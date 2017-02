El Grupo New san entregó este miércoles un respirador y un equipo de hemodiálisis al Hospital Regional Ushuaia, adquiridos con lo recaudado por la Marcha Aeróbica “AnimaRSE 2016”. Autoridades de Salud, del Hospital y de los servicios a los que será destinado el equipamiento agradecieron la solidaridad y el compromiso de la empresa y de la comunidad que participó del evento.

Ushuaia.- El Ministro de Salud Marcos Colman expresó que “estamos muy contentos por este gesto solidario de la empresa Newsan”, y detalló que “estamos recibiendo dos flamantes equipos de última generación, un respirador que va a dotar de mayor capacidad a la Terapia Intensiva Pediátrica y un equipo de diálisis que permitirá aumentar las prestaciones del servicio de Hemodiálisis”.

“Estamos realmente agradecidos, este equipamiento es muy necesario en estos momentos” expresó el titular de la cartera sanitaria.

La Directora General del Hospital de Ushuaia, María Marta Cozzarín, agradeció especialmente “al Grupo New san y a la comunidad que corrió y participó”, y consideró que “el hospital lo construimos entre todos: los pacientes, los trabajadores de la salud, el Ministerio y también las organizaciones que colaboran”.

Por su parte, el Jefe del Servicio Médico de Grupo Newsan, Cristian Oberti, explicó que “nuestro Programa de Responsabilidad Social abarca dos ejes fundamentales, uno tiene que ver con la educación y otro con la salud” y agregó que “en el mes de octubre hicimos nuestra marcha aeróbica con el fin de recaudar dinero para realizar esta donación solidaria, con la colaboración de todos los vecinos que participaron”.

“Luego de la recaudación y juntarnos con la Dirección del Hospital, avanzamos con la compra de dos equipos destinados a áreas críticas, como Pediatría y Hemodiálisis” comentó Oberti, y especificó que se trata de “un respirador para aquellos niños que ante una dificultad respiratoria lo requieran, que se puede usar de modo invasivo o no; y un equipo de diálisis, que al ser portátil permite brindar el tratamiento tanto en el servicio como en internación”.

La jefa del servicio de Hemodiálisis, Zarina Aguad, dijo que “estamos muy contentos y agradecidos a la empresa New san que siempre colabora y tiene estos gestos de solidaridad con nosotros”.

“El servicio tiene hoy 40 pacientes en hemodiálisis” contó la doctora, y graficó que “estos equipos son para ellos la línea que les permite seguir viviendo hasta el momento del trasplante”, y por tal motivo consideró que “una máquina nueva viene a renovar todas las expectativas y darles una mejor calidad de vida. Es una bocanada de aire fresco”.

El jefe del Departamento Materno Infantil, Horacio Artieda, enfatizó que “el Grupo New san nos ha aprovisionado más de una vez”, y especificó que el equipo recibido “tiene una prestación que nos permite atender desde los más chiquitos en Neonatología a chicos de mayor edad en Terapia Intensiva Pediátrica”, explicó el doctor, y destacó que “nos permite asistir a un amplio rango de pacientes”.

