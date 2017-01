Mónica Urquiza, legisladora por el MPF, tachó de “una total falta de respeto”, el tratamiento de urgencia de proyectos que permite al Ejecutivo sancionar varias iniciativas de ley “de hecho”.

Ushuaia.- La Presidenta del Bloque del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Mónica Urquiza, calificó como “lamentable” la decisión del Ejecutivo Provincial de ingresar ocho proyectos de ley con tratamiento de urgencia, ante el receso de actividades en la Legislatura por el período vacacional.

“Durante todo el año (2016) estuvimos trabajando en particular con el tema discapacidad, pero hoy nos encontrarnos con la modificación del régimen previsional de la policía provincial, que no son temas de urgencia”, expresó la parlamentaria, quien planteó que el parate veraniego no es causal para sancionar normativas “de hecho”, como es el caso del “Complemento Especial Provincial”, para personas con discapacidad.

“En este período, la Comisión de receso llama a sesión y en 48 horas hay que sesionar en el ámbito que corresponde”, afirmó Urquiza, quien adujo una “falta total de respeto” del Poder Ejecutivo para con los legisladores provinciales.

“Para los beneficiarios de las RUPE esto es inexplicable, porque en unos ‘artículos’ vuelan de un plumazo un beneficio que estableció la provincia hace tantos años, sumado a que fuimos pioneros con la ley 48 de discapacidad”, cuestionó la Legisladora del MPF.

