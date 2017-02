En el marco de la oferta académica propuesta por la UTN, Facultad Regional de Río Grande, autoridades de la alta casa de estudios se encuentran haciendo los trámites necesarios para iniciar el 2016 con la carrera de ingeniería electromecánica. En este sentido, visitaron los estudios de Radio Universidad durante el programa “Café Tecnológico” la Lic. En psicología Daniela Miquelestorena y la Lic. En psicología social Marcela Palacios, ambas pertenecientes al área de Acreditación de Carreras de Grado de la alta casa de estudios, para comentar al respecto.

21-08-15 Río Grande.- Desde la UTN, Facultad Regional de Río Grande se pretende incorporar la carrera de ingeniería electromecánica a partir del próximo año, sumándose a las de ingeniería industrial e ingeniería química. Es así que desde la alta casa de estudios se están llevando a cabo todos los trámites necesarios para que dicha carrera pueda ser aprobada en el Concejo Superior de Rectorado y luego acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

En este sentido, la Lic. Daniela Miquelestorena aseguró que “venimos haciendo un importante recorrido en lo que tiene que ver con la acreditación de las carreras de ingeniería industrial y química, lo cual fortaleció mucho a la facultad y la posiciona en otro lugar, abriendo la posibilidad de poder pensar en incorporar nuevas ofertas académicas”.

De este modo, la profesional explicó que “en un principio se pensó en incorporar la carrera de ingeniería mecatrónica. No obstante, advertimos que la carrera de ingeniería electromecánica es mucho más viable en el sentido de que ya tenemos el cuerpo docente necesario, se puede articular perfectamente con las otras dos ingenierías y también incluye algunas materias de lo que es la mecatrónica”. Al mismo tiempo, la Lic. Marcela Palacios agregó que “también disponemos de los laboratorios necesarios y el equipamiento que próximamente estará llegando”.

Por otro lado, en cuanto a los requisitos necesario que se solicitan para poder incorporar una nueva carrera, la Lic. Miquelestorena dijo que “existen tres etapas necesarias. Primero se realiza el proyecto en donde se incluyen los curriculum de los docentes, las materias, los contenidos mínimos, las cargas horarias, el perfil del alumno, del egresado y del docente, la incumbencia del título, el valor presupuestario y se eleva al Concejo Superior en Rectorado. En caso de que el proyecto sea aprobado es enviado a la COENAU. Esta última instancia es nueva, ya que antes si el proyecto era aprobado por el Concejo Superior ya podía ser implementada. Hoy en día debe estar aprobada por la CONEAU”.

Cabe destacar que la UTN, Facultad Regional de Río Grande se encuentra elaborando el proyecto de lo que será la carrera de ingeniería electromecánica para luego elevarlo al Concejo Superior del Rectorado.

Es así que, la Lic. Miquelestorena destacó que “la facultad tiene los antecedentes de tener las dos carreras que ya ofrece acreditadas. Asimismo, cuando vinieron los pares evaluadores y en función de los laboratorios de los cuales disponemos, aseguraron que estaríamos en condiciones de que nos acrediten la carrera de ingeniería electromecánica”.

Por su parte, la Lic. Palacios explicó que “la idea es que la facultad le ofrezca algo a la comunidad y a la inversa, ya que es un proceso recíproco. A nivel nacional, todas las universidades se encuentran trabajando en pos de que se mixture lo académico con lo que realmente necesita la sociedad. De aquí la importancia de las distintas jornadas, capacitaciones, incluso de las encuestas de opinión que muchas veces se realizan para conocer las necesidades de las personas”.

Por último, el jueves pasado se llevó a cabo en la UTN, Facultad Regional de Río Grande una jornada de presentación de su oferta académica con la presencia de varias empresas, fuerzas vivas de la comunidad, al mismo tiempo que los cuatro claustros de la alta casa de estudios (docentes, no docentes, graduados y estudiantes). En este sentido, la Lic. Palacios indicó que “lo que se buscó fue realizar una sensibilización hacia la comunidad en cuanto a esta oferta académica nueva que la facultad pretende ofrecer, más que nada para hacer un análisis de opinión y de demanda. Así también, quisimos conocer a través de una realización de encuestas a qué cantidad de personas les interesaría participar de actividades que impulse la facultad, aun cuando no forman parte de ella”.

