hijo fue a La Misión. De ahí lo conozco y no es una persona nueva en el trato. Tengo el mejor de los respetos hacia él. Por ahí tenemos diferencias del punto de vista político, pero no significa que esté enfrentado con él. Seguramente él tiene diferencias conmigo. Los que vienen nuevos en la política creen que uno se está pegando todo el día en un ring”.

Afirmó que el viernes lo llamó “por un tema particular y me atendió el teléfono. No hay ningún tipo de inconveniente, ni con Gustavo, ni con Walter (Vuoto). Hay diferencia en la forma de ver las cosas y es cierto. Así como él me critica, ¿por qué no puedo criticar las cosas que veo mal? Si critica a través de un medio, ¿yo no puedo responder de la misma manera? Si no, es dejarle el escenario y quedarme callado la boca”, observó sobre los cruces mediáticos entre ambos.

En cuanto a la convocatoria al diálogo por parte de Bertone, que todavía no tiene fecha, Arcando señaló que “en el discurso inaugural la gobernadora fue muy clara y la agenda se completará y se hablará del tema. No hay que poner temas, porque si no, se condiciona a hablar de eso. No hay que condicionar las cosas y menos el diálogo, porque si no, no es diálogo”.

“El otro día le contesté a un funcionario de Ushuaia que no ponga condicionamientos, porque eso es poner palos en la rueda a un llamado al diálogo. Después veremos de ese diálogo las prioridades para trabajar juntos”, dijo.

Sobre la falta de contacto con el Municipio y sus autoridades, aunque visita la ciudad de Río Grande con frecuencia, concedió que “es cierto que desde el año pasado no voy a la Municipalidad, porque yo también debo ser respetuoso de los tiempos de cada uno. Pero cuando tiene que haber una comunicación telefónica, no hay problema”, aseveró.

Consultado sobre su expresión de que no va a parar hasta recuperar la intendencia, respondió que “es una expresión política”, restándole importancia.

Deudas y censura

También se lo consultó sobre las deudas de coparticipación que mantiene el gobierno con las municipalidades de Ushuaia y Río Grande, y dio a conocer que la semana pasada firmó “un decreto que tenía que ver con el tema de la coparticipación, no recuerdo si el de Río Grande o de Ushuaia. El tema de coparticipación son cuestiones que tienen que hablar entre los Secretarios de Economía. Por lo que me dice José Labroca, que es nuestro Ministro de Economía, la relación con los secretarios de las áreas es buena”.

En cuanto a la censura en Canal 13, que hizo pública el intendente Melella, además de exponer que hace más de un año dieron de baja el espacio para el noticiero municipal y no responden a las notas enviadas, dijo que “no quiero opinar porque no lo conozco. Si hubo algún pedido no lo sé. Cuando me enteré del tema, averigüé, charlé con la persona que tenía que hablar y le dije ‘me parece que esto no es así’”.

Sin más detalles de esta conversación, no dejó claro si se piensa rever la postura o no.

Con un frente o por el PJ

Por otra parte, con el cronograma electoral definido, se le preguntó sobre las elecciones legislativas y si se presentarán por el Frente para la Victoria. “El viernes estuve con los compañeros de la departamental, que recuperaron su casa, y vamos a poner en valor ese espacio para debatir en el seno del partido en Río Grande”, dijo, extendiendo su “felicitación a la departamental que encabeza René Vergara”.

“Ahora que ya salió la fecha confirmada por la justicia electoral”, estimó que habría definiciones “en abril”.

“En la anterior reunión, cuando asumimos, hicimos un congreso partidario y le dimos mandato al congreso provincial para que pueda hacer los acuerdos políticos que crean convenientes. Ya está autorizado, porque muchas veces cuesta convocar al congreso partidario. Desde el congreso partidario le hemos cedido la facultad a Rosana Bertone para poder hacer todos los acuerdos políticos”, informó.

Dado que el ministro de Trabajo Claudio Carrera había adelantado que el PJ presentará candidatos propios, Arcando recordó que están “las PASO y es la interna de un partido político donde opina toda la sociedad. Seguramente el congreso definirá si vamos como frente electoral o como Partido Justicialista. Puede llevar el nombre con el que llegamos al gobierno –Frente para la Victoria-, puede cambiar el nombre según con quién hagamos acuerdos políticos, o iremos como PJ”, dijo, dejando abierta la posibilidad a que no representen el FPV.

Promoción en Miami

Arcando destacó la gestión de promoción de la gobernadora en Miami, a partir de la ampliación del puerto de Ushuaia. “Son 250 metros más de muelle que van a permitir que vengan más cruceros. Algunas empresas se han comprometido volver a Tierra del Fuego y otras a incrementar los ingresos. Esto va atado al puerto de Buenos Aires y al puerto de Madryn, porque los grandes cruceros se quejan de los costos”, dijo.

Recordó que “antes llegaba el Queen Mary, que tenía que quedar fondeado. No podía ingresar porque no le daba el calado. Un buque como ese trae alrededor de diez mil pasajeros, de los cuales baja entre un 60 y un 70 por ciento”, subrayó, abriendo la expectativa para reactivar el comercio local y la gastronomía fundamentalmente.

Asimismo, expuso la necesidad de adecuar los horarios del comercio, porque hace poco llegaron cuatro cruceros un fin de semana “y gran parte de los comercios estaban cerrados. Todos deben entender que es una oportunidad para vender, y tienen que sentarse los comercios con el gremio para abrir un domingo”, manifestó.

Respecto del Puerto de Río Grande, dijo que “hay un estudio que se había encargado a través del CAF y es más una cuestión del Ejecutivo, de la que podrá hablar la gobernadora. Yo estoy al tanto de todo, pero le compete más al Ejecutivo. Mi rol es más legislativo y soy muy respetuoso”.

Bloque unido

Finalmente Arcando dio cuenta de la unidad del bloque del FPV en la Legislatura. “Cada uno tiene su posición y hay chispazos, pero cuando se toma una decisión, los que tienen alguna duda terminan votando lo que decidió la mayoría. Eso es bueno. Cuando hubo que votar, se votó todo”, remarcó.

“Los peronistas somos muy pasionales y decimos las cosas como las decimos. Muchas veces eso genera rispideces, pero en definitiva cuando se levanta la mano estamos todos juntos”, concluyó.

