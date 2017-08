Así lo sostuvo el secretario general del SETIA Mariano Tejeda manifestando que la “situación es por demás preocupante”. Remarcó que la causa de todo “esto es la apertura de las importaciones”. Además indicó que “solamente nos han atendido los municipios, no así la provincia, a pesar de que las notas fueron a ambos Ejecutivos”. También recordó que con el “Ministro de Industria quedaron en reunirse a comienzo de año, pero el tiempo pasó, y nunca nos llamó”.

Río Grande.- El secretario general del SETIA Mariano Tejeda se refirió a la crítica situación de la industria textil en la provincia señalando que “es preocupante desde todo punto de vista, en el mes de mayo cerró Yamana dejando a 28 trabajadores afuera, hace 10 días la empresa Armavir está ofreciendo a los trabajadores retirarse voluntariamente con una indemnización del 80% del total, lo cual es irrisorio, y es una risa, pero en el cúmulo total del resto de las empresas hay baja producción, obviamente todo esto es debido al ingreso de las importaciones indiscriminadas que está generando que el sector este cada vez peor”, indicó a Radio Provincia.

Puntualizó que nosotros como “CGT elevamos una nota hace dos o tres meses solicitando reuniones al Estado provincial y al Estado municipal, y con los únicos que nos pudimos reunir hasta el momento es con el Estado municipal, con lo cual por parte del gobierno de la provincia no existió ningún tipo de reunión o gestión para poder llevar esto de otra forma”.

Indicó que actualmente quedan “diez empresas en Río Grande, y una en Ushuaia, donde no todas hacen lo mismo porque tenes entre las empresas de indumentarias y textiles tenes las hilanderías, las tintorerías y las empresas que hacen sabanas y acolchados”.

Tejeda indicó que entre lo que va del año pasado y ahora han “sido muy puntuales los despidos, o los retiros por parte de algunos compañeros, donde la parte más gruesa se dio en el mes de mayo de este año con la empresa Yamana, pero como consecuencia de esta política de Gobierno el coletazo de este último año y medio desde que viene gobernando Macri hace que hoy nos estemos encontrando o estemos recibiendo todos los palos para este sector”.

Consideró como una consecuencia muy grave el “hecho de que mucha gente se vaya a Punta Arenas a comprar ropa, que genera mucho menos trabajo, menos mano de obra y recae sobre las familias textiles y de todo ámbito, además de la apertura de la importación, la baja del consumo y la retracción de la economía, obviamente perjudica a todos los sectores, pero al textil lo esta vapuleando bastante”.

Tejeda consideró que hay que “realizar gestiones desde todos los sectores para poder proteger a la industria nacional en todos sus sectores, hoy se está viendo perjudicada toda la provincia, todos los sectores del trabajo por estas políticas y estas medidas, creo que tienen que estar los dirigentes sindicales a la cabeza reclamando ante el gobierno provincial, ante el gobierno nacional para que justamente poder frenar este tipo de situaciones que van en desmedro de todos los trabajadores”.

Remarcó que en las industria de Río Grande estamos “produciendo acolchados, toallas, sábanas, además hay tres fábricas textiles que realizan los rollos de telas cruda, que después van a procesarse a las fábricas de Buenos Aires, después existen las tintorerías, una de ellas es AustralTex, que tiene sedería y tintorería, y después las hilanderías que producen para el continente y también exportan”.

Por otro lado fue consultado si habían mantenido reuniones con el Ministerio de Industria, para lo cual sostuvo que si “bien hubo algún tipo de comunicaciones con Caballero allá por el mes de diciembre, quedamos en generar reuniones a comienzo de este año, pero que después no se dieron, al menos desde nuestro sector siempre estuvimos dispuestos, hemos insistido, pero lamentablemente no pasó nada”.

Asimismo sostuvo que los “compañeros del SOIVA, por el hecho de que tienen la mayoría de los compañeros despedidos de Yamana son de ellos, han mantenido reuniones con Caballero, pero no sé las particularidades de eso”, subrayó.

Finalmente dijo que “hoy todos los sectores gremiales y compañeros tienen que levantarse y resistir este tipo de políticas que están llevando a la provincia y al país a un callejón sin salida”, concluyó Tejeda.

