En el “Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología”, la gobernadora Rosana Bertone suscribió un convenio marco de cooperación con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao. El acuerdo contempla acciones conjuntas de investigación, desarrollo e innovación necesarias para la iniciativa de Innovación Acuicultura Argentina (INNOVACUA).

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone firmó un acuerdo marco con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao que posibilitará la inversión en acuicultura.

De la firma participaron el vicegobernador Juan Carlos Arcando, las legisladoras Angelina Carrasco y Marcela Gómez (FPV – PJ) y Liliana Martínez Allende (UCR – Cambiemos) junto al senador nacional Julio Catalán Magni; el ministro de Ciencia y Tecnología, Gabriel Koremblit e integrantes de los gabinetes nacional y provincial.

INNOVACUA tiene por objetivo el diseño, desarrollo e instalación de una Granja Multitrófica, integrada para el cultivo de diversas especies en Tierra del Fuego y que tendrá un costo de 143 millones de pesos que serán aportados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, además de fondos privados que se sumarán a esta inversión.

La Granja Multitrófica será instalada en la zona de Puerto Almanza y se implementará en distintos espejos de agua entre Punta Paraná y Punta Remolino. La licitación se encontrará abierta hasta el 3 de mayo de 2017 para que puedan presentarse consorcios públicos o privados.

La Gobernadora expresó que “siempre pensé que nuestra provincia estaba destinada a tener una mayor relevancia en estos ámbitos y es algo que charlamos mucho con el Ministro (Barañao)” subrayando que “es muy importante para nosotros buscar esta diversificación productiva y centrarse en un área estratégica para el país y la provincia”.

“El Ministro (Barañao) nos ha brindado ideas o sugerencias que han tenido buenos resultados en otros países en materia alimentaria y nosotros creemos que para Tierra del Fuego también pueden ser positivos y venimos siguiendo estos desarrollos”, comentó Bertone. “Si logramos llevar esto adelante van a ser muchos puestos de trabajo que vamos a volcar en torno a la acuicultura”, afirmó la mandataria, citando cómo ejemplo “países vecinos como Chile, que ha tenido mucho éxito en desarrollos semejantes y nosotros tenemos la misma posibilidad”.

La Gobernadora resaltó que “esta es la primera vez que se está dando un enfoque pensado en el conjunto de nuestra región patagónica y me parece muy atinado un programa específico de desarrollo” y que desde hace tiempo “venimos trabajando en conjunto en distintas iniciativas y creo que vamos logrando el objetivo de que la ciencia sirva para cuestiones aplicadas en el territorio que puedan mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Por su parte, el ministro Barañao destacó que “hoy estamos celebrando un acuerdo con una provincia que se comenzó a trabajar en la gestión anterior y se logró consolidar en ésta. Eso es insólito”.

“Partimos de una necesidad de alimentos que va a tener la población mundial, que implicaría incrementar en un 70% la producción. No tenemos claro como la vamos a satisfacer, pero si tenemos claro que la acuicultura es una actividad que puede contribuir a paliar esa necesidad”, sostuvo el Ministro.

El funcionario aseguró que la Argentina estaba catalogado como “el país con mayor potencial para la acuicultura y también el que menos había hecho para desarrollarla, tenemos las mayores ventajas competitivas para el desarrollo, pero había que hacer el experimento”.

Barañao señaló que “esto no hubiera sido posible sin el compromiso de la provincia, quiero destacar el compromiso de la Gobernadora, que nos ha permitido comenzar esta tarea que va a ser un cambio histórico para el país”.

La Granja Multitrófica será instalada en la zona de Puerto Almanza y se implementará en distintos espejos de agua entre Punta Paraná y Punta Remolino. La licitación se encontrará abierta hasta el 3 de mayo de 2017 para que puedan presentarse consorcios públicos o privados.

“Tierra del Fuego es una de las pocas provincias que tiene una cartera de estas características”

En tanto que el vicegobernador Arcando destacó que “Tierra del Fuego es una de las pocas provincias argentinas que integran a los científicos a la gestión política”.

Entendió que “es significativa la firma de este convenio marco, más en el día del científico que se celebra hoy en nuestro país” y evaluó que, la “integración entre las áreas de investigación, producción y divulgación científica junto a la gestión política, es interés principal del Gobierno fueguino”.

En este sentido, resaltó la firma del convenio ya que “va a significar el desarrollo de la Provincia desde las inversiones. Antes de asumir la actual gestión, ya se trabajaba en la propuesta de un espacio dentro de Tierra del Fuego, de un ministerio abocado a la ciencia y la tecnología. “Es una de las pocas que tiene una cartera de estas características”, sostuvo.

