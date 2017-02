El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto, defendió el derecho de los legisladores del oficialismo a plantear disidencias y lamentó la “confusión de conceptos” de la bertonista Myriam Martínez. Remarcó que “los está acusando de hacer política”, en referencia a Furlan y Romano, invitados a dejar el bloque por no respetar el verticalismo. Puso un espejo delante del mote de ‘traidores’ que les adjudicó, deslizando que le cabe más al gobierno, por no respetar la plataforma electoral con la que ganó las elecciones. Y reivindicó a los que “son capaces de pensar por sí mismos”, contra “los autómatas”, que sólo acatan órdenes. No descartó el consenso de los intendentes Vuoto y Melella para impulsar una lista de candidatos a diputado nacional, que debe ir “por el FPV”, subrayó.

Río Grande.- El jefe de gabinete Oscar Souto dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las fricciones dentro del FPV, que de la relación gobierno-municipios se trasladó al bloque oficialista en la Legislatura.

En particular se refirió a la invitación de la legisladora Myriam Martínez a que Ricardo Furlan y Ricardo Romano dejen el bloque del FPV, por no respetar el verticalismo, a quienes además tildó de “traidores”.

“La legisladora Martínez tiene algunas confusiones conceptuales graves. Pretende que los legisladores no hagan política y los está acusando de hacer política, porque lo dijo prácticamente de forma textual. Traidor es una palabra fuerte y la pueden usar cuando alguien llega a un puesto con un proyecto político claro, firme, y a poco de asumir lo modifica. No creo que ni Ricardo Romano ni Ricardo Furlan se hayan desviado de la plataforma política presentada ante la justicia electoral federal”, aseguró Souto, recordando que fue “uno de los dos apoderados del FPV en las elecciones de 2015. Ninguno de los dos está traicionando la plataforma electoral del FVP”, remarcó.

“Los legisladores hacen política y piensan libremente. Eso es una Legislatura y, si pretenden que sea una escribanía, no creo que los legisladores lo acepten porque no fueron votados para eso. Fueron votados ante todo para responder a los vecinos que los eligieron”, enfatizó.

Y recordó que “los vecinos los eligieron porque respondían a un frente político y pensaban que iban a cumplir el mandato que sus votantes le daban. Esto no significa que no tengan autonomía para decidir en base a cualquier proyecto, y en este caso se estaban eligiendo autoridades”.

Deslizó que, si hay traidores, no están en estos legisladores sino en el gobierno. “Si quieren que lo diga en esos términos, no son los intendentes ni estos dos legisladores quienes han modificado su postura, ni frente a la cuestión Malvinas, ni frente a la 19640 cuando se están perdiendo a diario decenas de puestos de trabajo, Río Grande está viviendo una situación muy difícil, con más de cuatro mil quinientos que han cesado, y hay mil quinientos en la ciudad de Ushuaia. Todo indica que se va a agravar, por lo que está pasando a nivel nacional, con Volkswagen, Sancor y decenas de PYMES que dejan gente en la calle”, alertó, exponiendo “el peligro de la apertura indiscriminada de la importación, que se está dando en el caso de las computadoras. Ahora como un logro dicen que no va a ocurrir lo mismo con los celulares y yo no quiero ser agorero, pero me pregunto hasta cuándo no va a pasar, porque decían esto hace un año cuando nosotros ya planteábamos que venían por la 19640. Si no lo hacen en forma directa, lo hacen en forma indirecta, porque esta apertura de las importaciones, con la excusa relativa de una rebaja en los costos, lo que va a hacer es poner en serio riesgo los 15 mil puestos de trabajo en Tierra del Fuego”, sostuvo.

Candidatos propios

En este escenario, sería una traición del gobierno en caso de acompañar a un candidato macrista, consideró Souto, previendo que ese es el escenario que viene. “De los cinco diputados nacionales, el gobierno no tiene ninguno que responda a la política provincial y hay una gran necesidad de intentar modificar esa situación”, afirmó.

No obstante advirtió que “en este marco de falta de diálogo, a nosotros no nos pueden pedir que acompañemos un candidato que responda a la política nacional, cuando en catorce meses de gestión que lleva Macri, día a día viene desarmando lo que el FPV construyó con las Presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Mal podemos acompañar un proyecto político que está destruyendo lo que nosotros construimos durante doce años”, disparó.

No descartó que tengan sustento las versiones que indican que el intendente Melella y el intendente Vuoto trabajarían para presentar una fórmula de candidatos a diputado nacional: “Estamos trabajando juntos en muchas áreas de gestión y estamos defendiendo juntos las autonomías municipales. Si esto termina en sostener el frente electoral que llevamos en 2015 como propuesta provincial y nacional, los próximos meses lo dirán”, dijo ante la consulta concreta.

Pero aclaró que no irían por fuera del Frente para la Victoria: “No comparto que sea por fuera del FPV, porque nos sentimos el FPV, en términos políticos, ideológicos, metodológicos y culturales. Hoy está en discusión quién es el FPV. Nosotros nos consideramos el FPV y una fuerza política absolutamente amplia como concepción”, expresó.

Invitó a ver “cómo está conformado el gabinete del intendente Vuoto en Ushuaia, con gente que viene del peronismo histórico, gente de La Cámpora, Damián de Marco que fue candidato a intendente por el MPF, gente que responde a Nuevo Encuentro, gente que viene del gobierno de Fabiana Ríos como Muñiz Siccardi. Tenemos una condición política, pero aceptamos las distintas miradas y aquellos que son capaces de pensar por sí mismos”, defendió.

Y retrucó el rechazo de Myriam Martínez a “los librepensadores” dentro del FPV, manifestando que “no queremos autómatas a quienes les ordenen, sean ministros, secretarios o legisladores, y que respondan a una sola persona. Queremos que aporten, que pongan sus ideas sobre la mesa”, sentenció, y estimó que “en los próximos meses, con el cronograma electoral en marcha, se verá cómo termina esto electoralmente”.

Sueldos municipales

Consultado sobre el pago adelantado de los salarios municipales, Souto explicó que “el intendente tomó la decisión de pagar, siendo el viernes el último día hábil del mes por el feriado de carnaval. Los sueldos se depositaron a las cero horas del sábado y se ha pagado puntualmente. En este caso hemos cobrado los funcionarios, que muchas veces cobran días después, porque son los últimos que quedan”, y afirmó que “hay una regularización de los envíos diarios de coparticipación”.

Lo cierto es que “los sueldos se pagaron con recursos propios y con fondos coparticipables. Lo que hay es una deuda y en la última discusión nosotros hablábamos de cerca de 120 millones y el gobierno provincial reconocía 45 ó 50 millones, pero no desconocía que había deuda. La forma de resolverla es cruzar los números de uno y otro. En esta incertidumbre se está mandando coparticipación pero los fondos propios sólo alcanzan al 20%, y todo lo demás es coparticipación nacional o provincial. Yo mentiría si dijera que no están llegando fondos, pero no nos sentamos a discutir la deuda”, reprochó el funcionario.

Asimismo, fue claro al marcar la bisagra donde se estableció la ruptura del diálogo: “Hasta diciembre teníamos una mesa de trabajo entre el gobierno provincial y el municipal, que se levantó con la presentación intempestiva de la AREF ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo una declaración de certeza con respecto al cobro del impuesto inmobiliario. Esa mesa no se reunió nuevamente y hubo varios hechos en el medio que han puesto una distancia grande entre el gobierno provincial y los municipios de Ushuaia y Río Grande”, dijo.

“Uno de los temas de discusión es que la provincia carga tardíamente y en forma parcial los ingresos propios –dado que la coparticipación nacional se puede ver a diario en la página del MECON-. Esto es motivo de discusión permanente, sobre si son 90 o 120 los millones que en este momento la provincia le adeuda al Municipio de Ushuaia”, indicó.

“Sabemos que la cifra es bastante similar con respecto al Municipio de Río Grande y estamos en contacto permanente. Se han hecho actividades semanalmente. La semana que pasó se hizo el cierre de las colonias de adultos mayores en Ushuaia y Río Grande, se comparten instalaciones, proyectos, tenemos un contacto permanente y de alguna manera la necesidad hizo que unificáramos los esfuerzos. Tenemos problemas comunes, vinculados al atraso por parte del gobierno provincial en girar los fondos de coparticipación y nos hemos puesto a trabajar codo a codo junto al Municipio de Río Grande, atendiendo estos temas comunes”, destacó el funcionario.

Adelantó que este jueves estará en Río Grande por gestiones vinculadas “con el área de Cultura y para preparar la jornada del 24 de marzo”, y aprovechó para contrastar la reacción de los municipios y de otros gobiernos, con la gestión Bertone frente al cambio de los feriados más emblemáticos para la provincia y el país.

“El cambio de los feriados trajo una reacción de los municipios y consecuencias nacionales. Tanto Ushuaia como Río Grande sacaron sus propios decretos para no permitir la modificación de los feriados del 24 de marzo y el 2 de abril. Esto trajo una catarata de manifestaciones de intendentes y gobernadores, y se está produciendo un federalismo de hecho, que surge de los intendentes, porque son los que están más en contacto con los ciudadanos. Ellos están haciendo escuchar su voz frente a los desaciertos del gobierno nacional. Pero algunos gobernadores miran para otro lado, cuando los problemas están empezando a caer diariamente sobre su cabeza”, fustigó.

Endeudamiento trabado por una “mano blanca”

Por otra parte, se le preguntó sobre el avance del endeudamiento aprobado por el Concejo Deliberante y dijo que “el crédito está otorgado hace varios meses cuando lo autorizó el Concejo Deliberante en el presupuesto 2017. Cualquier endeudamiento requiere autorización nacional, en este caso del Ministerio de Hacienda. Luego da su segunda aprobación el Ministerio del Interior. Esto fue presentado en tiempo y forma, se giraron los papeles, pero siempre hay una ‘mano negra’ o por ahí un poco más clara”, disparó en alusión a Bertone.

“Todos saben la relación que tiene la gobernadora con el gobierno nacional y no es el primer tema donde se presentan dificultades”, sostuvo, acusando a la mandataria de poner trabas.

“Se saben las dificultades que tiene la ciudad de Río Grande para completar obras y muchas veces tienen que poner sus propios recursos. Nosotros lamentablemente no los tenemos y es pública la disputa política, que ha sido llevada a la propia Legislatura”, expresó.

Colectivos en marcha

Finalmente Souto informó que a partir del miércoles de la semana pasada empezaron a circular los primeros vehículos que llegaron a la ciudad, adquiridos para el transporte público de pasajeros. “Sobre una flota de veinte, ya tenemos diecisiete. Falta que lleguen los tres más pequeños”.

“Tenemos cinco circulando, porque hay trámites pendientes, hay que patentar los vehículos, hacer la revisión técnica. Se patentaron nueve más el viernes pero no hubo posibilidad de hacer la revisión técnica, porque no había servicio de RTO. Suponemos que el jueves a más tardar habrá nueve vehículos más propios”, dijo en referencia a esta semana, cuando se verá una flota casi completa.

Hasta el miércoles siguen circulando cinco vehículos de la empresa anterior pero en adelante será un servicio de la sociedad del estado. Paralelamente “se está haciendo el traspaso de personal, con la revisación médica que corresponde”, dijo.

El costo del boleto se mantiene en $6,80 y “es barato en relación a otras partes del país. Se lo pensaba llevar a $9,80, como está en la ciudad de Río Grande, pero los concejales decidieron sostener el valor porque el servicio que se estaba prestando no era bueno”, explicó.

Por último destacó la competencia de rugby entre Argentina y Brasil, desarrollada en la capital fueguina, como un “evento muy importante para la ciudad, transmitido para muchos países y con una difusión muy importante de Ushuaia como destino”.

Apuntó que sirve como disparador “para la promoción de la práctica de rugby en la ciudad” y destacó la importancia de los chicos que pudieron acercarse a los deportistas.

“Trabajamos desde el mes de octubre para que todo saliera bien”, concluyó el funcionario.

Comentarios

Comentarios