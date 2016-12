La legisladora del MPF realizó el balance de un año conflictivo, sin diálogo en la Cámara legislativa, según expresó. Cargó contra la “imposición” de la mayoría y hasta la falta de fundamentación del oficialismo en las sesiones, en defensa de sus proyectos. No acompañó el presupuesto 2017 ni el plan de obras por el endeudamiento de tres mil millones, donde se superponen obras propias del Municipio de Río Grande sin intervención de la gestión Melella. Urquiza afirmó que “el 80%” todavía no tiene proyecto realizado.

Río Grande.- La legisladora Mónica Urquiza realizó un balance por Radio Universidad 93.5 sobre el primer año de gestión, que “comenzó con la sesión del 30 de diciembre en la que se aprobó el presupuesto 2016 y las emergencias para educación, salud y obras sanitarias; luego vino la sesión del 8 y 9 de enero, y después comenzaron los conflictos en la provincia. Recién pudimos avanzar a mitad de año con el trabajo normal”, dijo, admitiendo que no sabía cómo podía terminar el año, por el nivel de conflictividad.

“De alguna manera el Ejecutivo entendió que tenía que comenzar el diálogo para encontrar las soluciones para la gente de Tierra del Fuego”, dijo, si bien en la Cámara lo considera una asignatura pendiente.

Respecto del tratamiento del presupuesto 2017 y la acumulación de deudas de la provincia, indicó que hay “una deuda con el gobierno nacional por el programa de desendeudamiento creado por la gestión del FPV. Ese endeudamiento se incrementó en 1.050 millones en diciembre pasado porque se sumaron los anticipos de coparticipación que venía gestionando Ríos y lo que se necesitaba para pagar aguinaldo y jubilaciones. El gobierno nacional ha querido modificar los plazos y las tasas, que es del 6%”.

Comparó la tasa del convenio con el ANSES por los 349 millones de pesos, depositados en un plazo fijo desde agosto, que tiene una tasa del 15% y sostuvo que “el gobierno nacional no es una financiera” para pretender elevar las tasas.

En cuanto a la operatoria de los bonos, “es una autorización que tuvo el gobierno en el presupuesto 2016, por 150 millones de dólares, que acompañamos porque la gestión recién iniciaba. El gobierno del FPV se ha caracterizado por informar poco y nada. Los gobiernos anteriores presentaban mensualmente los informes. El actual Ministro de Economía pidió que se hagan trimestralmente y tampoco cumplieron. En el transcurso del año, vamos a estar recibiendo tres informes, con mucha suerte, y todos juntos”, cuestionó.

Otra discusión del presupuesto se basó en “un artículo que cede la facultad legislativa de aprobar convenios, contratos y demás. Se pide que la Legislatura autorice a renegociar contratos de concesiones, recursos naturales, obras públicas, de todo, sin la aprobación legislativa. El presupuesto se votó en general y en particular. En particular el bloque del radicalismo no votó ese artículo, como tampoco el MPF, pero se aprobó por mayoría, al contar con los ocho votos del FPV”, dijo.

Hubo debate por el pedido del gobierno de un endeudamiento “de 200 millones de dólares más. Se hizo la aclaración de que estaban relacionados con los 150 millones actuales. Quedaron 200 millones de dólares, pero no se suman los 150 millones ya autorizados”, aclaró la legisladora.

Con respecto a los 349 millones depositados en el banco, por el préstamo por la devolución de ANSES de la detracción del 15%, advirtió que “de esto hay que pagar intereses y son casi 60 millones durante 2017, 2018 y 2019. Esos 349 millones están en el BTF a la espera de que tengan su aplicación en obras. Se aprobó la ley en la sesión del jueves con el destino del financiamiento”, indicó.

El préstamo para aguinaldos

Consultada sobre los 400 millones que autorizaron para pagar aguinaldos, de fondos del BTF, recordó que “el ministerio de economía está autorizado a obtener préstamos de corto plazo para cubrir déficits estacionales de caja. Esto es un giro en descubierto. Los recursos del goteo van ingresando a diario y la ley dice que este préstamo se cubre dentro del mes. En este caso lo tenían que cubrir al 31 de diciembre y lo que hicimos fue sancionar una ley que dice que lo debe cubrir dentro de los 30 días corridos desde la obtención de los recursos”, explicó.

En la misma norma se instruyó al pago de los aguinaldos a los empleados y jubilados, para darle destino específico.

Las prioridades de las obras

En materia de obra pública, la legisladora Urquiza observó por un lado las prioridades del gobierno, también la improvisación al no tener los proyectos terminados, y finalmente la superposición con el ámbito municipal.

“Los tres mil millones que se aprobaron en la última sesión tampoco van a ser volcados inmediatamente porque hay obras que ni siquiera tienen los proyectos técnicos terminados –advirtió-. Hubo discusión respecto de las obras que se van a llevar adelante, porque en la situación en que está hoy la provincia, desde nuestro bloque entendemos que hay que establecer prioridades. El 80% de las obras presentadas no tienen documentación técnica, por ejemplo el gimnasio de margen sur, con una inversión de 80 millones. La fibra óptica es otro tema –con una inversión de 400 millones-. Uno no desconoce que es necesario, pero van a tener Internet, navegar a buena velocidad; ahora, si el hospital y los colegios no están en condiciones, no es calidad de vida de la población”, sostuvo.

“Venimos de un año en emergencia, declaramos nuevamente la emergencia hasta con la posibilidad de que se prorrogue por decreto, y en ese plan de inversión de tres mil millones no hay una sola obra que tenga que ver con salud y educación”, aseveró.

Apuntó que “la Municipalidad de Río Grande siempre llevó adelante una gestión muy buena en deportes y hoy el gobierno de la provincia está planteando un endeudamiento para construir en Río Grande un microestadio que cuesta 400 millones y un gimnasio en margen Sur, sin intervención del municipio. Está planteando la construcción de una planta elevadora de líquidos cloacales en la margen sur también sin la intervención del Municipio. Así no eficientizamos los recursos”, fustigó.

Bonos en trámite

Consultada sobre el avance en la emisión de los bonos por los 150 millones de dólares dijo que “está en trámite y está la ley de afectación específica. Nosotros plantemos la experiencia que uno tiene con los bonos Albatros, y con nosotros trabaja Roberto Murcia, que era secretario de hacienda de la provincia. Uno puso a disposición en la comisión de presupuesto toda la experiencia que se puede tener. La emisión de los bonos Albatros fue exitosa, se aplicó a los medios de elevación del Cerro Krund, a la ampliación del puerto de Ushuaia, del hospital de Río Grande y parte de los fondos fueron al puerto de Río Grande. Es el único bono argentino que no entró en default porque tenía una sistema de repago garantizado por las regalías hidrocarburíferas”, destacó.

Para esos 150 millones de dólares se aplicaría “un mecanismo similar”, dijo la mopofista.

Deuda con municipios

Por otra parte se la consultó sobre la deuda de coparticipación del gobierno con las municipalidades y el avance sobre el impuesto inmobiliario.

“La deuda es algo histórico y nos ha tocado a todos. De los ingresos que tiene la provincia a diario, una parte es de los municipios y, si no se transfiere en tiempo y forma, por supuesto queda todo dentro de la misma bolsa. Técnicamente el gobierno se está financiando con los recursos de los municipios y es lo mismo que pasa con el IPAUSS. Labroca dice que la caja es una sola y es la discusión permanente que tenemos”, expresó.

En cuanto al pedido de declaración de certeza para la ley 1075 presentado por la AREF, recordó que “cuando se trató esta ley lo primero que planteé fue la autonomía de los recursos. Es clarísimo que quieren avanzar. Siempre se habla de municipios ricos y provincia pobre pero acá hay que definir los roles de la provincia”, sentenció, ante el plan de obras por el endeudamiento que incluye trabajos municipales.

Concesiones petroleras

Por otra parte, la legisladora dio a conocer que el último día previo a la sesión “llegó para ser tratada sobre tablas una adenda a la ampliación de las concesiones petroleras. En labor parlamentaria se pidió que sea tratado sobre tablas. Estos temas deben discutirse en el ámbito de la Legislatura y este asunto, que ya fue firmado con la petrolera, fue ingresado el miércoles y el vicegobernador pide que se trate sobre tablas sin la más mínima explicación. A la hora de votar, el presidente del bloque radical no estaba de acuerdo y nosotros tampoco, pero perdimos la votación”, dijo de la inclusión en el temario.

Pero “llegó a sesión y se dieron cuenta de que necesitaban de los dos tercios, entonces lo mandaron a comisión. Si hubieran tenido los dos tercios, salía aprobado sin la más mínima explicación”, manifestó.

Legisladores mudos

Urquiza cuestionó la falta de diálogo y de fundamentación de los oficialistas en Cámara. “También tenemos el problema de que ningún legislador del FPV fundamenta en sesión. En la última sesión nuestro bloque acompañó la creación del Laboratorio del Fin del Mundo porque consideramos que era muy importante. En comisión explicaron el ministro Caballero, el ministro de Salud, y fue una sola reunión. Lo votamos por unanimidad pero no lo fundamentó el bloque oficialista”, aseguró.

Como balance, consideró que “a la Legislatura le está faltando diálogo y no nos escuchamos. Uno siente que lo que habla cae en saco roto y es como si nos ningunearan”, concluyó.