Integrantes del sindicato docente SUTEF se hicieron presentes sobre el final de la semana pasada en la sede de la Junta de Clasificación y Disciplina de Nivel Medio de la ciudad de Río Grande, para reclamar, entre otros temas, por las titularizaciones para docentes.

Río Grande.- Sobre el final de la semana pasada integrantes del SUTEF se hicieron presentes en la sede de la Junta de Clasificación y Disciplina de Nivel Medio de la ciudad de Río Grande, donde sesionaban integrantes de Ushuaia y de Río Grande. Los integrantes de la Junta; Eduardo Quinteros, Josefina García, Silvia Castignano, Sandra Buffa -quien asume como Presidente de Junta- recibieron a los representantes gremiales.

Desde el sindicato docente informaron que “se les preguntó sobre el proceso de titularización, dado que a esta Junta se le ha extendido mandato a fin de culminar con el mismo o hasta el 16 de diciembre de este año. Lo cierto es que no se ha llamado a elecciones ni hay docentes que hayan titularizado. Ante este planteo Castignano argumentó que si bien no se han firmado los decretos, hay gran cantidad de dictámenes los que por ser de varios años atrás, ahora necesitan ser revisados”, indicaron desde el SUTEF.

También indicaron que “se planteó la situación de los tutores del Colegio Antártida Argentina, a quienes se les pretende modificar sus condiciones laborales, por lo que se verían perjudicados perdiendo la antigüedad en sus cargos. Son docentes que tienen más de diez años en sus cargos y todavía no han logrado su titularidad. También se expresó la preocupación que existe en el sector, ya que en varios colegios Supervisión ha planteado la intención de mover cursos a otro turno. Los representantes de Junta no estaban al tanto de ninguna de estas situaciones”, destacaron.

Además dijeron desde el SUTEF que “lo cierto es que el Gobierno de Bertone ha publicado el día 11 de septiembre del corriente el decreto 1881/16 que supuestamente iba a otorgar titularizaciones que alcanzarían a gran cantidad de docentes, sin embargo al día de la fecha no ha habido ningún avance. Los miembros de Junta argumentaron que todavía están esperando que el Ministerio de Educación emita la resolución que los habilite a solicitar a las instituciones educativas las plantas de vacantes, a fin de dar inicio al proceso pertinente”.

“Además, se consultó sobre la demora existente en la publicación del listado, a lo que argumentaron que la extensión que hubo en la recepción de las inscripciones ocasionó el corrimiento de todos los plazos. En febrero estará disponible el listado provisorio para su consulta en las sedes de Junta y que el definitivo será publicado el día 6 de marzo con el inicio del ciclo lectivo 2017”, explicaron desde el sindicato.

Para finalizar, desde el SUTEF manifestaron que “nuestra organización continuamos solicitando que la Junta cumpla con sus funciones a fin de que los docentes obtengan la tan ansiada titularidad y con ella la estabilidad laboral merecida y necesaria que todo trabajador debería ostentar”.