El intendente Gustavo Melella, tildado de “inmaduro” por la gobernadora Bertone al igual que su par Walter Vuoto, planteó un diálogo imposible frente a “chicanas permanentes”. “Esto me parece chabacano y hasta irrespetuoso”, dijo, y sostuvo que las manifestaciones del gobierno “parecen los programas de las tres de la tarde, a ver quién pelea más”. Ayer el Municipio realizó la presentación ante la justicia para que declare la nulidad del pedido de declaración de certeza, por el cobro del impuesto inmobiliario.

El intendente Gustavo Melella cuestionó las nuevas expresiones de la gobernadora Bertone, en un programa televisivo, donde lo tilda de “inmaduro” al igual que a su par Walter Vuoto, y consideró que se ha cruzado la línea del respeto.

La gobernadora había convocado al diálogo en el discurso de apertura de las sesiones legislativas el 1 de marzo, pero nunca concretó el llamado: “La gobernadora no me llamó todavía, y solamente hablé con el vicegobernador el día de la entrega de premios de deporte”, señaló a Radio Provincia.

“Me cuesta creer que realmente busque diálogo, porque el diálogo se construye con gestos. Si no, uno se puede juntar pero la foto no le sirve ni a ella ni a los intendentes. Uno ve gestos que van a contramano del diálogo, y ya di el ejemplo de Canal 13, o de declaraciones de funcionarios que salen a atacar directamente. Debe haber gestos que colaboren con el diálogo. Si están esos gestos, siempre estamos dispuestos, pero sentarnos en una foto cuando están con chicanas permanentes no sirve de mucho”, expresó.

“Yo no salgo a hacer chicanas ni uso el canal oficial para permanentemente atacar la gestión, porque ya es asqueroso lo que hacen, y separo a los trabajadores porque son las órdenes que tienen. Yo tengo motivos para enojarme y han cruzado la línea de la falta de respeto, que yo no he hecho nunca ni lo voy a hacer”, sentenció.

“Yo puedo disentir con la gobernadora pero son discusiones ideológicas o de gestión, que es distinto de la chicana permanente. Ahora dice que somos inmaduros, que no estamos a la altura de la gestión, pero defendemos la industria, a Malvinas, reaccionamos cuando se ataca el empleo de la ciudad y atendemos a los vecinos que todos los días piden una ayuda económica. Si soy inmaduro tendré que ir al psicólogo, y por ahí me recomienda uno. Ella tiene la ventaja de tenerlo a Leo”, observó, en referencia al jefe de gabinete Leonardo Gorbacz.

“Yo no voy a entrar en ese mundo chabacano, porque esto me parece chabacano y hasta un poco irrespetuoso. Quiere dialogar pero nos trata de inmaduros o que no estamos a la altura de la circunstancia. ¿De qué diálogo hablan? Lo que corresponde es callarse la boca o decirlo en privado. Si no, parecen los programas de las tres de la tarde, a ver quién pelea más. No es mi estilo y no voy a entrar en eso”, enfatizó.

“Si soy inmaduro, gracias por avisarme, pero desde nuestra inmadurez nosotros somos los que defendemos la industria nacional y no hacemos silencio ante el gobierno nacional. Somos los que no nos llevamos una obra a cambio del silencio, los que defendemos la cuestión Malvinas como una cuestión de estado, y somos los únicos que en nuestra ciudad estamos dando respuesta a necesidades sociales de los vecinos”, subrayó Melella.

Adelantó que “electoralmente no vamos a estar juntos después de esto; y ella tampoco va a querer estar con inmaduros ni con gente que no está a la altura de las circunstancias. Buscará gente madura, más preparada que nosotros y que gestione mejor. Pero el respeto hacia el otro tiene que estar siempre, y estas declaraciones no ayudan para nada”.

“A mí me sonó agresiva una declaración así y la gente no lo quiere. Vivimos momentos tan complicados que ella no tendría que estar hablando de nosotros, sino de cómo frenar el desempleo en nuestras ciudades, o la mirada del gobierno nacional que sigue atentando contra la industria nacional. De eso tenemos que estar hablando, y no plantear si los intendentes somos o no inmaduros”, reprochó el intendente.

Pedido de nulidad

Por otra parte, dio a conocer que ayer el asesor letrado del Municipio hizo la presentación ante el Superior Tribunal de Justicia, para pedir “la nulidad” de la declaración de certeza por el cobro del impuesto inmobiliario, que pretende la AREF.

“No sé qué dirá el Superior Tribunal, pero nosotros hemos hablado con legisladores, con antiguos convencionales constituyentes provinciales y creemos tener la certeza de que no habría cabida para ir en contra de los Municipios”, advirtió, previendo que, de pronunciarse en contra la justicia, habría alguna esperanza en el Poder Legislativo.

“En nuestro caso la carta orgánica dice que el impuesto inmobiliario es municipal y lo más importante es el respeto al espíritu de la Constitución provincial”, subrayó.

“La carta orgánica municipal fija la defensa puntualmente del impuesto inmobiliario y de las tasas. Cuando uno va al diario de sesiones, hay una defensa de todos los bloques políticos, del radicalismo, del justicialismo con Mabel Caparrós que es una referente del PJ muy importante, del socialismo con Fabiana Ríos en el ARI en ese momento. No tenemos posibilidad de renunciar a esta defensa y esperamos que el fallo sea a favor de la presentación de los Municipios”, dijo.

Aclaró que con la declaración de certeza de la ley 648, “tenía la sensación de que era un penal cobrado”, pero ahora espera otro desenlace. “Hay que esperar y no abandonar el camino del diálogo político. Tanto legisladores de la UCR, del MPF y algunos del FPV han reconocido que corresponde a los Municipios, y algunos que votaron esto han reconocido su error”, aseveró.

