Con un discurso opositor al macrismo y objeciones a la reforma previsional que aprobó este miércoles, el senador Julio Catalán Magni justificó su acompañamiento en la necesidad de pagar sueldos y aguinaldos, y mantener el plan de obra pública. Recordó que “el 60% de los recursos” que ingresan a la provincia proviene de Nación, planteando su voto casi como moneda de cambio, en aras de la “gobernabilidad”. Cargó contra la “demagogia” de los opositores que no tienen responsabilidades ejecutivas e incluyó a los intendentes, a la espera de que, en la convocatoria de hoy que realiza Bertone, entiendan que entre todos hay que “colaborar para el sostenimiento de la provincia”. Para el senador, aprobar este paquete fue como “comerse un sapo”. Calificó el argumento de su voto, que ingresó en la sesión, como “un descargo” ante el acompañamiento a proyectos que no comparte.

Río Grande.- El senador del FPV Julio Catalán Magni ayer cuestionó las leyes que acompañó en el Senado, pero justificó su voto en la necesidad de mantener la “gobernabilidad”, que fundamentalmente pasa por el envío de recursos de parte de nación.

Recordó que “el 60%” del presupuesto de la provincia está compuesto por fondos nacionales, y son necesarios para pagar sueldos y aguinaldos, exponiendo la votación casi como una moneda de cambio, al punto de reconocer que se tuvo que “comer un sapo”.

Fue en declaraciones a FM Del Pueblo, donde fue consultado sobre la reforma previsional, que se aprobó en medio de una multitudinaria protesta frente al Congreso.

“Fue una sesión larga, con mucho debate, y había un compromiso asumido por los gobernadores de acompañar tres proyectos, que van en bloque. Fuimos votando de acuerdo a la responsabilidad que cada uno tiene con su provincia”, dijo, obedeciendo el acuerdo.

“La reforma previsional, el consenso fiscal y la incorporación como propio de un régimen general de responsabilidad fiscal en cada uno de los gobiernos, son proyectos que van en conjunto y fueron parte del compromiso que asumieron los gobernadores con el Ejecutivo nacional. Los tres proyectos se discutieron en comisión, los funcionarios nacionales y gobernadores plantearon su posición, se logró un dictamen consensuado que firmaron los gobernadores. A partir de ahí vino la discusión en el recinto”, resumió del rápido trámite con que se resolvieron leyes fundamentales, prácticamente a libro cerrado.

No hubo cambios en la sesión y solamente algunas modificaciones en comisión del proyecto de reforma previsional, “cuando vinieron los gobernadores con el Ejecutivo, por iniciativa de nuestro presidente de bloque, para modificar la metodología de cálculo del haber, incorporando un sector al 82% móvil y otras variables más ancladas en la realidad. Este proyecto tuvo el acompañamiento de la mayoría”, señaló.

El costo político

Respecto del costo político de aprobar esta ley, lo redujo a críticas que tienen su origen en el kirchnerismo duro, sin poner la mirada en el resto de la sociedad: “Sin dudas desde el arranque de este gobierno a la fecha hay una posición diferente de un sector de la política. Hay un sector que está parado continuamente en una campaña de desprestigio a todo lo que hace, con muy poco sentido de responsabilidad, y con la independencia que da el anonimato a la hora de emitir opiniones y el no tener responsabilidad ejecutiva”, fustigó.

“Los que tenemos un compromiso diferente relacionado con la gestión ejecutiva y un trabajo conjunto con nuestros gobernadores, entendemos el rol que ocupamos en este momento y la responsabilidad que tenemos con cada uno que nos votaron. Obviamente estamos parados en otro lugar. No creo que sea un costo para nosotros, creo que hay una realidad de la que tenemos que hacernos cargo si queremos una Argentina en serio y una provincia responsable en serio. Hay temas en los que no podemos mirar para el costado o dar respuestas netamente políticas, sin ningún tipo de responsabilidad en la opinión que se expresa”, planteó el senador.

Otro acuerdo con desacuerdo

En cuanto al acuerdo para mantener los impuestos internos, dentro de la reforma fiscal, también tuvo una postura crítica sobre cómo se resolvió, aunque lo terminó votando. “Hay que recordar lo que fue (el anuncio de) la quita de impuestos internos, la firma del documento en la convocatoria de la gobernadora, dándole el respaldo a las gestiones que llevara adelante; luego se firma en Nación con dirigentes sindicales y empresarios un acuerdo para dar tranquilidad a más de nueve mil trabajadores de la industria electrónica que viven una situación horrible de incertidumbre. Obviamente muchas decisiones que se fueron tomando nos hacen ruido y muchas no nos gustan, pero tenemos como consigna clara el sostenimiento del empleo, la pacificación y gobernabilidad en la provincia, y poder mirar de frente a la gente diciéndoles que hacemos todo lo que podemos desde el lugar que tenemos para darle previsibilidad al trabajador, al empresario y a la sociedad”, subrayó.

Recordó que “desde que asumimos estuvimos cien días si poder usar la Casa de Gobierno. Hubo una suma de situaciones con un sector del sindicalismo, una discusión muy profunda del rol del gobierno provincial, con un sector propio de nuestro espacio político agitando la destitución, manifestándose en contra en la calle. De ahí para adelante estuvimos muy comprometidos en dar respuestas a los fueguinos por la responsabilidad que nos dieron. Queremos que a los fueguinos les vaya bien, que llegue fin de mes, puedan ir al cajero y sus recursos estén, que la salud funcione y empecemos a hablar de obra pública en serio, que el sistema jubilatorio funcione, que nuestros jubilados cobren en una sola cuota como corresponde”, deseó.

Antimacrista

Pese al acompañamiento, dijo que “preservamos como consigna clara que nosotros no tenemos nada que ver con este gobierno, somos la antítesis de este gobierno, pero la mayoría lo eligió, tomó la decisión de acompañar una forma diferente de hacer política, y en Tierra del Fuego tenemos la responsabilidad con el Ejecutivo provincial de dar respuestas”.

“A partir de ahí hay responsabilidades diferentes, y para nosotros es lograr tener la provincia pacificada, tener clases todo el año, poder llegar a fin de año y que la gente pueda cobrar su sueldo y aguinaldo en fecha y pensar en un proceso vacacional, y darles la tranquilidad de que no va a perder su empleo”, insistió.

Consideró que vienen “dos años de discusión profunda de adónde vamos. Tenemos mucha confianza en la decisión que ha tomado la gobernadora, porque la elegimos todos y espero que los demás se hagan cargo, no que se pongan enfrente y vivan criticando, porque muchos actores políticos lo único que hacen es demagogia. No entienden que debemos darle respuestas a los fueguinos y trabajamos en apoyar a Rosana para que le vaya bien”.

Concretamente en alusión a los intendentes, afirmó que “ser intendente en la provincia es lo más fácil porque tienen que pintar los cordones y pagar la basura (sic), teniendo enormes recursos. Del resto se hace cargo el Ejecutivo provincial”.

Convocatoria con redistribución

El senador adelantó una reunión de la gobernadora en la que se va a abordar una forma distinta de distribuir los recursos, atendiendo el escenario actual. “Tenemos que hablar con responsabilidad, discutir claramente a nivel provincial cómo redistribuimos responsabilidades y recursos. Este viernes la gobernadora convocó a los intendentes para discutir profundamente esto y ojalá los tres vengan a plantear su posición de cómo nos ponemos frente a la sociedad para trabajar seriamente y dar sostenimiento al empleo, al desarrollo. Espero que no empiecen con que yo no voy porque justo estoy de licencia o de vacaciones. La responsabilidad que tenemos todos hoy, y más los que defendemos lo nacional y popular y los que defendemos a los trabajadores, es estar unidos en una defensa sólida del sostenimiento del empleo, y no desde lo demagógico sino desde la acción clara, pensando en la provincia a largo plazo. Ojalá los intendentes compartan la reunión con la gobernadora y se discuta constructivamente, no con chicanas políticas como si estuviéramos en campaña”, recomendó.

“Yo no decido por mí”

Volviendo sobre la reforma previsional y el impacto que tiene en un sector sensible como los pasivos, con haberes que por estos cambios no tendrán la recomposición esperada, el senador admitió la dependencia de Nación que lo llevó a votar esta ley y diluyó su responsabilidad en el verticalismo. “A la hora de ocupar un lugar de decisión, uno debe entender que deja de ser independiente. Yo no decido por mí. Yo decido por todos los fueguinos, los que me votaron y los que no me votaron. Tomamos decisiones a partir de la responsabilidad superior que tenemos. Yo no voté este gobierno, yo no voté a Cambiemos y no formo parte de los que se pintan de amarillo, pero tengo una responsabilidad diferente a la hora de dar respuesta a mis comprovincianos. Del 100% de los recursos que recibe nuestra provincia, el 60% son aportes nacionales, como le pasa a la mayoría de las provincias, y todas estamos en una situación realmente muy compleja de administrar”, sostuvo.

Asimismo, deslizó que la obra pública que financia Nación opera como una suerte de premio a esta ‘buena conducta’ en el Congreso: “Hoy nuestra provincia tiene la mayor inversión en obra pública de su historia, y creo que ha sido por la actitud responsable que hemos ocupado muchos de los que tenemos cargos hoy. Mi inserción de ayer -de los fundamentos de su voto- más que inserción fue un descargo relacionado con esto. Son tragos amargos y en la política hay sapos que te tenés que comer, los cuales uno no comparte, pero cuando hay una responsabilidad superior, debemos entender el lugar que ocupamos”, concluyó.

