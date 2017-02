Desde la Asociación Bancaria confirmaron que este jueves y viernes no habrá atención al público en todas las entidades bancarias de la provincia a partir de las 13 horas. El secretario general de la entidad en Tierra del Fuego adelantó que el lunes habrá un nuevo encuentro en Buenos Aires donde se definirá el plan a seguir. La medida responde al incumplimiento del acuerdo firmado en noviembre del año pasado.

Río Grande.- Gustavo Fernández, secretario general de la Bancaria en Tierra del Fuego, recordó que “nosotros cerramos con los Bancos allá por noviembre un acuerdo salarial que los bancos han ido pagando sin ningún problema”, explicó a Radio Fueguina.

Aclaró en este caso que “lo único que quedaba por cerrar, que fue firmado por las cámaras de ABRAPRA y otras cámaras más y no fue firmado por ABA y ADEBA, era el adelanto de paritarias”.

“Esto no es nuevo la Bancaria lo hace todos los años, se saca una suma, un monto para enero, febrero, marzo y abril; en este caso se había sacado para estos cuatro meses y después en abril, según cómo va la economía del país es como cerrar el porcentaje de aumento para no quedar desfasados con la inflación que estamos teniendo en el país”.

El acuerdo alcanzado en noviembre consistía en unos bonos de fin de año, un 4% al básico a partir de enero y un adelanto de paritarias para enero, febrero, marzo y abril de 2.000 pesos más el 10% del sueldo para ir viendo cómo se va llevando la economía en 2017.

“Tácitamente era un acuerdo homologado, el ministerio de Trabajo nunca se expidió por este tema así que pasados los 30 días el acuerdo estaba homologado”, especificó Fernández. “La Bancaria intima a través de carta documento a los bancos a que paguen este acuerdo firmado, incluso las que no habían firmado también ya que la gran mayoría que maneja la cámara ABAPRA había firmado. Deberían hacer cumplir lo que por carta documento pedía la Bancaria”, relató.

Detalló que la situación “se judicializa, la Justicia nos da lugar a que las cámaras paguen, los bancos paguen a los empleados lo que es el adelanto y lo último que salió es que el Gobierno Nacional va a apelar la medida y es por eso que nosotros ante la falta de pago, con orden judicial y todo, iniciamos con medidas de fuerza de asambleas de dos horas en toda la provincia y en todo el país”.

El representante de la entidad aseguró que se trata de “una medida nacional que todos los bancos van a adoptar en las seccionales de la Bancaria de todo el país” donde optarán por hacer dos o tres horas de asamblea mientras que en otros lugares del país la asamblea será de cinco horas.

“Es por eso que jueves y viernes se va a atender hasta las 13 horas”, confirmó Fernández quien adelantó que “el lunes fuimos convocados a un plenario donde se va a definir con este plan de lucha para que paguen lo que han firmado y lo que está ordenado por la justicia”.

Consultado sobre la recarga de los cajeros automáticos, Fernández aclaró que “si bien la asamblea dura dos horas, los chicos continúan con su actividad. Los tesoreros van a recargar, en eso no va a haber problema”.

“Si tienen algo para el viernes y pueden ir hoy, vayan hoy. Sino vayan el lunes, porque jueves y viernes a la una la gente se va a levantar y no va a atender más al público. No hay más atención al público, se levantan y se van a la asamblea”, advirtió el titular de la Bancaria.

Fernández recordó finalmente que la medida es para repudiar “las acciones que está llevando a cabo el gobierno Nacional con el Ministro Triaca que ha participado en las negociaciones allá por el 23 de noviembre”.

“Todos los bancos van a cerrar sus puertas a la una del medio día y no va a haber atención al público. El lunes estoy convocado a Buenos Aires a un plenario de secretarios generales del país. Ahí se va a definir cómo sigue la estrategia de la lucha, si vamos al paro”, concluyó.

