En el marco de lo que será el inicio del éxodo vacacional 2017-2018 en Tierra del Fuego, el subsecretario de Límites y Fronteras Néstor Granja dio detalles respecto de la documentación que se les será requerida a las personas que salgan de vacaciones en esta próxima temporada. Adelantó que a través de “Cancillería se está trabajando para que Chile refuerce los puestos con más personal a partir del próximo 16 de diciembre”. También recordó que es “obligatorio el SOAPEX”. Además indicó que se “están diseñando acciones concretas para evitar demoras durante la presentación de la documentación en la zona de San Sebastián”.

Río Grande.- El subsecretario de Límites y Fronteras, Néstor Granja, informó las acciones que se están realizando desde la provincia para el próximo éxodo vacacional que dará inicio en pocos días en toda la provincia, como así también respecto de la documentación requerida en ambos pasos fronterizos, y de la veda horaria para el transporte de carga.

Por Radio Fueguina el funcionario provincial señaló que “la documentación que se va a requerir es la misma que el año pasado, no hubo ninguna modificación, por lo cual a las personas se les pedirá DNI en formato digital, dado que lo que es el manuscrito ya no sirve más desde hace tiempo, el DNI de menores debe tener las actualizaciones correspondientes, teniendo en cuenta que cuando se hace el DNI de los 16 años, que ahora se hace a los 14 años, ya sale como DNI de adultos, pero hay muchos que no tienen los datos filiatorios del lado de atrás, entonces se lo debe acompañar con la partida de nacimiento”, dijo.

En tal sentido mantuvo que “si los chicos viajan solos, o sea sin uno de sus progenitores, tienen que llevar la autorización correspondiente, y la documentación deber de ser respaldada por un escribano público, además de la autorización de la policía de la provincia, y de una autorización judicial, siendo que es importante recordar que la Dirección Nacional de Migraciones hace una autorización de viaje de urgencia, o sea solamente para salir”.

También es importante recordar que “deben de llevar cedula verde o azul, grabado de cristales, y la confección de bienes de valores, como así también es significativo señalar que desde Chile continúan solicitando el SOAPEX, el chaleco refractario de color amarillo, y las sillitas para aquellos menores que miden menos de 1,35, o pesan menos de 33 kg., lo cual esto es obligatorio porque para ellos es una normativa vigente, e hicieron hincapié en la última reunión”.

Cancillería trabaja para que Chile incorpore más personal

En otro orden sostuvo que desde el mes de “agosto estamos trabajando con el Director de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior, que es quien maneja los centros de fronteras, siendo que San Sebastián es uno de los catorce centros de fronteras, por lo cual hemos pedido a Cancillería para que les soliciten y gestionen ante las autoridades de Chile que refuercen con más personal a la temporada que está pronto a comenzar, especialmente desde el 16 al 24 de diciembre, momento en el que se espera que salga una gran cantidad de personas de la provincia”.

Consultado sobre si se ha realizado algún tipo de modificación en cuanto a obras edilicias en el paso San Sebastián,

Granja indicó que “las obras se encuentran licitadas, aunque la obra no ha comenzado, mientras el personal de Aduana está realizando cambios dentro del Paso cambiando los mostradores de atención, las barreras, como así también le van a poner a todo cielo raso al Paso que conocemos hoy en día, teniendo en cuenta que la nueva obra que se va a realizar es el egreso a la provincia que va a hacer 200 metros más adelante, por lo cual cuando las obras estén finalizadas uno de los edificios será de entrada, mientras que el otro será de salida, de forma de hacerlo más ágil al Paso”.

Finalmente Granja se refirió a la posibilidad de hacer una sola aduana, para lo cual sostuvo que “en los comité de los cuales participamos desde la provincia se habla de todos los temas, uno de ellos tiene que ver con el codo a codo, pero hay que ver con que cantidad de funcionarios cuenta Chile, teniendo en cuenta que nosotros tenemos catorce puestos, y ellos solamente cinco, con lo cual nos bajarían a nosotros a cinco puestos porque es un funcionario por uno, pero es un tema que se maneja a través de Cancillería”, dijo, al tiempo que agregó que “en estas últimas reuniones estamos ultimando también el horario de veda para el transporte de carga”.

