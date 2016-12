El intendente de Río Grande espera que se recomponga el diálogo con la gobernadora Bertone para evitar un conflicto institucional. “Si el objetivo son los recursos, me pongo a disposición”, dijo, pero advirtió que si se trata de “demostrar poder, no es la forma de gobernar ni de hacer política”. Se tomó la libertad de sospechar que las acciones del gobierno “van en desmedro de la actual gestión para ganar una elección dentro de unos años” y sentenció que “no todo está bien en política, y no todo es ético hacerlo”. Anticipó que, de concretarse el recorte, afectará los servicios municipales y en especial la asistencia social, que se triplicó este año por la desocupación creciente.



Río Grande.- El intendente Gustavo Melella evaluó la reunión que mantuvo este martes con el presidente de la UCR fueguina y el legislador Oscar Rubinos. Junto con los concejales envió una nota a la gobernadora para rever el avance sobre el impuesto inmobiliario y destacó el respaldo recibido desde el radicalismo.

Con el presidente radical Federico Sciurano “compartimos la preocupación, lo mismo con Oscar Rubinos, porque debe haber una normal relación entre las instituciones y respetarse unas a otras, sin avasallar ni prepotear”, expresó por Radio Provincia.

“En este sentido es positivo”, dijo de un encuentro en el que “hablamos de todo, del Municipio de Río Grande, del Municipio de Ushuaia, más allá de las diferencias que tengan con Walter Vuoto, porque en esto hay unidad en el discurso y preocupación”, afirmó.

Recordó que la legisladora Myriam Martínez, en la reunión con los legisladores, dijo que “iban a hablar después de la decisión de la justicia, pero hay que evitar todo este conflicto en el medio, para nosotros innecesario. Ojalá con la gobernadora se recomponga el diálogo y busquemos otras alternativas”, deseó.

La pulseada gubernamental

“Cuando se tiene la sensación de que es penal cobrado, me pregunto si en el fondo era necesario ganar una batalla en términos de poder”, planteó Melella.

“Yo daba el ejemplo de que están en una topadora, porque tienen la manija del gobierno, la palanca de la Legislatura, la palanca de la justicia, y avanzan para demostrar ese poder. Si es ese el objetivo central, estamos complicados”, manifestó.

“Si el objetivo son los recursos, yo me he puesto a disposición con nuestros equipos técnicos, para rediscutir la situación. Pero si la cuestión es simplemente demostrar que tienen razón, si es demostrar poder, no es la forma de gobernar ni de hacer política”, fustigó, haciendo la salvedad de que “por más que haya un fallo de la justicia no significa que tengan razón”.

“Vamos por todo”

El intendente mencionó las declaraciones del vicegobernador Juan Carlos Arcando cuando dijo “vamos por todo, por la Municipalidad de Río Grande, por la Municipalidad de Ushuaia, y me pareció muy peligrosa esa frase. Quiere decir que están arriba de una topadora y quieren demostrar simplemente poder. Hoy lo hacen con nosotros, pasado con otro, luego con el vecino común, con quien sea. Ahí está lo complicado y alguien tiene que poner un punto de equilibrio, por eso hablaba de la justicia, el Superior Tribunal o quien sea; porque si no, es simplemente una muestra de poder, de que tienen la fuerza, de que van a ganar, de que de alguna manera nos quieren someter, y eso no es democracia. Democracia es diálogo y discusión”, enfatizó.

Para Melella esta intencionalidad condiciona la finalidad de todas las medidas que se tomen desde el gobierno: “Decir que ‘vamos por todo’ cuando hay elecciones por delante preocupa, porque lo dice un vicegobernador, que tiene una representación política e institucional muy fuerte, y tiene posibilidad de decidir sobre recursos de otros. Entonces uno empieza a sospechar que cualquier cosa que suceda va a ser en desmedro de la actual gestión para ganar una elección dentro de unos años”, fustigó.

“No todo está bien en política, y no todo es ético hacerlo –advirtió-. Hay que tener respeto y por eso nos preocupa esta situación. Yo tengo el derecho de pensar que en esa topadora se ponen todas las palancas juntas para ir ‘en contra de’. Permítanme pensarlo, y con esto no estoy presionando a la justicia, ni amenazando a la gobernadora; pero en este contexto, con estas declaraciones, tengo derecho a pensarlo”, manifestó.

Sin arrepentimientos

Se le preguntó si lamenta haber acompañado el proyecto de Bertone. “Yo me hago cargo y lo hice convencido, por un proyecto nacional y popular del que todavía nos sentimos parte. Cada uno después tendrá que rendir cuentas ante la historia. Yo no me arrepiento de haber acompañado una propuesta, aunque después cambiaron las cosas, cambiaron principios, cambiaron algunas personas. Nosotros nos sentimos parte de un proyecto nacional, y le decía a Federico Sciurano en la reunión, que no lo acompañé para nada. No voy a renegar de la decisión que tomamos como espacio, porque creíamos en algo. Algunos cambiaron, pero nosotros no renegamos”, sostuvo.

Compleja situación social

El intendente expresó su preocupación por la quita de recursos, ante la creciente demanda de asistencia social. Esta semana la secretaria de Promoción Social Gabriela Castillo dio a conocer que en el año se triplicó la ayuda alimentaria que da el Municipio. “Nosotros lo veníamos diciendo. Algunos decían que no era así, que somos apocalípticos, que lo hacemos por un discurso antimacrista que tenemos, pero nosotros lo vemos en la realidad de todos los días. Los vecinos vienen a pedir ayuda al Municipio por la situación que sea, o porque no tienen para comer, y esto es real. Lo tiene que afrontar día a día nuestro equipo del área social, de promoción humana, cuando la gente viene porque ya no tiene para comer, para pagar sus medicamentos, o tienen problemas para pagar el alquiler y pueden ser desalojados. Hay gente que está bien, que tiene su trabajo, pero el número de gente desocupada, que no encontró trabajo este año o perdió el empleo este año, va creciendo. Es una realidad, lo venimos diciendo y nos preocupa lo que va a ser en febrero o marzo, porque muchos se van de vacaciones, cerró su contrato y hay que ver qué sucede a la vuelta”, indicó.

Citó como caso concreto la situación con IFSA, el área de informática de BGH: “¿Cuántos dijeron que no iba a pasar nada, que estaba todo bien y se iba a llegar a un arreglo? Y quedaron sin trabajo. No hay otra realidad. Como decía Gabriela Castillo, se triplicó la cantidad de personas y detrás de cada persona hay una familia”, subrayó.

Respecto de la interacción con el área social del gobierno para contener juntos la problemática, dijo que no existe y que “el área social de gobierno nunca ha tenido contacto con la nuestra. Por eso decía que es complicado si se plantea una situación institucional compleja con esta presentación en el Superior Tribunal, porque esto genera un conflicto institucional y trae una mala relación que no ayuda en este contexto”.

“Por eso insistimos tanto en que no es momento. Es un momento de guardar la calma y la buena relación, porque la situación social va a ser compleja”, insistió.

“Dicen que mágicamente se van a generar miles de puestos de trabajo, pero lo que vemos nosotros todos los días es la realidad del creciente desempleo y el malestar social”, expuso.

Presupuesto municipal

Luego de la aprobación del presupuesto municipal, se mostró contento y también por la aprobación de la cuenta de inversión de 2015. “Es una tranquilidad que el gasto público efectuado se ha hecho correctamente”, destacó.

Adelantó que puede haber cambios en el presupuesto durante su ejecución porque “no sabemos lo que va a pasar. Dicen que baja la inflación pero aumentan los combustibles y estamos más complicados. Vamos a ver qué sucede. Ojalá el país se ponga en marcha y crezca; y el presupuesto se va ajustando a la realidad. En el área social hubo que incrementar partidas, y permanentemente el área de Finanzas trabaja con el área de Promoción Social, viendo qué recursos necesita”.

“El presupuesto tiene una estructura pero también debe tener una dinámica para responder a las necesidades que se van presentando”, planteó.

Volvió a la posibilidad de que se modifique el impuesto inmobiliario, porque “ahí va a haber una complejidad muy grande desde lo financiero y desde los recursos. Toda esta ayuda social que hoy está prestando la ciudad, por ahí no lo va a poder hacer en la medida que los vecinos lo necesitan. Por eso es muy delicado el tema. Y yo no amenazo a la justicia como salió a decir alguno que gratuitamente sale a decir cualquier cosa. Pero hay que entender que ciertas medidas que se toman no afectan solamente a un intendente ni son una muestra de poder, o de que ganaron la pulseada; sino que después eso afecta a recursos concretos que van destinados, por ejemplo a la ayuda social, a obras de infraestructura, al deporte que tiene que ver con inclusión, justicia social, prevención. Para nosotros es importante que los pibes tengan ahora sus colonias de vacaciones, sus campamentos, sus paseos, porque queremos que estén contenidos en las vacaciones. Esto va a garantizar la inclusión, la prevención, el alimento”, valoró.

“No es una pavada eso –remarcó Melella-. No es una pavada tener los fondos necesarios para responder cuando se triplica el pedido de ayuda social de los vecinos. Hay que tenerlos, porque el vecino necesita que el estado esté presente y le garantice ayuda cuando tiene una emergencia alimentaria. Si se quitan recursos, como puede pasar con esto, se complica mucho más. Una variable económica o financiera como esta, la verdad te puede acostar”.

El “aumento” de Blanco

Se le preguntó sobre las declaraciones del legislador de la UCR Pablo Blanco sobre la ley 1075, que modifica el cobro del impuesto inmobiliario, dado que afirmó que hubo “una mala interpretación” de los intendentes y que subirían los ingresos municipales en lugar de reducirse.

Melella explicó que, si esto es así, se debe a que “van a aumentar más los impuestos a los vecinos”.

“En nuestra ciudad salieron a juntar firmas contra un supuesto impuestazo municipal que no había y está claro que no lo hubo. Pero acá sí se le van a aumentar más los impuestos a los vecinos, por el revalúo. Yo no quiero que entre más plata en este caso: por plata no voy a resignar la autonomía municipal”, sentenció el intendente.

“Esto Pablo Blanco lo sabe muy bien porque lo hemos hablado. Incluso tengo las notas de cuando era Secretario de Gobierno, también cuando era Secretario de Finanzas el Ministro de Economía, donde reclamaban que no se avance sobre el inmobiliario porque no respetaba la autonomía municipal. Ellos tienen más que claro que nosotros no podemos acompañar esa medida”, aseveró.

“No se trata de perder un peso o mil millones, y no se trata de ganar un peso o mil millones, se trata de respetar la autonomía municipal –insistió-. Eso Pablo lo tiene más que claro, igual que el ministro Labroca, porque ellos defendieron la autonomía municipal contra distintos gobiernos que quisieron avasallarla, y les agradezco que lo hayan hecho en su momento”.

Salud municipal

Por otra parte, se refirió a las declaraciones de la Dra. Adriana Chapperón, quien aseguró que el servicio municipal de salud casi está reemplazando funciones del hospital de Río Grande. “El área de Salud del Municipio ha crecido muchísimo, de la mano del Dr. Abregú y su equipo, de la mano de Adriana Chapperón, que lleva adelante el proyecto de salud. Y la verdad que reemplazan ciertas acciones que desde lo público no se llevan adelante –ratificó-. Eso necesita recursos. Para construir la pileta terapéutica hacen falta recursos, para tener profesionales lo mismo. Si se pierden recursos, se van a ver afectados estos servicios. Por eso uno defiende los recursos de la ciudad, no por capricho. Primero, tiene que ver con la autonomía, que se viene defendiendo desde las gestiones de distintos intendentes. Y hay que defender los recursos que se traducen en servicios para los vecinos”.

Colectivos y residuos, con puestos garantizados

Por último el intendente garantizó la continuidad laboral de los choferes de transporte público y los empleados de Agrotécnica, ante la preocupación por los puestos de trabajo. “Los puestos de trabajo tanto del transporte público como de la recolección de residuos están totalmente garantizados, sea quien sea la empresa que venga. Había una preocupación por si la empresa se retiraba el 31 de diciembre y no teníamos otra, pero ya el Municipio había pensado en esto. Los trabajadores del transporte público tienen que estar totalmente tranquilos porque sus puestos están garantizados”, confirmó.

“Estamos viendo una posible prórroga y esta semana vamos a estar llamando a una compulsa de precios. Desde el Municipio se garantiza la continuidad laboral y el cobro de salarios. Quien venga, los absorbe, como marca el pliego de licitación”, concluyó.