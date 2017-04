Avanza en forma continua y por ende cumpliendo los plazos previsto la construcción de la nueva planta potabilizadora para la ciudad que estará triplicando la producción de agua para abastecer los hogares de Río Grande.

Río Grande.- En la jornada de este lunes se procedió al hormigonado de los floculadores, cubas fundamentales en el proceso de potabilización del agua que estará realizando la mencionada planta que se levanta en El Tropezón.

La tarea demandó más de ocho horas de trabajo intenso con la afectación de maquinaria pesada y la utilización de 140 metros cúbicos de hormigón calidad h-25. En la misma operación se fijaron múltiples compuertas de acero inoxidable, de acuerdo al plan de trabajo y curva de inversión oportunamente aprobada.

La planta no solo se compone de las instalaciones donde se va a realizar el proceso de potabilización, sino que existe además una gran cisterna ya finalizada de 5 millones de litros que es la más grande que hay en la ciudad, casi triplicando la capacidad de las existentes. Cuenta con un sistema de cañerías subterráneas de grandes dimensiones, de casi el doble de tamaño de las que cuenta la planta actual.

Cabe recordar que el Municipio había logrado la reactivación de la obra en abril del año pasado con el aporte propio de 35 millones de pesos, los cuales fueron recuperados luego del libramiento de pagos del Fideicomiso Austral.

Desde ese entonces, con un importante esfuerzo, para garantizar que no se suspendiera la obra, la ciudad desembolsó unos 70 millones de pesos y con esto se ha avanzado firmemente con la obra.

Hasta el momento la obra ha demandado una inversión general de 142 millones de pesos.

“La verdad que estamos muy satisfechos porque esta obra, que es tan importante para nuestra ciudad, avanza a paso firme y nos da la seguridad que estaríamos cumpliendo los plazos. Hemos hecho un esfuerzo enorme con fondos propios para que no vuelva a pararse y esto se está viendo en los avances que está mostrando la obra”, sostuvo el intendente Gustavo Melella.

El profesor Melella recordó que “esta nueva planta es la solución por décadas de los problemas que tenemos con el agua potable y el hecho de que hayamos podido asegurarnos su continuidad es una gran noticia para la ciudad, una gran noticia para todos los vecinos”.

El mandatario comunal insistió que “esta es una obra de grandes dimensiones desde el aspecto físico, estructural y técnico, pero sobre todo en la respuesta al vecino, que es lo que más nos importa”.

“Es muy auspicioso lo que está mostrando esta obra y eso es una muy buena noticia para toda la ciudad. Estamos ejecutando una obra trascendental y de una magnitud pocas veces vista en la ciudad”, remarcó Melella.

Comentarios

