El legislador Pablo Blanco denunció que el periodista de C5N Roberto Navarro intentó torcer el enfoque del informe a cambio de dinero de pautas publicitarias. Consideró que “no tiene ninguna credibilidad” y, sobre el informe emitido el domingo en el que aborda la crisis industrial en Tierra del Fuego, opinó que fue “una aberración”, desafiándolo a que demuestre el cierre de 110 fábricas en la gestión macrista.

El legislador del bloque UCR-Cambiemos, Pablo Blanco, cargó contra el “pseudo-periodista” de C5N Roberto Navarro, y lo llamó así confiado en que carece de credibilidad. Además denunció que intentó cambiar el informe sobre la crisis en Tierra del Fuego a cambio de pautas publicitarias.

Por Radio Provincia, se le consultó sobre el programa emitido el domingo, titulado “Tierra del Fuego, tierra del éxodo”, donde se da cuenta del cierre de fábricas y la desocupación, como también de una gran cantidad de familias que se están yendo de la provincia.

Entrevistado entre otros el intendente de Río Grande Gustavo Melella, dijo que varios funcionarios se muestran tranquilos al ver que las ciudades se achican y se le preguntó sobre esta apreciación: “Yo no lo comparto, pero acepto la declaración que pueda hacer el intendente. Creo que no es tan así como se pretende plantear”, dijo.

Avanzó sobre el informe de Navarro y sostuvo que “es una aberración, por las barbaridades que dijo. Me gustaría que muestre cuáles son las 110 empresas que cerraron en Tierra del Fuego, que me demuestre qué tuvieron que ver las decisiones del gobierno nacional con el cierre de Foxman en 2012, con quiebra y negociaciones desde entonces en adelante. Me parece que hay una clara intencionalidad en este informe y la serie de barbaridades que dijo el periodista. No me sorprende qué él lo diga, pero sí me sorprende que no haya reacción de parte de quienes conocen la realidad de Tierra del Fuego, y dista mucho de las barbaridades que dijo este periodista”, fustigó.

Aseguró que “políticamente a algunos les conviene. Sé de algunos que cuando les hicieron el reportaje hablaron más de media hora y salieron veinte segundos de sus declaraciones; y acá hay que tener un solo discurso”.

Puso en duda que se envíe dinero del gobierno nacional para pagar pasajes de regreso a las familias radicadas que quedaron sin trabajo. “Si fuera cierto, me parece que es una barbaridad que se le ofrezca plata a la gente para irse, y también creo que es una barbaridad pagar pasajes a la gente para que deje la isla. Hay que tener un solo discurso si uno no está de acuerdo con que autoridades nacionales ofrecen dinero para irse, y tampoco pagar los pasajes a la gente que se quiere ir”, expresó.

Según Blanco, no hay “para nada” una intencionalidad de achicar las ciudades. “Puntualmente en el tema electrónica, las decisiones que afectaron al régimen fue el tema de las computadoras. El resto es producto de una situación económica general del país. El informe no dice que hay una serie de fábricas que se están reactivando, e interesadamente no lo dicen. En los últimos días hay fábricas que han vuelto a tomar gente y eso no sale en ningún lado. Por supuesto hay sectores más que interesados en hacer quedar al gobierno de Cambiemos y al de Mauricio Macri como la anti-industria, en un año electoral”, manifestó.

“Yo hablo permanentemente con el Ministro de Industria de la provincia y los números que me muestra no se condicen para nada con el informe que dio este pseudo-periodista, que a su vez andaba buscando aportes económicos y apoyo publicitario a efectos de modificar el informe”, disparó.

“Para mí Navarro no tiene ningún nivel de credibilidad. Tiene un desconocimiento total de la realidad de Tierra del Fuego y dio un discurso que algunos le escribieron. Este mismo Navarro fue el que dijo que ganó Scioli la Presidencia por amplio margen y Aníbal Fernández la gobernación de Buenos Aires. Esa es la credibilidad que le doy al señor Navarro que, reitero, a cambio de pautas publicitarias andaba tratando de modificar el informe”, ratificó el legislador.

“Hay muchas decisiones que se están gestando en el gobierno nacional y van a ser muy favorables a Tierra del Fuego, a pesar de que muchos quieran que la industria fracase y Tierra del Fuego quede deshabitada. Estoy seguro de que va a ir mejorando, y en serio. Hay que ser pacientes”, pidió por último.

Comentarios

Comentarios