El secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia Juan Cherañuk informó que se mantienen los niveles del año pasado, con una ocupación de casi el 90% en enero. Hay diferencias en el gasto de cada turista, que se limita a los circuitos tradicionales. La actividad genera 17 mil puestos de trabajo directos e indirectos y se trabaja en incentivos para extender la estadía. El funcionario destacó los vuelos directos a Córdoba-Salta, y la pronta implementación de frecuencias a Rosario, para la temporada de esquí.

Río Grande.- El secretario de Turismo del municipio capitalino, Juan Cherañuk, dio a conocer los primeros datos de la temporada en Ushuaia, con unos 75 mil turistas recibidos en el mes de enero.

Por Radio Universidad 93.5, dijo que “el año comenzó con un movimiento importante, similar a lo que fue la temporada anterior. Uno de los indicadores que tenemos es la cantidad de personas atendidas en los centros de informes y en enero hubo cerca de treinta mil, atendidas solamente en las oficinas del puerto y el aeropuerto”.

Recordó que “esas oficinas están en dos ingresos fuertes de la ciudad” y destacó que “hubo un importante movimiento de cruceros. Hace unos días había tres barcos de gran porte y llegaron cerca de siete mil personas”.

Respecto de la ocupación hotelera, “rondó el 90% en todo el mes de enero, que es el mes más fuerte que tenemos”, dijo.

Consultado sobre el porcentaje de extranjeros y argentinos que llegan a la ciudad, dijo que “nosotros manejamos un porcentaje de 40-60. El 40% es mercado nacional y el 60% es de mercados extranjeros. Por la atención de los centros de informe, hubo un 12% de Brasil, y un 12% entre alemanes, franceses, españoles. Son los mercados más fuertes. Eso implica cerca de 75 mil personas que vinieron a Ushuaia en enero”, manifestó en base a proyecciones, porque faltan datos oficiales de aeropuertos y del puerto, donde “tuvimos una visita de cerca de 20 mil pasajeros en enero solamente”.

“Hay un gran movimiento por tierra y falta confirmar con las instituciones oficiales, al cierre de cada mes. Nosotros relevamos la cantidad de personas atendidas en las oficinas y sabemos que uno de cada dos pasajeros visita nuestro centro de informes”, explicó sobre la proyección que realizan.

Aclaró que "los datos son similares a los del año pasado, por eso pensamos que va a andar en 75 mil el número de turistas. Tuvimos días del mes con ocupación plena, siempre hablando de la ocupación hotelera formal, porque hay un montón de establecimientos en la informalidad, y esa diferencia la podemos corroborar por el movimiento de aeropuertos y demás".

Aclaró que “los datos son similares a los del año pasado, por eso pensamos que va a andar en 75 mil el número de turistas. Tuvimos días del mes con ocupación plena, siempre hablando de la ocupación hotelera formal, porque hay un montón de establecimientos en la informalidad, y esa diferencia la podemos corroborar por el movimiento de aeropuertos y demás”.

El número final “va a rondar en las cifras del año pasado, con un 90% la ocupación hotelera”, reiteró.

Menos gastos

Consideró importante tener en cuenta el gasto de cada turista, que se ha modificado. “Podemos tener la misma cantidad de pasajeros pero estamos viendo desde octubre o noviembre que el nivel de gasto ha disminuido. No realizan todas las actividades que realizaban antes y se eligen las más significativas. Estamos identificando que no se mira la contratación oficial en agencias y estamos trabajando para cambiar esto”, expuso.

Apuntan al turista que llega por tierra y por aire, dado que “gran parte del mercado internacional lo da el movimiento importante que tiene el puerto pero es un turista distinto, porque no está muchos días, permanece ocho o doce horas en la ciudad y se va; por lo tanto no es igual el consumo del turista que se queda dos noches y llega incluso hasta Tolhuin. Tenemos que ir a buscar más pasajeros de este tipo, que generan un consumo mayor”, planteó como objetivo.

Dado que el presidente de la Cámara de Turismo, Marcelo Lietti, estimó un promedio de estadía de dos días y medio y un gasto de 2.500 pesos por día, aseguró que “esto bajó. El análisis del consumo del pasajero se hace a través de una encuesta de toda la temporada, para tener una muestra real de cuánto gastaron. La sensación de los distintos operadores de la ciudad es que hay menos movimiento en algunos casos, y se mantiene en otros, que son los convencionales. Hay actividades que no puede dejar de hacer un pasajero que llega a Ushuaia y las otras actividades complementarias del destino son las que están teniendo una baja”.

“El pasajero está decidiendo solamente por las actividades más significativas y esto no pasa solamente en Ushuaia sino en todos los destinos de la Patagonia con los que he podido hablar”, aseguró.

Miles de empleos

El funcionario puso en valor la actividad turística como generadora de empleo y afirmó que “de manera directa e indirecta trabajan 17 mil personas. Hablamos de una cantidad que cuadruplica la cantidad de gente que trabaja en la industria de Ushuaia. Para nosotros las dos actividades son importantísimas, y el turismo genera divisas reales y mucha mano de obra. Tenemos que defenderla y buscar herramientas institucionales para generar mayor cantidad de visitas”.

Atribuyó el crecimiento del turismo a “la política aerocomercial que se llevó todos estos años. El 2015 fue el año con mayor cantidad de pasajeros en Ushuaia y llegamos a las 440 mil personas. Esto tuvo que ver con una política sostenida en la actividad turística, y el movimiento de aeropuertos con la aerolínea de bandera. Fue un trabajo de muchos actores, principalmente del sector privado, que invirtieron y entendieron que la provincia se podía potenciar de esta manera”.

En adelante “queda seguir trabajando y generar otra planificación. El año pasado se abrió el vuelo a Córdoba directo, este año desde abril va a haber tres frecuencias semanales para el corredor que va a unir Ushuaia con Mar del Plata pasando por Bahía Blanca. El vuelo de Salta a Tierra del Fuego es el mismo vuelo que va a Córdoba, y lo importante es mantener la política aérea y aumentarla”, sostuvo.

El viernes pasado, con la visita del ministro de Transporte Guillermo Dietrich, quedó planteado un vuelo directo de Ushuaia a Rosario que comenzaría a partir de julio. “En la temporada alta de esquí tendríamos la posibilidad de estos vuelos directos. El desafío para las instituciones públicas y privadas no es abrir la ruta sino mantenerla”, insistió el funcionario.

Aerolíneas de bajo costo

Consultado sobre la posibilidad de que lleguen aerolíneas de bajo costo, dijo que “la idea es que este tipo de cosas vengan a sumar. Son positivas siempre que complementen lo que ya tenemos y no venga a suplir nada. El miedo frente a este tipo de noticias es qué pasa con la aerolínea de bandera, que mantiene el 90% del movimiento en la provincia”.

“Que vengan las low-cost a invertir, pero hay que ver qué se hace con lo que tenemos. Pueden generar un nuevo nicho de mercado, que se está abriendo a nivel mundial, pero no hay que perder lo que tenemos. Es el planteo que vamos a hacer desde la institución municipal”, adelantó.

Ampliación del puerto

Por otra parte, se le consultó sobre sus expectativas ante la obra de ampliación del puerto de Ushuaia, que comienza en abril. “Sabemos la necesidad de ampliación que tiene el puerto, por los mismos operadores, para las embarcaciones de gran porte. Hay otra pata que son los servicios que tiene que brindar el puerto para que sigan viniendo. Hay un movimiento sumamente importante en el puerto que tiene que ver con la industria y la parte pesquera. Por eso no hay que pensar solamente en los cruceros, sino en todo lo que ayuda a que el puerto esté operativo todo el año”, observó.

Camas suficientes

Respecto de las camas disponibles, recordó que “tuvimos un auge hace unos doce años, cuando empezó a crecer la actividad y se crearon gran cantidad de establecimientos hoteleros. Esos diez años fueron importantísimos y hoy se adecuó la oferta con la demanda. Hay que trabajar en la captación nueva de mercados para generar nuevas inversiones. Este año se abrió un establecimiento cinco estrellas y están inaugurando pronto más plazas. Salvo en enero, a lo largo de todo el año no hay inconveniente para alojarse para el pasajero que llega a Ushuaia porque hay una oferta importante”, aseveró.

Además apuntó a la “oferta no formal”, como el alquiler de habitaciones en casas de familia, y habrá que tomar decisiones en ese sentido. “Uno tiene la posibilidad de combatirlo o adecuarse, y es el planteo que nos toca debatir como institución con el sector privado”, dijo.

“Hoy tenemos en Ushuaia 110 establecimientos habilitados y cerca de 90 no habilitados. Estamos debatiendo con la institución para que esto se revierta”, señaló.

También dio cuenta del trabajo en “varias propuestas de inversión en infraestructura. Estamos trabajando con una cartera de emprendimientos privados para sumar días de estadía a los pasajeros. La oferta ya está y hay que ponerla en valor, como la Laguna del Diablo, que estamos readecuando para la próxima temporada. Desde el municipio siempre estamos a disposición de nuevas inversiones que puedan ayudar a traer empleo y mayores divisas”, garantizó el Secretario.

Personal bilingüe

Finalmente se refirió a la capacitación del personal vinculado al turismo, para que pueda manejar otros idiomas, fundamentalmente el inglés. “A través de una ordenanza la secretaría de turismo está a cargo de los programas de idiomas y estamos generando las capacitaciones cuando termine la temporada”, anunció.

Estará destinada “a comercios y transportistas, para darle herramientas para desenvolverse de otra manera. Hay una relación muy fuerte entre la Secretaría y el sector comercial porque participamos de la Agencia de Desarrollo, que es un ente mixto. Hay un diálogo fuerte, se realizan campañas conjuntas de promoción y hay una buena ida y vuelta entre la secretaría y el sector privado”, concluyó.

