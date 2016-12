La Municipalidad de Ushuaia recibirá antes de fin de año unidades de colectivos acondicionadas para la ciudad, para completar durante el mes de enero de 2017 la totalidad de 20 unidades. La administración municipal se encuentra coordinando con la empresa Autobuses Santa Fe la transición del servicio para garantizar los recorridos habituales hasta completar la flota de nuevas unidades.

Ushuaia.- Se estima que en los primeros días de enero llegarán cinco colectivos y se vayan incorporando las demás unidades de forma progresiva, a lo largo del primer mes de año. En virtud de garantizar el servicio a los usuarios se encuentran conversando el Ejecutivo municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, y la empresa Autobuses Santa Fe SA para prorrogar el servicio durante el mes de enero, mientras se ordenan los asuntos vinculados al personal y su continuidad en la Empresa del Estado como así también la prestación del servicio.

En este marco, el secretario de Gobierno, Omar Becerra, sostuvo una reunión “con quien está llevando adelante el seguimiento del traslado de las unidades y la primer semana de enero habría entre cinco o seis unidades en la ciudad y antes de finalizar el mes ya van a estar todos aquí” y resaltó que “hay que realizar toda la tramitación en la Aduana, patentamiento, como lo hace cualquier persona que va y compra un vehículo”.

No obstante, más allá de la proximidad de la llegada de las primeras unidades para prestar el servicio a través de la Sociedad del Estado, Becerra informó que se está dialogando con la empresa Autobuses Santa Fe, para extender la prestación actual hasta completar la llegada de todas las unidades que luego brindarán el servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad. “Estamos llevando adelante tratativas porque hay una situación difícil ya que existe una intervención de la Justicia a nivel nacional. Estamos dialogando con el Juez que ha tomado intervención en Autobuses en todo el país y hemos presentado una adenda”, dijo Becerra.

El funcionario agregó que “esperamos la respuesta porque estos imprevistos, por ahí los tenemos en cuenta, pero pueden ocurrir lo que nos ocurre hoy: un retraso que nos va a llevar a buscar una solución temporaria con Autobuses o un servicio alternativo. La intención del Intendente es seguir prestando el servicio y no dejar a la gente sin transporte urbano”, explicó.

“Soy optimista y tengo confianza en resolver este tema, para darle la posibilidad a los vecinos de utilizar el servicio y desde ya les pedimos disculpas por todas las cosas que pasan” y afirmó “en enero esto se va a modificar y va a haber un gran cambio para alegría de todos los vecinos que utilizan el transporte urbano”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario refirió que “hay un estado de relajamiento” por parte de la empresa Autobuses Santa Fe, “sabiendo que se van en una semana”, lamentó.

“Nosotros teníamos la información que la empresa quería llevarse algunas unidades, lo cual no puede hacer porque tiene un contrato hasta el 31 de diciembre y estamos con todos estos dimes y diretes tratando de solucionar el problema, ya que solo hay una empleada administrativa, ni el gerente está y se hace muy difícil. Estamos atentos, analizando la situación y tanto el área Legal y Técnica, como Economía y desde el área política, tratamos de buscar una solución para garantizar estos quince días hasta que tengamos las unidades acá”.