Lautaro Asat, el niño fueguino que a los 9 años de edad fue convocado por el reconocido artista plástico Carlos Regazzoni para exponer en el Museo Arteme, presentará una muestra en su Casa Galería. Se inaugura así un espacio para el arte, gracias al esfuerzo de la familia Asat. La presentación será el 5 de noviembre en el barrio “El Murtillar”.

Río Grande.- “La idea es festejar el año como artista emergente de Lautaro y será en una celebración poco convencional que se da por primera vez en Río Grande, porque además se suma la iniciativa que es la página en Facebook de Casa Galería; desde la cual intentamos inspirar a todos los artistas del mundo para que presenten sus obras en espacios no convencionales”, manifestó Silvia Ponce, mamá de Lautaro Asat, refiriéndose a la muestra que presentará el joven artista el próximo 5 de noviembre, en su casa del barrio “El Murtillar”.

El espacio fue acondicionado especialmente y como invitado especial estará presente el DJ Cary Bahamonde, quien “va a amenizar el evento”, destacó Cristian Asat, papá de Lautaro. Luego mencionaron que al conmemorarse un año desde que el pequeño artista plástico fueguino fuera convocado por el reconocido Carlos Regazzoni, para exponer en la Ciudad de Buenos Aires, para esta primera muestra conmemorativa de ese hecho decidieron “invitar a las personas que estuvieron cerca el año pasado y que no pudieron asistir a aquella primera muestra en Buenos Aires, entonces en esta oportunidad el evento va a tener carácter privado”, aclararon.

De todas formas dijeron que “aquellas personas que están interesadas en acercarse, lo que pueden hacer es -a través de la página de Casa Galería- contactarse para que nosotros les hagamos un espacio y que puedan asistir a la muestra; porque el espacio es limitado. En realidad es una casa, la casa de Lautaro se convierte en una galería”, remarcaron.

También indicaron los papás de Lautaro que: “para otros artistas, artesanos y quienes quieran participar de esa misma experiencia en ese espacio –porque va a ser un espacio abierto, gratuito- estará a disposición. Porque así como en su momento a Lautaro un gran artista le dio una gran mano, nosotros queremos replicar esa experiencia. Creemos que no hay que esperar del estado, que no hay que esperar que haya un sponsor o un mecenas. El arte tiene que nacer del artista y el artista lo tiene que difundir, de la manera que sea”, afirmaron.

La inauguración del espacio viene a cubrir en parte la iniciativa, impulsada en su momento por Carlos Regazzoni, de generar un espacio para el arte en Río Grande. Propuesta que no logró “sumar voluntades” y por eso no pudo concretarse y ahora se verá corporizada cuando se inaugure Casa Galería, “con esta segunda muestra de una serie de pinturas, que se titula: Una vida menos”, destacaron los integrantes de la familia Asat, convocando a todos los que quieran sumarse “a hacerlo a través de nuestra página Casa Galería”.

