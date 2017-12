La comunidad tecnológica de la Facultad Regional Tierra del Fuego celebró este lunes el XXVII acto de colación de grado en una emotiva y concurrida jornada concretada en las instalaciones de la casa de altos estudios. Presencia universitaria, gubernamental y gran acompañamiento de los familiares.

Río Grande.- En la jornada de este lunes, se llevó a cabo el XXVII acto de colación de grado de la Facultad Regional Tierra del Fuego en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional. El evento, estuvo encabezado por el Decano de la casa de altos estudios, Ing. Mario Ferreyra, y contó con la presencia de toda la comunidad tecnológica como así también del ministro de Educación de la Provincia, Diego Romero y del Ing. Ricardo Chacra, presidente de la petrolera ROCH, entre otras personalidades.

Al hacer uso de la palabra, el decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego, Ing. Mario Ferreyra, recordó que “como siempre decimos, las colaciones de grado son como una especie de asamblea donde todos podrían decir algo y son organizadas por la universidad, pero por aquellas universidades que están autorizados a funcionar mediante la Ley del Congreso Nacional como es la Universidad Tecnológica Nacional. Se trata de una universidad distinta a las demás que fue la que dio origen a la gratuidad a la enseñanza universitaria mediante un decreto que se estableció el 22 de noviembre de 1948. Muchas veces no se lo da a conocer, tal vez, porque las cuestiones políticas contribuyen a la negación por los antagonismos de quién era el presidente de ese entonces (Juan Domingo Perón). Nosotros no hacemos política diciendo lo que hizo un presidente de la Nación”, aclaró.

“Digo esto por reconocer a la historia y cómo es porque durante muchos años el rectorado de la universidad fue de aquellos que hacen militancia en el partido Radical y nos hemos respetado siempre y también hemos respetado la historia. Quería recordar esto en primer término porque tenemos que saber de dónde venimos para luego diseñar los caminos para llegar a los lugares donde queremos ir”.

En este sentido, felicitó a “los graduados y graduadas. Muchos de ustedes hicieron un gran sacrifico para transitar por las sendas largas de la ingeniería, más cortas de tecnicatura y más corta de diplomatura, pero el sacrifico fue igual. Muchos de ustedes son casados, tienen hijos y no solamente venían a estudiar después de cumplir con la tarea de sus trabajos, sino que además tenían que volver a sus hogares a trabajar y esto habla del sacrifico que exige la Universidad Tecnológica Nacional a sus estudiantes y a sus docentes. Entre docentes, no docentes, alumnos y directivos, hacemos el esfuerzo para que ustedes logren este momento que puede decirse de éxito pero es de concreción de un sueño y nosotros nos llenamos de alegría porque hemos contribuido a que ustedes concreten ese sueño y la universidad cumple con su función y misión que es la de preparar profesionales con los requisitos exigidos mediante leyes y aprobados por el Estado para que ustedes puedan ejercer las profesiones con todo el éxito que nosotros les deseamos”.

También felicitó a los docentes por el “empeño que pusieron para acompañar a sus alumnos; a nuestro cuerpo directivo por apoyar a los docentes y que hicieron su trabajo. También quiero agradecer la presencia y el apoyo del Ministerio de Educación de la Provincia y no voy a hablar del pasado sino de este presente donde de manera solidaria, tratamos de trabajar para que toda la provincia reciba los beneficios de docentes formados según el proyecto que nuestra institución provincial tiene para la educación de Tierra del Fuego. Estamos a disposición para hacer aquellas cosas que creen los que diseñan las políticas educativas que son las mejores y trabajamos solidaria y abiertamente y en armonía para conseguir los mejores resultados. Muchas gracias al ministro de Educación, profesor Diego Romero y la Sra. gobernadora Rosana Bertone”.

Continuando con los agradecimientos, el Ing. Ferreyra también destacó el acompañamiento del presidente de la petrolera ROCH, Ing. Ricardo Chacra, “porque su presencia es experiencia que les queda a todos aquellos que hemos tenido un diálogo con él. Decidieron apostar a la actividad del desarrollo de la industria de extracción en el petróleo para que Tierra del Fuego tenga una de las empresas más importantes aquí en nuestra provincia y que hace una gran contribución al desarrollo y a la economía de Tierra del Fuego con la perforación de un pozo en el yacimiento San Martín que es de suma importancia para el futuro y para la matriz que se busca desarrollar basada en los recursos naturales y apoyada en la actividad industrial, pero haciendo pie en una actividad que siempre le dio frutos a la provincia”. También destacó la contribución del Ing. Omar Pintos -graduado de la UTN- y vicepresidente de ROCH, quien también presenció la colación de grado.

“Son pocos los graduados. Me gustaría tener 200 o 300 pero Tierra del Fuego es una provincia con posición muy joven que está tratando de trazar un camino para que la mayor cantidad de jóvenes puedan acreditar su esfuerzo en las aulas de la universidad y en la universidad hermana de la Universidad Nacional Tierra del Fuego. Nosotros no queremos competir con ninguna institución educativa sino ser solidarios y que los jóvenes tengan un camino por el cual ser guiados y orientados por docentes de nuestra casa y de otras casas y cuidados y protegidos en esa función docente para que puedan realizar el trabajo de aprendizaje en un ámbito de libertad y respeto. A los familiares muchísimas gracias por acompañar a sus hijos, nietos y también a los abanderados por la prolijidad y presentación que siempre hacen de nuestras instituciones”.

El Ing. Ferreyra remarcó que “en esta comunidad nos definimos como americanistas porque América es el continente de la libertad y democracia tal cual todos los pueblos del mundo la quieren vivir, entender y practicar. Lo importante es ser democráticos y libres. Somos argentinos y nos definimos como tales profundamente porque es la patria que nos han inculcado los mayores; hubo luchas, incomprensiones e ingratitudes para que Argentina se forme como país, pero así lo está. Nos definimos como fueguinos porque es la provincia que a nosotros nos adoptó y a alguno de ustedes los vio nacer y con todo orgullo, puedo decir, que todo lo que hicimos, invirtió todo su esfuerzo en la educación de Tierra del Fuego por una profunda vocación de servicio: devolver aquello que nos dieron nuestros maestros. Nos decimos sanmartinianos por una cuestión de actitud; si alguien conoció ingratitudes fue el General José de San Martín quien era sumamente orgulloso y el nunca esparció su espíritu en el festín de la victoria y no diseñó arcos del triunfo para pasar después de sus batallas ganadas. Era tan orgulloso que nunca subió desde su corazón hasta sus labios una palabra de agravio hacia algún argentino. La ingratitud nunca le arrancó una queja. Este es el ejemplo que nosotros queremos seguir. No somos guerreros. No somos soldados. Pero sí, queremos elegir el ejemplo de un guerrero que dio todo y recibió honores, méritos y reconocimientos”.

Finalmente, consideró que “recibe más el que más da. Los invito a dar siempre todo lo que más puedan y yo estoy seguro de que ustedes recibirán aquello que esperamos”.

Palabras del flamante Ing. Javier Alfarano

A continuación, transcribimos el discurso completo del flamante Ing. Javier Alfarano:

“Hoy nos toca dar cierre a esta etapa de formación que hemos transitado. En cada uno de nosotros, vive un gran agradecimiento a cada una de las personas que ha hecho posible que el sueño de finalizar una carrera universitaria sea hoy una verdadera realidad.

Pero más allá de que este sea un agradecimiento profundo a aquellos que han hecho nuestro camino más ameno, es también un tiempo para recapitular y repensar algunos aspectos que nos atañen como nuevos profesionales.

En este sentido, es preciso analizar tres puntos fundamentales:

El primer punto, el mundo donde nos tocó ser graduados; un mundo globalizado con grandes avances tecnológicos que han acortado las distancias y democratizado el acceso a la información. Pero también nos ha tocado graduarnos en un mundo donde prima el materialismo y la superficialidad. Un mundo donde prevalece el individualismo, la indiferencia y el relativismo, haciendo que la estética sustituya a la ética.

Hoy todo parece descartable como decía uno de los tantos textos que hemos compartido en las materias. Nos tocó recibirnos en un mundo donde se olvidó de que los objetos fueron hechos para ser usados y las personas para ser amadas.

El mundo está mal porque se aman los objetos y se usan a las personas, pero gracias a Dios no todo es tan malo. Hemos decidido graduarnos en una universidad que apostó a la formación integral haciendo un gran aporte tanto para nosotros como para todo los que nos espera cruzando el umbral de la puerta. Es aquí donde se hace presente el segundo punto; el ser conscientes de con qué herramientas contamos como profesionales. La UTN ha sabido ocuparse de nuestro crecimiento como profesionales y personas. Hemos tenido grandes docentes que han promovido nuestras vocaciones y nos han transformado.

Todo es más maravilloso cuando hay gente que nos sirve de soporte para ser este tránsito más ameno. Hoy, graduados, nos toca la tarea de llevar a los demás lo que hemos comprendido; la verdad a través de nuestros propios trabajos y es aquí donde se presenta el tercer punto: ¿qué podemos aportar nosotros al mundo? Sin dudas que contamos con muchas herramientas para cambiar las cosas. El mundo es más maleable de lo que parece. Cabe en cada uno de nosotros asumir el desafío y sentarse a pensar cómo queremos vivir para buscar ordenadamente el bien para predicar con el ejemplo a través de nuestras profesiones.

Tengamos siempre presentes nuestros conocimientos, pero también los valores que hemos aprendido en nuestro pasaje por la universidad: que el mundo no nos corrompa, seamos agente de cambio. Tenemos herramientas, valores y el futuro por delante. Esta es nuestra oportunidad de hacer desde nuestro lugar como profesionales, un mundo mejor. Tengamos memoria selectiva para recordar cada uno de los buenos momentos que hemos pasado por estudiantes y de lo mucho que hemos aprendido para ser hoy graduados. Tengamos prudencia lógica para actuar en el presente y fundamentalmente tengamos un optimismo desafiante para encarar el futuro.

Nos esperan tiempos difíciles, pero no por eso imposible. Crucemos el umbral de esa puerta para demostrar lo mucho que somos capaces. Gracias familias, amigos y UTN”.

“Es un gran mérito de la universidad”

Por su parte, el Ing. Ricardo Chacra, presidente de la petrolera ROCH, agradeció en primer orden a la “Dirección de la universidad por haberme invitado a participar en este acto. Cada vez que veo graduados y colaciones, me emociona mucho porque veo el fruto de lo que cada uno de los integrantes de este país permiten y llevan adelante esta educación para poder crear profesionales que van a trabajar para el desarrollo del país”.

En este sentido, también agradeció y felicitó “a los padres y familiares de los graduados que acaban de recibir su diploma porque, por un lado, han sembrado la semilla para que ellos continúen sus estudios y poder graduarse. Como padre, ver a sus hijos ya graduados es una sensación de tarea cumplida. Cada vez que van nuestros hijos creciendo y desarrollándose, vamos sabiendo que lo que hicimos fue bueno y positivo”.

Finalmente, el Ing. Chacra destacó a la Facultad Regional Tierra del Fuego por “varias razones: veo un grupo importante de muchachos que hoy se gradúan y los grandes logros es ver que sus alumnos se gradúan, terminan sus estudios y se van a la vida a desarrollar todo lo que han incorporado a lo largo de sus estudios. Es un gran mérito de la universidad y de la educación que nos hará fuertes, hombres y personas en un mundo que cada vez demanda más conocimiento. Qué mejor que todos los que estamos vinculados a las áreas técnicas, hagamos. Los países que se han desarrollado son los que hacen y es una función que nos toca a todos nosotros en la actividad técnica (ingenieros, técnicos, químicos), tenemos que hacer porque ahí viene nuestro crecimiento y Argentina es lo que necesita. Son grandes logros y es lo que necesitamos para ser a nuestro país más grande”, concluyó.

“Se hicieron cargo de la formación de aquellas personas que hace años están en el sistema y que no podían titularizar”

El ministro de Educación de la Provincia, Diego Romero, trasladó en primer término el saludo “muy grande de parte de la gobernadora Rosana Bertone quien no pudo estar presente, pero les deja un abrazo muy grande a cada uno de ustedes”.

Recordó que “en estos dos años, tengo que agradecer a toda esta institución por el aporte que nos han hecho en la educación. En Tierra del Fuego, cuando asumí como ministro, nos encontramos con un gran problema que existen muchas personas que no tienen su título de docente en la provincia y era un problema que debíamos afrontar y por ello quiero agradecer al Ing. Mario Ferreyra porque este año, junto al profesor Schneider, hemos logrado que, con la diplomatura, ustedes estén capacitados para estar frente al aula”.

“Se hicieron cargo de la formación de aquellas personas que hace años están en el sistema y que no podían titularizar especialmente en el nivel secundario, y a través de un decreto de la Gobernadora, donde debían capacitarse para poder titularizar, esta institución le abrió las puertas a cientos de docentes para que logren su titularización y yo les tengo que agradecer eternamente porque no sé quién se hubiera hecho cargo de esto”.

Por último, invitó a los flamantes graduados a que “aprendamos y tengamos en cuenta que en una institución educativa tenemos otro. No dejen pasar nada desapercibido, ni con sus compañeros, equipo de gestión y estudiantes que tendrán enfrente. Valoren a cada uno de ellos y construyan una institución educativa que sea pacifica y reflexiva para que podamos construir una educación en la paz”.

Ingenieros Industriales:

• Alfarano, Javier Ignacio

• Barrios, Gustavo Gabriel

• Riquelme, Joaquín Javier

Licenciados en Tecnología Educativa:

• Lerin, Marcela del Carmen

• Torres, Pascual Sebastián

Licenciados en Ciencias Aplicadas:

• Portillo, Margarita Graciela

Técnico Universitario en Química:

• Massari, Jésica Analía

• Trujillo Gerez, Melisa Ivana

• Viggiano, Gonzalo Federico

Técnicos superiores en programación:

• Quinzi, Ariela Alejandra

• Martínez, Leandro Ezequiel

Profesorado de Matemáticas para EGB3 y Polimodal:

• Saravia, Laura Cecilia

Profesorado de Biología para EGB3 y Polimodal:

• Crocetti, María Victoria

• Maisterrena, Guillermina

• Vargas, María Belén

Profesorado de Tecnología para EGB3 y Polimodal:

• Armella, Carlos Eduardo

Profesorado de Psicología para EGB3 y Polimodal:

• Hernández Cárcamo, Jessica Analía

Certificación Docente para Profesionales y Técnicos Superiores:

• Martini, Érica Mariela

Diplomatura Universitaria en Docencia para Profesionales y Técnicos Superiores:

• Antúnez, Liliana Daniela

• Aquino, Juana Rosa

• Arralde, Mariana del Carmen

• Castro, Diego David

• Esquivel, Claudio Germán

• Garnier, María Verónica

• Gutiérrez, Luis Horacio

• Machado, Leticia Gabriela

• Ottoboni, Fátima Dora

• Pérez, María del Rosario

• Perlo, Elsa Gladys

• Rossi, Antonella Sandra

• Sosa, Emilce Paola

• Tipaldi, Silvina Susana

• Zurita, Edgardo David

