RÍO GRANDE. – Hace dos semanas, en este medio publicamos el último lanzamiento del Lamborghini: el superdeportivo Terzo Millennio, diseñado en su totalidad por el ushuaiense Facundo Elías, quien, desde hace cinco años, se encuentra trabajando para una de las principales marcas del mundo automotriz.

El fueguino, que partió hacia el Viejo Continente “prácticamente sin nada,” dialogó con Radio Universidad (93.5), en el ‘Personaje de los Viernes’ en contacto directo con el corresponsal de Roma, Dr. Marcello D’Aloisio y con la presencia en los estudios de La Tecno, del director Alberto Centurión y la Locutora Lorena Vera.

Según explicó Facundo Elías, se trata de un concept superdeportivo, desarrollado en alianza con el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT). Aunque la marca de Sant´Agata Bolognese no brindó muchos detalles técnicos, ya está listo para el siguiente paso en su historia: fabricar su primer superdeportivo eléctrico. Para este concept se puso foco en cuatro áreas: “energía”, “innovación en materiales”, “arquitectura de vehículo y tren de potencia”, “sonido y emoción”.

“Diseño autos y trabajo desde hace cinco años en Lamborghini”, relata Elías. “En Tierra del Fuego hay una gran cantidad de chicos muy capaces con un gran potencial de creatividad. Conocí un montón de chicos de Río Grande que están por Europa trabajando y les está yendo muy bien. Es muy lindo encontrar fueguinos dando vueltas por el mundo y ver que les está yendo bien”, agregó. “Siempre tuve la idea de diseñar autos desde chiquito. En Tierra del Fuego somos todos muy ‘fierreros’ y nos gustan los autos y para poder hacerlo me fui a estudiar diseño industrial a Buenos Aires y cuando terminé traté de trabajar en Buenos Aires pero fueron años bastantes difíciles porque la industria automotriz no está muy desarrollada, por lo cual me tuve que venir para Europa prácticamente sin nada, solo sabiendo donde ir, a la ciudad de Torino, que es la cuna del diseño automotriz en donde se encuentra la base de Fiat”.

Una vez radicado allí, se contactó con diversos chicos que se encontraban estudiando en Italia. “Me comentaron que para insertarme en el mundo del automóvil debía estudiar y decidió aplicar para un master y afortunadamente me pudieron becar al 100%. Me fue muy bien y luego de eso pude hacer una pasantía en Pininfarina que es conocida porque los modelos más significativos de Ferrari, salieron de ahí. Luego de eso, un chico argentino –Agustín Pérez-, estaba trabajando en Lamborghini, me contacta y me comentó que estaban buscando chicos para trabajar. Estaba a un paso del sueño del pibe y le mandé todos los papeles y mis dibujos que tenía hecho hasta el momento. Una vez que lo vieron en Sant´Agata, a la semana, estaba trabajando con ellos. Estaba a 300 kilómetros y ni lo pensé y me vine para aquí. Es mi quinto año y tengo un contrato indefinido”.

En este sentido, recordó que cuando finalizó el secundario, partió desde el Fin del Mundo a Buenos Aires para estudiar diseño industrial, aunque el horizonte del ushuaiense ya estaba centrado en Europa. “Con 17 años estaba estudiando en la UBA que es una gran escuela además de ser gratuita. Con 25 años me vine a Europa, luego de finalizar la universidad. “Tengo toda mi vida en Ushuaia a pesar de haber nacido en Bahía Blanca. A los cuatro meses me mudé a la capital fueguina y por ello me considero un fueguino. No soy bahiense”, aclara. “En Tierra del Fuego son todos muy fierreros y mi padre había fundado una empresa que trabaja con fibra de vidrio y habían comenzado a hacer náutica y comencé a trabajar con él porque me interesaba hacer los cascos de los barcos. Me parecían cosas súper interesantes y mi pasión era trabajar con autos de carrera de turismo pista. Gran parte de mi carrera se la debo a mi padre. Yo le modificaba todos los autos a mi familia”, recuerda.

Según nos cuenta Elías, el Terzo Millenio surge como una visión de hacer una Hypercar eléctrica Lamborghini. “Es un auto que está por encima de un superdeportivo. Es algo que está más allá”. Surgió de una idea de Mitja Borkert –su jefe- quien confió en la capacidad del ushuaiense y le entregó el proyecto para hacerlo. “Lo más difícil y el desafío que tuvimos fue poder hacer una Lamborghini extrema, innovadora y que reflejara el ADN Lamborghini teniendo en cuenta que es el primer auto eléctrico que hicimos”. Este flamante modelo es completamente eléctrico y cuenta con cuatro motores eléctricos, uno por cada rueda y un nuevo paquete de baterías modulares, distribuidas en nuevos espacios del auto. “Esto nos permitió desarrollar una arquitectura diferente del vehículo”, explica. La energía se almacena en la piel del vehículo. La velocidad máxima que alcanza es de 350 kilómetros por hora. En cuanto a batería, el tiempo de duración “depende del uso. Podría ser máximo de 300 kilómetros. El rodado es de 20 adelante y 21 detrás. El peso del auto está por debajo de los mil kilos”, agrega el diseñador.

“Vendría a ser como mi primer hijo”, cuenta, orgulloso, el fueguino que sin dudas, está cumpliendo el ‘sueño del pibe’. “Al ser un centro de diseño chico, cuando tenemos un proyecto de auto producción, nos toca trabajar con mucha gente en el diseño de un externo. No haces todo vos. Es un trabajo en grupo y cuando surgen estos trabajos de Concept Car –autos del futuro-, hay alguien que debe asumir la responsabilidad de encabezar la realización y afortunadamente tuve la oportunidad de hacerlo internamente y el diseño es todo mío. También tuve que armar el equipo de trabajo”.

Con respecto a las ventas, reveló que aún “no está definido cuántos se van a vender. Si se vende podría ser una tirada limitada de 20 o 40 autos y podría llegar a costar entre 5 y 8 millones de euros. Hay mucha gente interesada en comprarlo pero todavía nos falta técnicamente conectar todos los puntos. En un año y medio vamos a poder ofrecer este tipo de vehículos. Nuestra mayor clientela viene de Estados Unidos; luego viene Asia –China y Japón- y tercero Medio Oriente”.

“A los fueguinos que se están recibiendo les diría que salgan y conozcan un poco. Hay que viajar y conocer porque hay un montón de oportunidades dando vueltas y si uno tiene muy claro lo que quiere hacer, les va a ir bien. Conocí muchos chicos capaces dando vueltas por el mundo y tantos otros que conozco en Ushuaia que son súper capaces y por ahí no tenían los medios para salir y se han quedado allí, siendo muy inteligentes. Si hubiesen tenido la oportunidad, sin dudas que llegarían a ser excelentes profesionales”.

Sobre la composición de su familia, el fueguino comentó que “tengo mi novia de mi juventud. Era mi amiga de la plaza cuando éramos chicos y hace cinco años nos casamos. Todavía no tenemos hijos. Mi esposa se llama Belén y es de Mendoza pero se fue de chiquita a Ushuaia y nos conocimos allí. Ella se encuentra muy bien en Italia y por suerte tuvo la posibilidad de encontrar sus estudios. Es abogada y se dedicó a registros de marcas y patentes y le va muy bien. Hay un gran grupo de chicos argentinos acá que nos vemos muy seguido. A veces nos trasladamos a Inglaterra, Ámsterdam y España; estamos todos desparramados. El año que viene seguramente vaya a Tierra del Fuego”, anticipó.

Facundo, es “bostero de alma” y advierte que no puede hinchar para ningún equipo italiano, además de preferir el asado –por encima de las pastas-. “En el asado somos imbatibles”.

“Cuando estás muy lejos y sin la familia, cualquier cosa chiquita se hace grande, pero siempre fue más fuerte el sueño y las ganas de trabajar en esto. Si me sentía mal, me ponía a trabajar. Si pensamos que la vida va a ser fácil, nos equivocamos de entrada. No te van a regalar nada nunca. Lo mejor por hacer es pensar en positivo y darle para adelante”.

Finalmente, el flamante diseñador del último modelo de Lamborghini, agregó que la gran mayoría de sus trabajos “son secretos y no puedo estar escribiendo y mostrando, por eso les decía a mis familiares que estaba trabajando en un auto pero no podía decirles más detalles así que, una semana antes, cuando ya tenía los pasajes para Boston en donde lo presentamos el 6 de noviembre en la Universidad de Massachusetts, les comenté y no entendían nada hasta que vieron las fotos y presentación. Después me llamaban cada cinco minutos”.

