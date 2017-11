La legisladora del bloque UCR Cambiemos dio su respaldo al documento que defiende la industria fueguina y advirtió que “si el proyecto llega tal cual está al Congreso, es muy probable que perdamos”. Participará de reuniones en Buenos Aires con funcionarios nacionales para torcer la intención de eliminar los impuestos internos. También habrá un encuentro con el presidente de la UCR a nivel nacional.

Río Grande.- La legisladora Liliana Martínez Allende efectuó su balance de la convocatoria realizada el viernes pasado en Casa de Gobierno por la gobernadora Rosana Bertone, y respaldó el documento firmado por los distintos actores políticos, sociales y sindicales.

En diálogo con Radio Universidad, celebró esta convocatoria porque “hace un año atrás, a través de un proyecto que presentó nuestro bloque, habíamos propuesto conformar justamente una comisión con todos los sectores del arco político de la provincia para conversar sobre el tema particular de la ley, que siempre nos tiene en vilo, y todos los temas importantes de la provincia”, recordó.

“Hubo muy buena participación, con presencia del sector gremial, los diputados nacionales, los senadores, legisladores, los intendentes, los concejales, las cámaras de comercio, de industria, AFARTE, representantes del comercio, por supuesto la UOM y gremios estatales y privados. Había más de cien personas en esta reunión, todos pudieron hablar y se los escuchó”, destacó.

Explicó que el presidente de la UCR Federico Sciurano no estuvo porque “no se invitó a los presidentes de los partidos políticos sino a los bloques legislativos”, al tiempo que aclaró que “Tito” Stefani “no estaba como presidente del PRO sino como diputado electo por Cambiemos”.

Informó que esta semana prevén reunirse “con el presidente del comité nacional de la UCR en Buenos Aires. Esta reunión fue gestionada justamente por Federico Sciurano, más allá de que tenemos una fuerte disputa por lo que ocurrió en la última elección. Sciurano tiene una buena relación con el presidente del comité nacional, que es el intendente de Santa Fe, y participa de la mesa de Cambiemos. Necesitamos el apoyo de todos y no hemos mirado las diferencias sino las cosas que nos unen, como la industria en este momento”.

“Cuando atacan a Tierra del Fuego, no importa el color político que tengamos, sino que debemos estar a la altura de las circunstancias y defender nuestra industria”, sentenció.

Consideró que el encuentro “fue un poco prematuro porque por ahora hay un esbozo de proyecto, pero es bueno trabajar con tiempo. Fueron citados los gobernadores y entiendo la postura de Bertone de estar alerta, porque hay que trabajar antes de que este proyecto llegue a la Cámara de Diputados, donde no vamos a contar con el acompañamiento de las distintas provincias. Lo vimos cuando fue el jefe de gabinete, y cada provincia tiene su reclamo a Nación, son otras necesidades, y el problema de Tierra del Fuego va a quedar relegado, además de lo que piensa el resto de las provincias sobre los beneficios que tenemos”.

“La gobernadora es consciente de que, si el proyecto llega tal cual está, es muy probable que perdamos, por eso es mejor anticiparnos. Con el legislador Blanco vamos a tener reuniones con diferentes representantes de nuestro partido, porque también pertenecemos a este gobierno y vamos a decir lo que pensamos. Siempre pensamos lo mismo y ante cada expresión de algún funcionario o ministro en contra de la provincia, hemos salido a repudiarlo, porque para nosotros está primero siempre Tierra del Fuego”, expresó.

“Yo quiero destacar el trabajo que viene haciendo la provincia, con el ministro Ramiro Caballero, porque la Nación venía pidiendo un cambio en los procesos productivos y empezar a fabricar otras cosas, pero eso no se hace de un día para otro. Hay otras cosas que en este momento está necesitando el país y se puede aprovechar la misma capacidad instalada”, planteó.

Compromiso empresario

Asimismo, la legisladora consideró que debe haber un compromiso del sector empresario, dado que no se ha cumplido la palabra empeñada en más de una oportunidad. Como ejemplo, citó el fideicomiso empresario que tenía prevista una inversión de 50 millones en 2016 y otro tanto en 2017. “En la reunión del viernes el legislador Pablo Blanco les refrescó a los representantes de AFARTE y la UIF este tema, porque fuimos protagonistas y firmamos este compromiso, pero no recibimos nada. Se habían comprometido también a no despedir gente y nada de eso hicieron”, criticó.

Aseguró que “el gobierno nacional no pretende perjudicar a la provincia, porque es el que más ha ayudado, y yo sé que no quiere dejar nueve mil trabajadores en la calle. Nosotros nos vamos a ocupar de que esto no ocurra y que los cambios que se pretendan hacer tengan un plazo que no perjudique al trabajador; pero también hay que reclamarle a los dueños de las fábricas que cumplan con los compromisos, porque el legislador Blanco les planteó estos contratos de tres meses que siguen realizando, que mantienen en vilo a las familias, viendo si les renuevan o no”.

“Son demasiados privilegios, porque hasta contaron con una reducción impositiva que aprobó la Legislatura, porque siempre estaban amenazando con despidos”, apuntó la legisladora.

Alarma necesaria

Respecto de los cuestionamientos del diputado Gastón Roma a una alarma innecesaria que se encendió, cuando se trata de un anteproyecto de reforma, manifestó que “la gobernadora tiene la obligación de alertar, porque si esto sucede ella es la responsable de que queden diez mil personas en la calle. Tal vez fue prematura la redacción del documento por una ley que fue esbozada, pero hay muchas provincias en alerta que se sienten afectadas”.

“Yo hubiera agregado que el gobierno nacional está ayudando mucho, porque ayuda a que se paguen los salarios y las jubilaciones. No solamente hay que plantear lo malo sino también lo bueno, porque la ayuda es permanente”, sostuvo, frente a un documento crítico que fue redactado.

Consultada sobre la ausencia de la candidata oficial de Tierra de Unión, que no firmó el documento y estuvo ausente en el acto, sin que se conocieran excusas oficiales, optó por referirse al ámbito de Cambiemos. “Nosotros tuvimos un muy buen resultado y nuestro candidato hace cuatro meses en Río Grande era prácticamente desconocido. Tito es muy buena persona y trabajó mucho estos dos años en ANSES, muy preocupado por los temas de la provincia. Estuvo con el diputado Roma y firmó el documento junto con todos los demás, comprometiéndonos todos a luchar por Tierra del Fuego”.

Respecto del crecimiento del espacio, lo atribuyó a que “la campaña se nacionalizó entre el referente de Cristina y el referente de Macri, y creo que el hartazgo de la gente por la corrupción hizo que Tito Stefani creciera tanto, porque desde agosto a octubre se sumaron 5.600 votos en Río Grande, y en Ushuaia fueron más de 4.000 votos. Fue el que más creció, porque fueron diez puntos entre una elección y otra”, dijo.

Boudou preso

Por otra parte, se la consultó sobre la transmisión de la detención del ex presidente, y consideró que “fue triste, porque ha habido una agrupación política que gobernó tantos años el país, y lejos de haber obras y beneficiar a los ciudadanos, lo han saqueado. Es muy triste y durante doce años estuvimos mirando para otro lado, porque la verdad hoy asquea escuchar lo que ha pasado estos doce años antes de que asumiera el presidente Macri, y da mucha bronca”.

“Encararon muchas cosas buenas y después resultaron ser un fraude para la sociedad, como el tema de Sueños Compartidos, una agrupación conducida por Hebe de Bonafini, que siempre fue reconocida por su lucha. Vemos que terminó envuelto en un escándalo de corrupción cuando eran viviendas para los más necesitados. La verdad da asco escuchar y ver de qué manera nos engañaron tanto tiempo tantas personas, porque fueron muchos a lo largo del tiempo, y son miles de millones de pesos”, subrayó.

“Hoy se está revirtiendo esta realidad y en Tierra del Fuego no van a falta agua ni cloacas, porque es un compromiso del ministro Frigerio, y así lo dijo el presidente, que no va a faltar agua y cloacas en ningún lugar, que es lo mínimo que se tiene que pretender. Tenemos los barrios más humildes vertiendo cloacas en las veredas donde caminan los niños para ir a la escuela, cuando es que no hay tormenta y pueden salir de la casa. Es indignante. En el caso de De Vido, uno se pregunta para qué llevarse tanto dinero y, la verdad, tendrán que pagar sus culpas. Esperamos que tengan su condena y de parte del FPV debieron bajar y decir algo”, opinó sobre la ausencia del bloque en la sesión donde se aprobó el desafuero.

Aclaró que no está de acuerdo “con las formas en la detención de Boudou, pero tampoco tuvieron ningún prurito en la forma en que robaron. No es bueno porque parece que en la política todos son chorros y no es así. Ya hay gremialistas presos también y se está avanzando mucho para que todo lo que tenga que ver con corrupción termine en la justicia. La justicia se ha despabilado este último tiempo y está empezando a tomar medidas, porque estaba dormida. Hay denuncias desde el 2004, el 2008, el 2012, que quedaron dormidas y de pronto al ex vicepresidente se lo llevan preso. Creo que ahora tienen temor, porque no hemos tenido justicia, o hemos tenido justicia adicta al gobierno anterior, que tenían durmiendo las causas que lo involucraban”, concluyó.

Comentarios

Comentarios