El secretario de Finanzas del Municipio de Ushuaia detalló la situación con el gobierno de la provincia en materia de deuda de coparticipación. Además de la coparticipación corriente, las regalías y saldos definitivos, se suma falta de información sobre las transferencias, que impide tener precisiones, por ejemplo, sobre los descuentos para la caja y la obra social. A la fecha el gobierno debe ocho meses de definitivos de coparticipación, unos 85 millones en total, y se suman otros 50 millones por el reclamo histórico del impuesto inmobiliario por las tierras de la Armada. No se pudo avanzar en un convenio de compensación porque el gobierno no reconoce su deuda, dijo Gallo.

Ushuaia.- El secretario de Finanzas del Municipio de Ushuaia, Lucas Gallo, dialogó con Radio Universidad (93.5) en donde se refirió a la deuda de coparticipación de parte del gobierno, luego de que el Municipio de Río Grande diera a conocer un monto total de 150 millones, contando los servicios impagos.

En el caso de la capital fueguina, el monto ronda los 85 millones y se deben sumar otros 50 millones por un reclamo por las tierras de la Armada. En “Buscando el equilibrio”, Lucas Gallo aseguró que “en Ushuaia la situación es parecida” respecto del municipio riograndense, “porque también arrastramos una deuda de coparticipación de parte del gobierno provincial. Ese monto es cercano a los 85 millones de pesos e incluye deudas de coparticipación nacional, fondos de la soja y los decretos definitivos, que se firman para ajustar lo que se mandó con lo que se debería haber mandado, y según la normativa vigente deben cancelarse a los 90 días”, explicó.

“Estamos en junio de 2017 y todavía estamos esperando que nos cancelen los definitivos de julio de 2016 a febrero de 2017, que ya es deuda exigible porque pasaron los 90 días. Por lo tanto, estamos reclamando ocho meses de definitivos”, sostuvo.

Además expuso la falta de información, “porque se nos acreditan transferencias diariamente del gobierno y no podemos determinar a ciencia cierta a qué corresponden. No nos envían las planillas de transferencias de lo que se acredita en la cuenta y los descuentos. Como no tenemos esa información, no sabemos cuál fue el monto bruto original y qué nos descontaron. Eso nos genera problemas a la hora de determinar la deuda y tampoco sabemos cuánto tendríamos que pagar, por ejemplo, a la obra social o la caja previsional”, dijo.

“No sabemos qué nos descontaron y por lo tanto cuál es el saldo. Nos descuentan una parte, cerca de 13 millones. La diferencia -de aportes-es aproximadamente de diez o doce millones, y la abona el municipio los días 22 ó 23 de cada mes. Hay otros descuentos de ley sobre la coparticipación pero estos meses no tenemos la planilla, que antes se enviaba en forma regular, así que no sabemos qué nos descontaron. A la hora de establecer la diferencia a pagar al ex IPAUSS no sabemos el monto, tampoco sabemos qué nos transfirieron y qué nos deben, ni cuánto debieron transferir de regalías y coparticipación provincial, “porque no publican los datos y no mandan la información”, cuestionó el funcionario.

Estimó que “en forma bruta nos tendrían que mandar entre cien y ciento diez millones mensuales” y recordó que por una de las normas sancionadas en el paquete de leyes de enero, se descuentan 500 mil pesos a cuenta de la deuda histórica con el ex IPAUSS. “Muchas veces se ha atrasado el envío de esos fondos descontados al municipio y le generó deuda con el IPAUSS por algo que ya había sido descontado”, recordó Gallo, ante demoras en la transferencia a la caja de lo que se retiene al municipio.

“Tenemos la deuda histórica que el Tribunal de Cuentas estableció en cerca de 40 millones, por eso, además de los aportes normales, nos están descontando dinero a cuenta de esa deuda. A la fecha debemos haber pagado siete millones, a razón de 500 mil pesos todos los meses, a cuenta de la deuda histórica. El Municipio de Ushuaia está al día con los aportes y contribuciones y esta es deuda histórica, que no generó esta gestión”, aclaró.

Consultado sobre los egresos en salarios, dijo que “el Municipio de Ushuaia abona sueldos por cerca de 48 millones. Incluyendo aportes y contribuciones son cerca de 90 millones mensuales. Con la recaudación propia hay meses que podemos cubrir la diferencia de lo que no paga el gobierno, y de hecho el municipio abona todos los sueldos el último día hábil de cada mes. Tratamos de hacer una administración prudente de los recursos municipales, a pesar de la deuda enorme que tenemos pendiente”, manifestó.

Apuntó que ya se destinaron “más de cien millones a cancelar deuda de 2015 y, si le agregamos los 85 millones que nos debe el gobierno provincial, con esto estaríamos en condiciones de repavimentar la ciudad, no tendríamos problemas para hacer obras ni tendríamos que lidiar con proveedores que vienen arrastrando una deuda enorme. Esta realidad nos condiciona en los trabajos que tenemos que hacer”, planteó el funcionario.

Tierras de la Armada

Por fuera de la deuda de coparticipación, está pendiente el pago de 50 millones por el impuesto inmobiliario de las tierras de la Armada. Gallo señaló que está avanzado este reclamo y “en su momento asumió el gobierno provincial la deuda. Así que se suman atrasos de coparticipación y una deuda histórica, porque nunca se pagó el inmobiliario por esas tierras”.

Frente al reclamo público que realizó Guillermo Worman, presidente de la DPOSS, por deudas del Municipio con el organismo, Gallo contrapuso las acreencias que sobran para compensar esto. “Tenemos deuda con la DPOSS, con la DPE y con la policía, pero es muy inferior a esos 50 millones, y mucho más inferior si le sumamos los 85 millones”, afirmó.

“La deuda con la DPOSS no debe superar los seis o siete millones. Hay expedientes avanzados y deuda que está prescripta. La deuda con la DPE es parecida y la deuda con la policía no llega al millón. Sumando toda esa deuda, estaríamos con un saldo a favor importante”, sostuvo, dado que en total la deuda del municipio ronda el 10% de lo que les debe el gobierno.

Gestiones truncas

Consultado sobre gestiones para intentar recuperar estos fondos, dijo que “estuvimos trabajando con funcionarios de Economía para firmar un acta compromiso de cancelación de deudas, en la cual hacíamos una compensación entre la deuda de tierras de la Armada y la deuda con la DPOSS, la DPE y la policía; y las partes se comprometían a regularizar la deuda por atrasos de coparticipación. Habíamos avanzado bien, pero no pudimos seguir porque el gobierno no reconocía el atraso de coparticipación. Llegamos a un punto muerto y tuvimos que suspender la redacción del acta”, indicó.

“Acá no se trata de desviar la atención de la coparticipación sino de sincerar los números. Esto ocurrió hace poco más de un mes, pero el gobierno dijo que no había deuda de coparticipación. Obviamente la DPOSS y la DPE estaban muy interesados en esto, porque el gobierno provincial asumiría la deuda que tenemos con ellos. Esos organismos no tienen deuda con el municipio y por lo tanto están obligados a hacer alguna gestión para recuperar ese dinero. Entendemos la posición de los entes y accedimos a lograr un acuerdo de partes, que sea beneficioso para el municipio de Ushuaia y donde se reconozca la deuda importante de coparticipación que hay, porque no podemos aceptar que no se reconozca”, sentenció.

Finalmente consideró que “sería histórico que pudiéramos llegar a un acuerdo con relación a estas deudas de tantos años. Sería un logro para las dos administraciones. Trataremos de seguir negociando y conversando para ver si podemos lograr un acuerdo lo antes posible”.

