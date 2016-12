El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el titular de la AFIP, Alberto Abad, firmaron ayer con gobernadores y representantes de las provincias un convenio destinado a redefinir el financiamiento del organismo recaudador nacional, que posibilitará a los distritos del interior recibir una suma adicional de alrededor de 3.000 millones de pesos anuales a partir del año próximo. La gobernadora Bertone resaltó “el diálogo muy franco y muy abierto con el ministro Frigerio”, y consideró que “junto con los gobernadores han sostenido la gobernabilidad en el país”.

Buenos Aires.- “A partir de ahora las provincias le van a pagar a la AFIP de manera más específica y como sucedió con el acuerdo de la coparticipación. Con esta propuesta, cada provincia aportará en función de los tributos que percibe. Es un esquema más equitativo, dado que impacta en todo el régimen de distribución y es un paso adelante y una buena forma de resolver un problema y una demanda de muchos años”, resaltó Frigerio durante el encuentro celebrado en Casa de Gobierno.

El acuerdo fue rubricado por los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; de Chaco, Domingo Peppo; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Juan Manuel Urtubey; Tucumán, Juan Manzur; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; de Neuquén, Omar Gutiérrez, más los vicegobernadores de Chubut, Mariano Arcioni; de Santa Cruz, Pablo González; de Santiago del Estero, Emilio Nedeo; de Jujuy, Carlos Amaya, y el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli.

También firmaron los ministros de Economía de Mendoza, Pedro Martín Kerchner Tomba; de Santiago del Estero, Atilio Charo; de Catamarca, Ricardo Aredes; y el de Formosa, Jorge Oscar Ibáñez.

Estuvieron presentes en la reunión, que se realizó en el Salón de los escudos del ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada, los secretarios de Interior, Sebastián García De Luca, y de Provincias, Alejandro Caldarelli, y el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero.

Antes del acuerdo, la Nación y el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportaban al financiamiento de la AFIP con el 1,9 por ciento de los impuestos recaudados, excluyendo los recursos de la seguridad social, que se calculaba sobre impuestos que no se coparticipan, como los vinculados al Comercio Exterior, que se destinaban íntegramente al Tesoro Nacional.

A partir de la rúbrica del mismo, ese 1,9 por ciento sólo se aplicará sobre los impuestos coparticipables, y los que no se coparticipan serán financiados por la Nación; a la vez que cada impuesto aportará al financiamiento de la AFIP en forma proporcional, según se informó oficialmente.

El reclamo de las provincias, que comenzó en el 2001 tras la implementación del decreto 1399, quedará saldado y es considerado por el Gobierno como “un avance significativo para el federalismo fiscal, tal como sucedió con el acuerdo por la devolución del 15 por ciento de los fondos coparticipables”.

Al respecto, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, manifestó su “satisfacción” con el acuerdo al que calificó como “un paso adelante en la búsqueda de la justicia tributaria, de la integración para trabajar en conjunto entre las administraciones provinciales que tienen a su cargo la fiscalización y el control de los impuestos provinciales y la Afip y la equidad social”.

En tanto, Urtubey, de Salta, puntualizó que a través del convenio “vamos a tener un financiamiento un poco menos apretado en algunas cuestiones que hoy realmente eran muy gravosas”.

“Hay una demanda por fondos adeudados en este concepto, que nosotros naturalmente discutimos porque no era correcto el descuento, y ahora queda sin efecto”, sostuvo, y precisó que para Salta significa “un monto de 300 millones de pesos para el año que viene, y es una cifra importante para nosotros”.

A su vez, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, señaló que “a mi provincia le representan unos 50 millones de pesos, pero yo estoy interesada en que podamos utilizar, optimizar y cruzar las bases de datos de la Afip y con la agencia de recaudación fueguina”.

Destacó su “satisfacción” por el convenio logrado, “que estábamos trabajando desde hacía tiempo” y porque “nosotros teníamos un ahuecamiento fiscal muy importante por lo que se recadaba por el convenio multilateral de impuestos que perdía nuestra provincia”.

Bertone resaltó “el diálogo muy franco y muy abierto” con el ministro Frigerio, y consideró que el funcionario “junto con los gobernadores han sostenido la gobernabilidad en el país, somos escuchados y recibidos, y el diálogo es permanente, porque si no sería mucho más difícil avanzar en la solución de los problemas”.

A través del acuerdo, la AFIP se compromete a contemplar la posibilidad de brindar a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires determinados servicios de recaudación de los tributos locales, así como facilitarles los soportes informáticos para tal fin.

También pone en marcha la creación de una Comisión Federal de Coordinación de Ingresos Fiscales, que estará integrada por la AFIP y los organismos de administración tributaria de las provincias, con el objetivo de coordinar “tareas comunes y realizar el seguimiento de actividades” que se realicen en el marco del acuerdo firmado hoy como carta de intención.