El senador del FPV José “Nato” Ojeda tuvo una intervención en la sesión de ayer, para reclamar al jefe de Gabinete Marcos Peña por el proyecto de reforma tributaria que prevé eliminar el arancel de importación a productos electrónicos. Afirmó que varias provincias afectadas por estas medidas expresaron su preocupación y mostró voluntad de trabajar con el gobierno, pero no con “una pistola en la nuca”. Descartó que el gobierno fueguino esté dispuesto a hacer concesiones, a partir de una supuesta estrategia del gobierno central para negociar beneficios dentro del paquete de medidas, que incluyen reforma laboral y previsional.

Río Grande.- El senador nacional José “Nato” Ojeda dialogó anoche con FM la Isla tras su participación en la Cámara Alta y el cruce que tuvo con el jefe de gabinete Marcos Peña, a quien planteó la posición de Tierra del Fuego contra la reforma tributaria, y en particular el arancel cero a la importación de electrónica.

“Varias provincias expresaron la preocupación en el mismo sentido, porque se aumentan los impuestos a vinos, espumantes, a los cigarrillos, y hay regiones de Cuyo que dependen económicamente de estos productos y sus derivados, y obviamente se ven perjudicados; lo mismo Tucumán con el azúcar”, dijo.

“La sensación que queda es la misma que en otras oportunidades, que tiran una propuesta o un globo de ensayo y ven lo que reciben. Yo no le quise faltar el respeto al jefe de gabinete, al decirle que faltó a la verdad en su introducción, porque dijo que esto se había hablado con las provincias y no fue así”, expresó, entre desmentidas y reproches de uno y otro lado.

A modo de prueba de que no se conocía desde el gobierno fueguino esta medida, recordó que “el día anterior habían estado juntos los gobernadores con el presidente Macri, y al día siguiente la gobernadora pidió una reunión urgente”, cuando hizo el anuncio formal Dujovne.

Sostuvo que Marcos Peña “se mostró molesto porque dice que nosotros encendemos alarmas. Pero tenemos la obligación de encender alarmas cuando vemos que se pone el peligro el trabajo y el futuro de los fueguinos. Si después podemos apagar las alarmas, mejor, pero tenemos el deber de encenderlas”, sostuvo.

“La situación es preocupante. Marcos Peña en la introducción habla de los sueños, de que esto está mejor, y nosotros estamos viendo que todo empeora”, manifestó, lamentando que, por la metodología de este tipo de audiencias, no hay posibilidad de repreguntar.

Fondos para despedidos

El senador se preguntó por qué “si la intención es que no haya desocupados en Tierra del Fuego, a sabiendas de que va a haber desocupados, en el presupuesto del año que viene aumenta en Tierra del Fuego en un 300% el seguro de desempleo”.

Según su criterio, “están previendo que va a crecer el desempleo en la provincia en un número exponencial”, como consecuencia de esta reforma.

“Obviamente vamos a encender alarmas y vamos a acompañar el reclamo de la gobernadora. Esperamos que la semana que viene se arme la mesa de trabajo y que el diálogo que siempre ellos pregonan sea una realidad”, dijo.

Aclaró que esta ley saldría “una vez que asuman los diputados y senadores electos”, lo que aumenta la cantidad de representantes del oficialismo. Si bien no llegan a tener mayoría propia, “apuestan a construir alianzas para sacar adelante el paquete de medidas”, expresó.

Sin concesiones

Consultado sobre la posibilidad de una extorsión lisa y llana, para que los representantes provinciales voten, por ejemplo, una reforma laboral o un aumento de la edad jubilatoria, a cambio de que no se eliminen beneficios promocionales, descartó de plano todo tipo de concesiones. “Esa posibilidad está descartada y la gobernadora ha sido muy clara. Ha recibido acompañamiento de todos los sectores políticos, de los intendentes, los diputados, los legisladores, los concejos deliberantes. No cabe otra posibilidad que el rechazo y la defensa, porque la gobernadora fue muy clara en sus apreciaciones. Nosotros no vamos a ir en contra de los vecinos de Tierra del Fuego, porque es suicidarnos. Si avanzamos en estos temas, estallamos y no somos viables como provincia”, dijo.

“No sé en el marco de una discusión en qué se puede ceder, o qué se puede ganar, pero no vamos a permitir que nos extorsionen con estas cuestiones, porque no solamente está pendiente de esto todo el arco político, sino toda la gente”, remarcó.

El viernes se prevé un encuentro amplio en Tierra del Fuego, convocado por la gobernadora, y Ojeda estará presente. “Yo recibí la invitación para el viernes y ya saqué pasaje para Río Grande, así que estaré en Ushuaia al mediodía para la reunión que convocó el gobierno provincial. A partir de lo que se decida ahí, nosotros seguiremos acompañando a Rosana Bertone en todos los ámbitos que nos demande”, dijo.

Consultado sobre la postura de su par Miriam Boyadjián, afirmó que “se expresó en el mismo sentido. No va a poder estar el viernes pero acompaña esto y estará presente en cuanto acompañamiento necesite la gobernadora. Luego del viernes veremos cómo seguimos entre todos”.

Cambios con tiempo

Por último se le preguntó sobre los argumentos de Marcos Peña en el Senado, que habló de una mirada integral de desarrollo para Tierra del Fuego, y no se negó a una reconversión, pero con tiempo. “Lo que venimos hablando con otros ministerios es de desarrollar las potencialidades de la provincia en cuanto a recursos naturales, turismo, como puerta de entrada a la Antártida, pero no podemos readecuar de un día para otro los 9.600 puestos de trabajo de la electrónica. Obviamente estamos dispuestos a cambiar la matriz productiva, y de hecho se está haciendo porque en muchas áreas se está trabajando fuertemente. La gobernadora ha pedido que se desarrolle la pesca y acuicultura en Almanza, hubo convenios con las cámaras madereras, con los sectores de la turba, se está trabajando en el polo antártico, pero esto lleva tiempo y no vamos a cambiar en una semana una historia de 40 años. Es un disparate, y es lo que le dije al jefe de gabinete Marcos Peña. Nosotros queremos trabajar con ellos, pero no nos pueden poner la pistola en la nuca”, concluyó.

