En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno el vicegobernador Juan Carlos Arcando –a cargo del Ejecutivo- informó sobre la situación por la rotura del gasoducto maestro que alimenta a Ushuaia que derivó en apagones y falta de agua. Aseguró que (esta anoche) por anoche estarían vía aérea desde Bahía Blanca los materiales para dar una solución definitiva a esta rotura imprevista que se dio el día sábado en el caño maestro del gasoducto que transporta el gas a la ciudad de Ushuaia”. Adelantó que según Camuzzi podría estar solucionado este lunes a última hora de la tarde. Asimismo remarcó que “conocido el hecho, se activaron todos los protocolos correspondientes”.

También, Gobierno decretó Asueto Administrativo para el personal en Ushuaia, salvo las áreas operativas que entienden en el tema. Arcando pidió extremar el uso del gas y la electricidad a los ushuaienses, a los que agradeció por la comprensión de la situación.

Ushuaia.- “Aún continúa un hecho de emergencia no deseado, como es la rotura de un ducto que transporta gas a la ciudad de Ushuaia a la altura del pasaje Villa Marina y como es de público conocimiento, afecta el suministro de gas a la ciudad de Ushuaia”, dijo el vicegobernador Juan Carlos Arcando, a cargo del Poder Ejecutivo provincial.

En este sentido, el mandatario pidió “la solidaridad a la ciudad de Ushuaia para sobrellevar esta contingencia y para ello requerimos extremen el uso del gas a la expresión mínima, como asimismo, la utilización de la energía eléctrica, dado que la Dirección Provincial de Energía está alimentando a la ciudad con los generadores que utilizan gasoil para funcionar”.

Arcando informó que “por orden de la gobernadora de la provincia doctora Rosana Bertone se activaron todos los protocolos que corresponden al caso e inmediatamente se constituyó el Gabinete provincial para trabajar en equipo y de manera coordinada para sobrellevar esta situación”.

Aseguró que “esto nos permitió una rápida evaluación de la magnitud de la pinchadura del caño que fue brindado por la empresa transportadora y hoy mismo se trasladaban los elementos para la reparación del gasoducto desde la ciudad de Bahía Blanca. Para ello la Gobernadora de la provincia gestionó con el ministro de Defensa Julio Martínez, el jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino General Diego Suñer, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Mayor Veterano de la Guerra de Malvinas Enrique Víctor Amrein, la posibilidad de poner a disposición las unidades aéreas que cada una de esas instituciones posee para trasladar los materiales necesarios para la reparación definitiva del gasoducto; traslado que en este momento se está ultimando para que los elementos necesarios lleguen rápidamente a nuestra provincia en las próximas horas”.

Arcando agradeció al Ministro de Defensa y a las Fuerzas Armadas por la rápida respuesta y la disposición para trabajar en la solución del problema. Los tiempos estimados para la solución definitiva para la solución del problema brindados por la empresa, están fijados para mañana lunes a última hora, siempre y cuando no ocurra alguna situación no prevista”.

Concedió el Vicegobernador que “entendemos lo difícil que es esta situación para los vecinos de la ciudad de Ushuaia, pero solicitamos una vez más la comprensión y solidaridad de los habitantes de la capital provincial para sobrellevar esta contingencia y volvemos a pedirle encarecidamente que extremen el uso del gas a la expresión mínima, como asimismo, la utilización de la luz eléctrica”.

Asueto administrativo

Asimismo, Arcando dijo que “hemos decidido con la señora Gobernadora dar asueto administrativo para la administración pública provincial, únicamente para la ciudad de Ushuaia” y con excepción de las siguientes áreas de Gobierno: Hospital Regional Ushuaia (HRU); Dirección Provincial de Energía (DPE), Dirección Provincial de Servicios Sanitarios (DiPOSS), Defensa Civil Provincial, personal que presta servicios en el Aeropuerto Internacional ‘Malvinas Argentinas’ de Ushuaia, Policía Provincial, Servicio Penitenciario Provincial; Banco de la Provincia de Tierra del Fuego (BTF), Unidad Provincial de Manejo del Fuego y el área de Operaciones del Puerto de la ciudad de Ushuaia.

“Vamos a solicitar al Poder Judicial de la provincia, al Poder Legislativo (que el mismo Arcando preside) y a la Municipalidad de Ushuaia, adhieran a este asueto y vamos a pedir a los entes nacionales que tienen dependencia en la ciudad de Ushuaia que gestionen ante sus superiores, la adhesión a este asueto administrativo”, dijo el Vicegobernador. De hecho la Municipalidad de Ushuaia ya adhirió.

El mandatario provincial agregó que “si bien estamos hablando de un problema técnico como es la rotura de un caño, sabemos y comprendemos que esto también acarrea consecuencias en la vida de los vecinos de la ciudad que se ven afectados por este inconveniente”.

“Una vez más agradecemos con la señora Gobernadora la comprensión y tengan la absoluta certeza de que estamos trabajando para resolver este problema en corto plazo”, dijo Arcando a la vez que explicó que solo la información de Camuzzi Gas del Sur es la que se va a tener en cuenta y asimismo recomendó que se extremen las precauciones al circular por la zona de la rotura del caño en Villa Marina.

El Vicegobernador está en comunicación permanente con el gerente de Camuzzi. También, agradeció a los bomberos de Tolhuin, y dijo que se conformó un Comité con las diferentes reparticiones.

“Se activaron todos los protocolos que corresponden”

Tras el diagnóstico de la situación, en conferencia de prensa, Arcando respondió a diferentes consultas de los medios de comunicación.

Al respecto mantuvo que “una vez que fuimos enterados del hecho, se activaron todos los protocolos que corresponden”, afirmó, al tiempo que agradeció a los “bomberos de la ciudad de Tolhuin que se trasladaron al lugar, tomando la decisión de cortar la ruta para evitar serios inconvenientes, mientras que nosotros desde el gobierno de la provincia a través del área de Defensa Civil, la secretaría General, la Jefatura provincial y todas las demás direcciones nos abocamos a trabajar sobre la problemática que teníamos en ese momento, y la gente de Camuzzi Gas Del Sur trasladó el personal técnico para evaluar la rotura que había ocurrido en ese sector de la provincia”.

Puntualizó que primero nos abocamos a la “prevención y el resguardo de todos los ciudadanos que circulaban por la ruta 3, y después al análisis de la problemática que había en ese lugar y la magnitud que significaba la rotura de ese caño”.

Asimismo Arcando lamentó la actitud de “algunos vecinos que tomaron la decisión de realizar publicaciones que no eran oficiales de ninguno de los entes anteriormente mencionados, dado que lo único que generó es confusión, dado que nosotros estamos trabajando con responsabilidad y comunicarles a la ciudadanía cuál es la circunstancia que estamos viviendo en este momento en la ciudad de Ushuaia”.

Además explicó que el “asueto se irá ir evaluando en la medida que lleguen los materiales para la reparación definitiva del problema que tenemos hoy es que la pinchadura del caño del gasoducto”.

También el Vicegobernador invitó a las “escuelas privadas para que se adhieran al asueto, y cuando digo a la administración se exceptúan como ya anticipé al Hospital Regional Ushuaia, Dirección Provincial de Energía, Dirección Provincial de Puertos, Policía Provincial, Servicio Penitenciario, Defensa Civil, Banco de Tierra del Fuego, Unidad Provincial de Manejo del Fuego, Personal que presta servicios en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, que tienen que estar funcionando al cien por ciento, como asimismo invitaré a que hagan lo propio a los Poderes Legislativo y Judicial, Municipalidad de Ushuaia y Representaciones de organismos nacionales en la capital provincial a adherir al asueto administrativo”.

Remarcó que hubo una reunión de emergencia del Gabinete en donde “la Dirección de Energía en el que caso que tenga que haber cortes, serán informados con anticipación cuales serían los sectores afectados, y aproximadamente la cantidad de horas del mismo, corte que de producirse será comunicado en el transcurso del día, por eso es que estamos solicitando que se extremen todo el consumo posible, tanto de luz eléctrica, como de gas en los domicilios”.

Arcando subrayó que “todas áreas de gobierno estuvieron trabajando arduamente para minimizar el inconveniente que esta situación estaba causando, la DPOSS estuvo trabajando para que no hubiera inconvenientes con el sistema de provisión de agua, pero la magnitud del problema es importante, no lo queremos minimizar, por eso pedimos que la información que se reciba sea la comunicación oficial del Gobierno de la provincia, o de la empresa prestataria del servicio”.

Arcando especificó que el primer protocolo que se puso en funcionamiento fue que el “gas no sea cortado a las personas que hacen uso en sus domicilios particulares, se les cortó a los grandes consumidores, y en el día de mañana se irá evaluando el consumo, y será informado cualquier tema que tenga que ver con cortes, los cuales se programaran y cada vecino sabrá entre que horario se realizara el mismo”, afirmó.

Determinó que los materiales están “llegando esta noche (por anoche), están en Bahía Blanca procediendo sus cargas en los aviones que se han dispuesto para el mismo, y la solución que se viene a dar es definitiva, o sea el material que están trayendo es para dar una solución definitiva a esa rotura imprevista que se dio el día sábado en el caño maestro del gasoducto que transporta el gas a la ciudad de Ushuaia”.

Respecto del tránsito en ruta, indicó que “se evalúa minuto a minuto, y Defensa Civil tomará la determinación de si es necesario cortar la ruta, si se debe cortar, se cortará, por eso se pide la comprensión de los vecinos, pero eso algo que se evalúa en el momento y no se puede adelantar nada”.

Finalmente de quienes fueron los responsables de la rotura del caño, Arcando manifestó que “esto lo informará la empresa Camuzzi Gas del Sur, sabemos que está trabajando una empresa que está haciendo un gasoducto paralelo para tener un mayor caudal de gas en la ciudad de Ushuaia, pero la información oficial le corresponde a la transportadora”.

“Nos sorprendió el grado de maldad de las cadenas de whatsaap”

Por su parte, Eposto fue consultado sobre si hay intenciones de parte del Gobierno de investigar lo sucedido por las distintas redes sociales a través de las cuales se brindaron desinformaciones, para lo cual manifestó que “nos sorprendió el grado de maldad de las cadenas de whatsaap, tratamos de contrarrestarla con información real a partir de las declaraciones oficiales”, aseguró, al tiempo que agregó que “con el correr del día y a partir del buen trabajo de Energía fue bajando la ansiedad a medida que se fue dando luz a los distintos barrios, y seguramente se hará algo para investigar de donde salió tan mala información, de forma de cortar con estas cosas, además de no entender adonde quiere llegar esa gente, sabiendo que eran puras mentiras lo que se había publicado, provocando solamente que la sociedad se incomode”.

Adhesión al Asueto Administrativo

El Poder Judicial adhiere al asueto administrativo decretado por el Ejecutivo Provincial en Ushuaia

A consecuencia de los inconvenientes producidos por la rotura del gasoducto que afecta el normal suministro del fluido a la ciudad y para colaborar con la restricción al máximo del uso de gas y de electricidad en la ciudad, mientras se realizan los trabajos necesarios para la reparación del gasoducto, el Superior Tribunal de Justicia resolvió adherir al Decreto emitido por el Poder Ejecutivo Provincial, el cual declara asueto administrativo para el díaa 20 de marzo en la ciudad de Ushuaia, en la Administración Central, Entes Descentralizados y Autárquicos.

En tal sentido el Superior Tribunal de Justicia consideró procedente adherir al mencionado Decreto y disponer asueto judicial con suspensión de los plazos procesales para la fecha mencionada y establecer guardias mínimas, con restricción del uso de energía eléctrica y gas.

También, la Municipalidad de Ushuaia decretó asueto administrativo para todas sus dependencias, a excepción de la Dirección de Defensa Civil, para este lunes 20 de marzo como consecuencia de los inconvenientes producidos por la rotura del gasoducto que afecta el normal suministro del fluido a la ciudad. A modo de colaboración y a fin de restringir al máximo el uso de gas y de electricidad en la ciudad, mientras se realizan los trabajos necesarios para la reparación del gasoducto, el Municipio dispone la suspensión de sus actividades.

