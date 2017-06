El presidente de AFARTE advirtió a la UOM que no habrá 2023 si no se adecuan a la realidad

El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, expuso una crisis sin precedente en la provincia, frente a la pretensión salarial de la UOM. El objetivo es “conservar los puestos de trabajo, y para eso necesitamos una negociación más ajustada a la realidad”, pidió, haciendo un llamado a la reflexión al gremio. Remarcó que ya no dependen de la prórroga del subrégimen porque “lo que está en discusión es nuestra supervivencia inmediata”. Y sentenció que, de no modificar costos para ser más competitivos, “antes de que llegue el momento de discutir la prórroga nos vamos a quedar sin líneas industriales”.

Río Grande.- El presidente de AFARTE Federico Hellemeyer marcó una crisis sin precedente en la provincia, en medio de medidas de fuerza dispuestas por la UOM al no encontrar eco para sus pretensiones salariales; y advirtió al gremio que, de no mejorar la competitividad, no llegarán a discutir la prórroga del régimen porque antes quedarán sin líneas industriales.

Fue en declaraciones a FM Del Pueblo, donde se lo consultó sobre la paritaria que se encuentra estancada, ante el rechazo al ofrecimiento del aumento del 17%. “Con la UOM tuvimos hasta ahora dos encuentros en las últimas tres semanas. El último fue el martes pasado y le manifestamos la voluntad de reunirnos, pero todavía no tenemos una nueva fecha”, dijo Hellemeyer.

Como parte del plan de lucha, los metalúrgicos “están realizando 15 minutos de asamblea por hora”, pero desde AFARTE están “enteramente disponibles para el momento en que se quieran sentar a charlar”, garantizó su presidente.

Expuso que ya no se trata de una discusión de porcentajes de aumento, sino de “supervivencia” de la industria fueguina. “Lo que está ocurriendo de fondo, más allá de la discusión de porcentuales en más o en menos, es que no hay una toma de conciencia de que este no es un año como cualquier otro. La UOM de Río Grande negocia de manera separada desde el 2003 y la mecánica fue esperar a ver en cuánto cerraba la UOM nacional y luego buscar un acuerdo que lo superara un poco. Pero este año es absolutamente imposible”, afirmó.

“Y no es imposible por capricho del sector empresario, sino porque la situación que atraviesa Tierra del Fuego es muy mala. Todos tenemos que preservar los puestos de trabajo, mantener el nivel de actividad, y presentarnos frente a los que están decidiendo nuestro futuro y nos ponen hoy dentro de un marco de incertidumbre para los años venideros”, dijo en referencia a las políticas nacionales, que nada ayudan a mantener la industria radicada.

En función de esta realidad pidió “un esfuerzo para mostramos que podemos ser competitivos, que podemos morigerar nuestras expectativas, porque esto no es una suma de individualidades procurando el beneficio individual de cada uno de los que componemos el régimen industrial en Tierra del Fuego. Si no nos cae esa ficha, estamos literalmente fritos”, disparó.

“Yo tengo clarísimo que el deber de los dirigentes sindicales es defender el interés de los trabajadores, y tienen todo el derecho de potenciar el poder adquisitivo. Pero hoy estamos con un 30% menos de población industrial que el año pasado, y en niveles históricos de baja de actividad industrial. Si no entendemos todo esto, vamos a seguir recalentando una situación y lo único que va a hacer es que el año que viene sea peor que este, en términos de gente trabajando”, pronosticó.

El máximo esfuerzo

Hellemeyer aseguró que el ofrecimiento de aumento “refleja el máximo esfuerzo del sector empresario” y que “se hizo de manera muy responsable”.

“La oferta que se presentó a la UOM fue una propuesta integral, no solamente un porcentual. Hay asignaciones por presentismo, por eficiencia horaria, por productividad. La idea es abordar las problemáticas propias del sector, como es el alto ausentismo o cierta ineficiencia productiva; y también el incremento porcentual, que es austero y en línea con lo que la industria necesita para poder seguir adelante”, detalló.

“Nosotros ponemos como ejemplo el sacrificio que viene haciendo el personal del estado en la provincia. Los estatales pasaron un año durísimo en 2016 y este año el incremento estuvo en el orden del 12%. De cara a la sociedad, hay que proporcionar un poco las pretensiones. Si no, corremos el riesgo de acelerar las expectativas y no tener algo que se sostenga. Ese es nuestro temor”, expresó.

La prórroga no resuelve nada

Consultado sobre la prórroga del régimen, y si podría resolver la coyuntura, por ejemplo alentando inversiones, remarcó que hoy la discusión es otra, y pasa por el presente. “Una cosa es la discusión del horizonte más allá del 2023. Pero si nosotros seguimos haciendo nuestros productos en los niveles de precio de venta al público que tenemos, la discusión no es el 2023, sino el hoy. Si nos quitan un arancel de importación, como ocurrió con la informática, nos hacen caer alguna licencia no automática u otro elemento de protección y tenemos que salir a pelearla con los importadores, el 2023 va a quedar en la anécdota, porque mucho antes nos vamos a quedar sin líneas de producción”, sentenció.

“Las líneas de producción que nos quedan, con excepción de audio, microondas, y productos pequeños, emplean a mucha gente. La caída de una de esas líneas importantes, como aire acondicionado, celulares o televisores, puede llegar a ser dramática en términos de impacto sobre la gente empleada”, sostuvo.

Se apunta a varios factores que inciden en la estructura de costos, como “el transporte y logística, los sobrecostos aduaneros que pagamos, y también los trabajadores”, dijo, con la expectativa de que puedan “morigerar un poco su pretensión salarial, porque es un salario muy digno y gozan de los beneficios de la 19640. Si no ponemos eso en sintonía, no vamos a poder defender hoy la posición de la industria. Y por ahí la discusión del 2023 quede abstracta, con una ley en vigencia pero con la imposibilidad de llevar adelante la producción de equipos”, insistió.

La peor medida

Respecto de las asambleas que viene realizando la UOM, aseguró que son más nocivas que un paro y están afectando la poca producción que queda en marcha. “Esto lo sabe el sindicato y por eso hace la medida de fuerza bajo esta modalidad. Tal mal estamos que el paro no es tan perjudicial para la producción. Tenemos empresas en el parque industrial de Río Grande que están trabajando con días suspendidos en la semana. El sector sindical se da cuenta de que el paro no es la solución, porque ese día se programa para no trabajar, y entonces generan estas micro asambleas, que destruyen por completo la productividad de un día”, lamentó.

“Son 15 minutos por hora de asamblea, pero el trabajador se retira unos minutos antes y tarda en volver, con lo que quedan 25 ó 30 minutos de productividad por cada hora. Es una medida muy nociva y me gustaría que el sector sindical recapacitara sobre esto, porque hay una negociación en curso. Hay tensión entre lo que se pretende de un lado y del otro, pero no pasa por las pretensiones, sino por recapacitar sobre el momento en que estamos viviendo”, volvió a plantear.

Además, observó que todavía está vigente la última paritaria, porque alcanza “hasta el 30 de junio y no está vencida. Deberíamos discutir sin medidas de fuerza, porque todavía está fresca la tinta del acuerdo que negociamos por la asignación no remunerativa hace poco más de 40 días; y el abordaje del sindicato es recalentar la cuestión de esta manera”, cuestionó.

“Yo creo que todavía el sindicato está en condiciones de recapacitar. Tendría que tener un cambio histórico y demostrar a la sociedad argentina que todos los que estamos vinculados con la industria electrónica estamos dispuestos a defenderla y hacer los esfuerzos necesarios”, reclamó.

En riesgo de extinción

Con respecto a las pretensiones del gremio, recordó que “cuando todavía no estaba cerrada la paritaria nacional, la UOM hizo un pedido del 35%, que nosotros interpretamos como una manera de dar por inaugurada la discusión, pero bajo ningún concepto era un porcentaje posible”.

“Con las empresas constantemente nos estamos reuniendo para revisar todas las posibilidades, porque nuestra realidad dentro de AFARTE es heterogénea. Hay empresas que están padeciendo gravísimamente la situación actual y otras no tanto. El objetivo es conservar los puestos de trabajo, y para eso necesitamos una negociación más ajustada a la realidad”, subrayó.

“Lo que está en discusión es nuestra supervivencia inmediata, más allá del año 2023. Nuestra actividad económica depende de varios factores, no solamente de la 19640 y el horizonte del 2023. Depende de aranceles, de reglamentaciones técnicas, de licencias no automáticas. Si no modificamos nuestra estructura de costos y la hacemos más competitiva, antes de que llegue el momento de discutir la prórroga del régimen, nos vamos a quedar sin líneas industriales”, afirmó.

Paralelamente siguen discutiendo con el gobierno nacional otras medidas para bajar costos: “El transporte naval está en la agenda de discusión con el gobierno y las empresas están en contacto con las transportistas para discutir los costos logísticos actuales. Todos los temas están en carpeta y el laboral es uno más de los temas, porque estamos revisando toda la cadena de valor productivo”, concluyó Hellemeyer.

