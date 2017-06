El senador nacional del FPV espera que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley concurra al Senado a explicar la baja de setenta mil pensiones por discapacidad. Repudió la medida y consideró que el gobierno cruzó un límite, que no pueden dejar pasar. A un año y ocho meses de gestión, sostuvo que ya no es tiempo “de ensayo y error”. También adelantó límites a otros avances que avizora, como la flexibilización laboral, a partir del discurso del presidente Macri contra “las mafias de los juicios laborales”. Respecto del cierre de alianzas, lamentó la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de “devaluar al peronismo” al ir por fuera, en un frente. No adelantó nombres de los candidatos locales por el oficialismo.

Río Grande.- El senador Julio Catalán Magni firmó ayer el pedido de citación a la ministro de Desarrollo Social Carolina Stanley, tras la baja de 70 mil pensiones por discapacidad en el país.

Por FM La Isla, dijo que la presentación se hizo en la tarde de ayer, en el marco de un repudio social generalizado que se traducirá en una concentración frente al Obelisco prevista para hoy.

“Se tomó como metodología de gestión esta bendita prueba y error, y van cruzando barreras extremadamente sensibles”, cuestionó, dado que avanzaron sobre “personas que no tiene la posibilidad de esperar para después reinsertarse”.

Indicó que entre las afectadas “hay una deportista paraolímpica que ha sido premiada hace un mes y medio o dos meses -Yanina Martínez, medalla de oro en Río 2016-, y le quitaron la pensión, cuando es la única herramienta para desarrollarse en la actividad que hace. Y hay gente que no tiene esta posibilidad de visibilizarse como ella”.

“Más allá del repudio que uno puede hacer en forma pública, ya cruzaron una línea que no estamos dispuestos a permitir”, sentenció, de allí la citación a Stanley, para que “se acerque y nos cuente cómo llevan adelante estas decisiones”, cargando contra la falta de “sensibilidad social, compromiso con la gente y la mirada sobre los que menos tienen”.

Por “respeto institucional” espera que la ministra concurra. “Cuando un funcionario del Ejecutivo es citado por el legislativo para dar explicaciones sobre un tema, la lógica es que venga y explique. Es lo que corresponde por respeto a las instituciones”, remarcó.

“Después de un año y ocho meses de gestión se termina la tolerancia, ya no es etapa para decir que no se dieron cuenta, que no sabían, como ocurrió con la tarifaria sin audiencia pública, la apertura de importaciones que impactó en la producción; o la generación de deuda que hoy duplica las reservas que tiene el Banco Central”, disparó.

El senador separó las decisiones que acompañó “en cuestiones de macroeconomía”, de “las que afectan a los más necesitados. En este caso de la discapacidad, hay una barrera que ninguno está dispuesto a cruzar y no estamos dispuestos a permitir esta prueba y error”, aseveró.

Hacia la flexibilización laboral

Por otra parte, alertó sobre un avance hacia la flexibilización laboral a partir del discurso de Macri contra las mafias de los juicios laborales. “El Presidente hace uno o dos días empezó a trabajar en la instalación del tema, y para cualquiera que entienda de algo de política, es el principio del camino de una reforma, no tengo ninguna duda. Se empieza a generar un clima de atención sobre algunos temas para avanzar sobre esto”, pronosticó.

Marcó una bisagra respecto del acompañamiento al señalar que “no hay que mirar una foto, hay que mirar la película, que es una suma de mentiras, desde pobreza cero en adelante. Esa suma de mentiras, ese discurso, se fue cayendo, y nosotros también empezamos a tomar otro rol, para tratar de poner un límite a las políticas económicas, con falta de sensibilidad social, que se van llevando adelante”.

“Siempre levantamos la voz desde un lugar constructivo, cuidadoso, entendiendo los tiempos democráticos. Este gobierno tiene mandato hasta el 2019 y debemos generar una alternativa responsable, pensando en esa fecha”, dijo.

Cierre de alianzas

En cuanto a la situación en que quedó el PJ, con un frente que encabeza Cristina Fernández de Kirchner por fuera del partido, el senador lamentó la decisión de la ex presidente, porque “devalúa” al peronismo.

Reivindicó las PASO porque “hablamos de cumplir la ley que hicimos nosotros y que empujó nuestro gobierno, con la presidente Cristina Fernández de Kirchner al frente del Ejecutivo. Seguimos la misma línea y no nos vamos a correr hasta agosto, porque nuestro adversario es el gobierno de Cambiemos”, subrayó.

Cargó contra “la mezquindad de algunos dirigentes, que van con una mirada muy sesgada y egoísta de no cumplir con la ley, para sostener su espacio de poder. De nuestra parte, del peronismo y el randazzismo, no hay ninguna posibilidad de modificar el camino. Como espacio político necesitamos reordenarnos, pensando en el futuro, respetando la ley y que la gente elija, no los dirigentes”.

“Si el Frente Ciudadano no incluye al peronismo, está bien y es una decisión que vamos a respetar. Pero dentro del justicialismo vamos a trabajar en las PASO, que no es ni más ni menos que cumplir con la ley”, sentenció.

Reconoció que no es lo mismo enfrentar en las PASO a Cristina Fernández y Daniel Scioli, que a otras figuras menores que van a participar dentro del PJ, y aclaró que esto no impacta sobre el randazzismo sino “sobre el peronismo. Los actores estamos dentro del peronismo. Nadie puede poner en duda la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que es una referente muy fuerte que va a quedar en la historia de nuestro movimiento. Pero no tiene nada que ver el lugar que ocupe Cristina con cumplir con la ley. Nosotros estamos defendiendo las banderas a las que estamos ligados desde que empezamos a caminar en política, y no desde el oportunismo que le sirve a cada uno. Si nosotros somos un actor telonero, que no tiene volumen para ser tenido en cuenta, bueno, vamos a las PASO y que nos dejen afuera. Nosotros haremos lo que corresponde y dice la doctrina: que el que gana conduce y el resto acompaña”, planteó.

Lo cierto es que, con las alianzas cerradas, no va a haber acuerdo, pero desde su sector “igualmente se va a potenciar la primaria. Si el sector de Cristina Fernández de Kirchner decide no ir a una primaria, ir por fuera con un frente y devaluar al peronismo, es una decisión de ella y no voy a opinar sobre eso. Nosotros tenemos claro que nuestro adversario es Macri y, cuando uno atomiza la oposición al gobierno, sin dudas es funcional al gobierno. Lo mismo va para Massa, porque si se dice y se siente peronista y tiene una herramienta electoral que permite legitimar en las urnas su peso, hay que discutirlo dentro del espacio político, no por fuera. Si no, se es funcional al gobierno que está enfrente y que debemos combatir entre todos”, enfatizó.

Advirtió que, con estas decisiones, el PJ va “por el mismo camino del radicalismo, una fuerza con muchísima historia que termina siendo funcional a partidos políticos menores”.

Frente Tierra de Unión

Finalmente se refirió al frente del oficialismo provincial, el frente Tierra del Unión, y la posibilidad de dirimir en las PASO los candidatos. “Tenemos que revalidar la gestión y obviamente la vamos a plebiscitar. Los que trabajamos con Rosana Bertone estamos mirando una provincia no a dos años sino a veinte, con desarrollo sustentable, modificando la matriz económica, y empezando a resolver los problemas de fondo”, dijo.

“Estamos trabajando para tener los mejores candidatos y, si hay una discusión de primarias, bienvenido sea. Vamos a discutir en las PASO quién convalida el lugar”, aseguró.

“En la Cámara baja hemos tenido muy poco acompañamiento al Ejecutivo provincial y a Rosana se le ha hecho difícil muchas veces. Tenemos que contar con gente comprometida”, expresó.

Respecto de los nombres, dijo que “hay varios, pero todavía falta una semana. La intención es llegar con una figura identificada con nuestro espacio, también pensando en el 2019”.

