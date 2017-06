El presidente de la convención del MPF, legislador Damián Löffler, confirmó que el radical Federico Sciurano encabezará el frente electoral que acompañará su sector, tanto en 2017 como en 2019. A diferencia de la UCR, podrán postularse candidatos a diputado del MPF por fuera de este frente, en las elecciones primarias de agosto. Löffler aseguró que esta alianza “es el primer paso a una gran construcción”.

Río Grande.- El legislador Damián Löffler, presidente de la convención del MPF, confirmó la alianza con el radical Federico Sciurano y la conformación de un gran frente, tanto en 2017 como en 2019, que estará encabezando.

Fue en declaraciones a Radio Universidad 93.5, donde destacó que el pasado viernes “el MPF, por mayoría de sus autoridades, tomó la decisión institucional de formar la alianza. Hemos resuelto avanzar en la construcción de un espacio importante, donde se contenga a la gente, a dirigentes y referentes de asociaciones sindicales, civiles, de la sociedad de Tierra del Fuego. Fue un paso importantísimo lograr el acompañamiento de la mayoría, independientemente de las diferencias, porque nuestro partido celebra las diferencias y las diferentes miradas. No nos pasa como en otros lugares, donde tiene que haber un pensamiento cerrado. Pensar diferente nos ayuda a construir, crecer, madurar y llevar las mejores propuestas para la gente”, subrayó.

Esta apertura a una alianza con el presidente de la UCR fueguina “es el primer paso en el camino a una gran construcción, porque Tierra del Fuego no la está pasando bien y el gobierno nacional tiene una mirada compleja hacia la provincia; y el gobierno provincial no está defendiendo de la manera que debe a los fueguinos”, señaló.

Hacia la gobernación

Löffler adelantó la contienda que viene para el 2019, donde este frente estará participando con Sciurano a la cabeza. “La instancia de octubre es importante, aunque los escaños que se disputan no son muchos, porque siempre desde la victoria electoral se hace más fácil construir, la gente se motiva y mira con buenos ojos. Debemos poner a Tierra del Fuego en un lugar donde no la están poniendo. Nuestro diputado debe imperiosamente sumarse a un gran bloque político que entienda lo que le pasa al fueguino. En términos electorales un diputado no representa mucho, pero hay que pensar en el 2019 y en que la ley 19640 tiene vencimiento en 2023. Además, hay que discutir políticas nacionales, que es el paso siguiente a la prórroga de la ley. También hay que poner sobre la mesa la política arancelaria, que es tan importante como lo otro”, mencionó sobre los temas prioritarios para llevar al Congreso.

“La ley no debe tener vencimiento porque a nadie le gusta vivir con la incertidumbre de la decisión de un presidente. A comienzos de año se quitaron aranceles del 35% a las notebooks, netbooks y tablets, y eso significó la pérdida de muchísimas fuentes de trabajo. Representa menos consumo en el sector comercial y se suma a un proceso de deterioro del poder adquisitivo. La mirada nacional día a día nos genera pérdida de puestos de trabajo y afecta al conjunto de la actividad económica de Río Grande principalmente, pero también de Ushuaia”, sostuvo.

En este marco, la construcción provincial tendrá su reflejo a nivel nacional, para enfrentar al macrismo. En Tierra del Fuego no hay limitaciones ideológicas: “La limitación que tenemos es sumar, compartir diagnósticos y formas de resolver los problemas de la gente. Queremos sumar a todos los sectores en un gran frente y tenemos pensado que quien encabece la lista de este gran frente debe ser Federico Sciurano”, subrayó.

“La condición es compromiso con Tierra del Fuego. Estamos cansados de ver tantos funcionarios del gobierno provincial, de este y de el que pasó, que ya no viven en la provincia o están esperando la jubilación para volverse a su lugar de origen, donde se están haciendo su casita. Esto nos preocupa. Uno puede entender al ciudadano de a pie que venga un tiempo para poder vivir mejor en su lugar de origen, pero lo que no puede entender de ninguna manera es que haya funcionarios públicos, diputados, senadores, pensando en irse de Tierra del Fuego después de su jubilación. Por eso la condición es compromiso con el lugar, trayectoria en Tierra del Fuego, y después no hay limitaciones ideológicas”, expresó, planteando que “hoy la gente elige personas, y en este proceso queremos llevar las mejores personas que podamos ofrecer para empezar a resolver los problemas que tiene el vecino”.

Löffler aclaró, en función de la interna dentro de su partido con el sector de Mónica Urquiza y Pablo Villegas, que “no es que Federico va a ser el candidato del MPF, Federico va a ser el candidato del frente que nosotros vamos a acompañar. Si hay algún afiliado del MPF que decide armar fórmula propia, puede participar perfectamente dentro de las PASO”.

En este punto marcó una diferencia con el radicalismo, que le cerró la puerta a cualquier postulación por fuera de la alianza nacional: “La UCR decidió integrar Cambiemos y no sabemos si habrá candidatos puros o irá Tito Stefani (PRO). Lo que puedo decir es que no hay ningún afiliado del MPF que se encuentre inhabilitado para participar del frente. Esto tiene que quedar claro y es importante”, remarcó.

“En este desafío que nos proponemos para 2019 hemos decidido acompañar a Federico, para que sea la punta de lanza en este proceso electoral; y después veremos cómo se van acomodando las cosas”, apuntó.

El segundo en la lista

El segundo de la lista no está definido y podría ser de otro partido, distinto de la UCR y el MPF: “Está sujeto a consenso con los sectores. Uno no puede quedarse en quién es el segundo de Federico. Proponemos un gran frente y la posibilidad de sumar sectores, dirigentes sindicales, profesionales. Queremos que la gente se sume y se comprometa”, priorizó.

“Nos preocupa la incertidumbre en general que se vive en la provincia, e incluyo a los posibles inversores en áreas industriales, petroleras, en el comercio donde no saben si tomar un empleado más o no, o si le corren el vencimiento de la 19640”, dijo de una realidad en la que ve reacción del gobierno frente al avance de nación.

En cuanto a los despidos en la industria, consideró que “hay responsabilidades políticas claras. El sindicato ha sido cómplice, el gobierno nacional del FPV impulsó la industria fueguina pero no a las relaciones laborales que debieron tener los trabajadores; el ministro Tomada en su momento firmó con AFARTE y con UIF, y los secretarios generales de la UOM, este convenio que no respeta lo que establece la ley de contrato de trabajo que se aplica a todas las actividades comerciales y empresariales. Lo venimos denunciando desde hace cuatro o cinco años. El laburante en su momento lo tomaba como una solución y hoy pagan las consecuencias”, lamentó, exponiendo problemas previos al golpe de gracia que dio el macrismo a la industria fueguina.

Bonos

Por otra parte se lo consultó sobre la colocación de bonos del endeudamiento para obras, por 200 millones de dólares, y reiteró que “la tasa es muy preocupante. Sigo sosteniendo que es un choreo. Hace pocos días escuché a un economista de reconocida trayectoria diciendo justamente esto, que le parecía vergonzoso que haya provincias del país emitiendo deuda en el orden del 10 por ciento. Yo había dicho justamente que era un choreo”, manifestó.

Respecto del plan de obras, explicó que “no acompañamos el endeudamiento ni el plan porque no hay obras de infraestructura básica que generen inversiones en el sector comercial, que generen nuevos puestos de trabajo. Solamente se van a generar al momento de la construcción de las obras y uno aspira a que se generen después. El puerto de Río Grande es una obra fundamental y desde el ’99 no se le pone una piedra. Río Grande necesita poner plata en los hospitales, en salud pública, en educación y en infraestructura que nos permita ser más competitivos en términos industriales y generar trabajo a través de esto. Este plan de obras no lo prevé. Además, los proyectos ejecutivos de las obras no están, y esto es preocupante”, dijo.

Tomó como una buena medida de los legisladores que votaron el endeudamiento, “la precaución de poner un artículo, donde los intereses producidos por las colocaciones financieras tienen que ser destinados a obras”, a fin de evitar el desvío de esos fondos a gastos generales.

El ahogo financiero

También se refirió a la situación de los municipios y la falta de transparencia en los gastos del gobierno. “Sé que han puesto a funcionar nuevamente el portal y han cargado algunos datos, como los salarios de los funcionarios y del personal dependiente del Poder Ejecutivo. No sé si están cargando la liquidación de la coparticipación. Sabemos, por la relación con los intendentes y funcionarios de los dos municipios, que el atraso es cada vez más importante y, del punto de vista político es un ahogo financiero a los municipios de parte del gobierno provincial”, aseveró.

“Esto es producto de una relación que lamentablemente ha decidido tener la gobernadora con los intendentes. Decidió correrlos de la cancha, apretarlos y no dejarlos hacer, y justifica todas las decisiones que toma en este sentido. Es la misma metodología de la gestión anterior, del látigo y la chequera”, fustigó Löffler.

Recordó que “el gobierno tiene la obligación de rendir todos los recursos a fin de mes. La confección de los definitivos deberían ser puchitos, porque es muy fácil informatizar ingresos y egresos, con una planilla excel. El Ministerio de Economía de la provincia sabe cuánto corresponde a cada municipio según lo que ingresa. Se pasan seis, siete, ocho o nueve meses discutiendo los definitivos, y no tiene razón de ser. Me parece fuera de lugar y que es una maniobra política”, expresó.

El ciudadano ilustre

Finalmente se le preguntó sobre la inauguración oficial del yacimiento Vega Pléyade el pasado viernes, y la visita del “ciudadano ilustre” José Aranguren, así declarado por el gobierno fueguino.

En principio recordó el decreto de Cristina Fernández que gravó la actividad hidrocarburífera, y que criticaron “de manera categórica”, dado que ahora se intenta revertir según el ministro.

“Esto tuvo un impacto no solamente en la actividad sino en todos los que tienen vinculación directa. Si la Cooperativa Eléctrica paga el 21%, lo traslada a la tarifa, lo mismo le pasó al taxista con el GNC. Es una cadena compleja”, sostuvo.

“No tengo ninguna cuestión personal con el ministro Aranguren porque nos atendió de manera muy amable en Buenos Aires, pero realmente es un hombre que a los fueguinos nos aplicó un durísimo ajuste en la tarifa de gas y declararlo ciudadano ilustre me parece por lo menos exagerado”, dijo de la decisión de la gobernadora, ante la primera visita que le dedica a la provincia.

Para Löffler es bueno celebrar el aumento de la producción de gas, pero “se debería poder industrializar en Tierra del Fuego. También sabemos que mucha gente empleada en el sector no vive en Tierra del Fuego y tienen su grupo familiar en otra jurisdicción. Ese laburante se está gastando el salario fuera de Tierra del Fuego. Por eso lo más importante es empezar a pelear la industrialización. En Bahía Blanca hay un polo petroquímico que emplea muchísima gente, y trabaja con el gas que nosotros inyectamos en el gasoducto San Martín”, concluyó.

