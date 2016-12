Luego de un extensivo análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicaciones de Licitaciones Públicas municipal declaró desierto el llamado a licitación para cubrir el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos de la ciudad.

Río Grande.- La secretaria de Producción y Ambiente de la comuna Sonia Castiglione explicó que “fue un proceso arduo donde no sólo participó esta Secretaría desde el área de Ecología y Medio Ambiente, sino también el área de Finanzas, de Auditoría y de Asesoría Letrada”.

Respecto a las observaciones de las propuestas presentadas, la funcionaria detalló que “hay varios puntos que no están expresados en la oferta de Bodegas y Viñedos Santa Elena respecto de lo que se solicitaba en el pliego. Presentan por ejemplo dos camiones menos de lo requerido para la recolección de residuos voluminosos y hay también una serie de observaciones técnicas que hacen inadmisible la oferta”.

“En referencia a Agrotécnica Fueguina existe un problema legal contable que es la falta de presentación de un certificado fiscal que indica que no tiene deuda con el Estado. Además, el monto de la oferta original es excesivo, en torno al 60% por sobre el presupuesto oficial. Incluso haciendo una actualización de los montos al momento de la apertura de sobres se excede en un 30%”, agregó.

Castiglione puntualizó además que “si bien Agrotécnica presentó dos ofertas alternativas un poco más bajas, ambas implican una disminución de mano de obra o de equipamiento lo que es inadmisible para nosotros, porque el pliego es claro al momento de garantizar la seguridad laboral de los trabajadores actuales”.

“En este contexto, lo más transparente y lo mejor para el municipio es volver a hacer otro llamado a licitación, al que se podrán presentar nuevamente estas empresas, aquellas que compraron los pliegos y no realizaron oferta en el primer llamado y alguna nueva que quiera compulsar”, anunció.

La funcionaria recordó que “en este momento estamos en el período de tres días que tienen las empresas para presentar una impugnación de la resolución de la comisión, pero si esto no ocurre el día miércoles estaríamos en condiciones de generar el acto administrativo para dar por concluido este proceso licitatorio y realizar un nuevo llamado”.

Finalmente, la Secretaria informó que está previsto realizar el nuevo proceso y lograr la apertura de nuevos sobres hacia fines de enero o principio de febrero.