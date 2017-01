Microsoft dejará de fabricar teléfonos móviles en la Argentina. La compañía fundada por Bill Gates acordó con la argentina Iatec, empresa que pertenece a Mirgor, dar por finalizado el contrato que las unía para fabricar y comercializar teléfonos de la marca finlandesa Nokia en el país. La argentina Mirgor, a través de su controlada IATEC, había comenzado a mediados de 2010 a fabricar celulares de media y alta gama para la finlandesa Nokia en el país, en su planta de Río Grande, Tierra del Fuego. El acuerdo de fabricación y comercialización continuó luego de que Microsoft comprara Nokia en septiembre de 2013, convenio que finalmente ahora se dio por terminado.

Río Grande.- Tras vender Nokia en mayo pasado, en los días últimos trascendió que dejó de comercializar la marca Lumia, que seguía controlando. Por eso, dejó también de fabricarlos en el país, según informó El Cronista.

En una carta enviada a la Bolsa de Comercio porteña, Mirgor informó que acordaron “voluntariamente y en forma conjunta rescindir con efectos a partir del 30 de diciembre de 2016 la relación contractual que las vincula, relativa a la fabricación y comercialización de teléfonos móviles en la Argentina y que las unió durante los últimos años”. La empresa agregó que la relación comercial fue “excelente”, pero “en razón de los proyectos y políticas a nivel global tomadas por Microsoft” decidieron finalizar el acuerdo.

Mirgor se refiere a la decisión de Microsoft de dejar de fabricar celulares Nokia y, ahora, también Lumia, empresa que compró en septiembre de 2013, por u$s 7200 millones, en un paso similar al que había dado ya Google, al comprar Motorola en 2011.

Pero esa adquisición no le dio los resultados esperados. En mayo de 2016, vendió su negocio de teléfonos básicos y la marca Nokia a FIH Mobile, una subsidiaria de Foxconn Technology Group y HMD Global, por u$s 350 millones.

Tras esa venta, la empresa con sede en Redmond, Washington, se había quedado con la marca de smartphones Lumia, que seguía fabricando y vendiendo con su sistema Windows Phone. Sin embargo, el lunes pasado trascendió a nivel global que dejó de vender en sus tiendas online los modelos Lumia y apenas quedaban algunos modelos como “remanentes”. Y ayer se conoció el fin del acuerdo para la Argentina con Mirgor. De este modo y sin haberlo anunciado aún públicamente, Microsoft dejará de competir en el mundo de los smartphones, al menos por el momento.

Tras ser consultada por El Cronista, Microsoft se limitó a informar que tal como lo indicó en su “anuncio internacional en mayo pasado respecto de la División Microsoft Móviles, Microsoft redefinió a nivel global el foco de este negocio. En este marco, Iatec SA, empresa controlada por Mirgor, y Microsoft Mobile Sales International OY, han acordado voluntariamente y en forma conjunta rescindir la relación contractual que las vincula. Como compañía estamos enfocando nuestros esfuerzos en desarrollar productos donde continuemos brindando una oferta diferencial, en la Nube y en Windows 10, nuestra plataforma de innovación”.

La finlandesa Nokia supo ser, años atrás, la marca de celulares más vendida en la Argentina y también una de las líderes a nivel global. En su planta fueguina, Iatec continua fabricando smartphones para la marca coreana Samsung, a la que le empezó a producir en 2014.

