En conferencia de prensa, la conducción de la UOM Río Grande salió al cruce de las manifestaciones de funcionarios del Gobierno provincial hablando de “72 proyectos productivos” nuevos. Dicen que sólo 14 pertenecen al sector y ninguno implica la incorporación de mano de obra. “Se siguen perdiendo puestos de trabajo”, aclararon y advirtieron que “es muy factible que de cara a un proceso electoral como el de octubre de este año, se esté tratando de minimizar las situaciones que se atraviesan en la industria”.

Río Grande.- “Lo vemos con mucha preocupación, sobre todo por lo que genera en la sociedad. La realidad es que hemos tenido la pérdida de más de 6 mil puestos de trabajo desde diciembre de 2015 al mismo mes de 2016, como lo dijimos en su momento; y muchos de esos compañeros y compañeras siguen a la espera y esperanzados de poder ingresar en alguna de las empresas metalúrgicas”; señaló el secretario Adjunto de la UOM Río Grande, Marcos Linares, al referirse a las expresiones de funcionarios provinciales asegurando que se pondrían en marcha “72 proyectos productivos”.

En conferencia de prensa y a través de la palabra del propio Linares, desde el gremio metalúrgico aclararon que de los 72 proyectos sólo 14 están vinculados a empresas electrónicas y advirtieron que ninguno de ellos implicaría la incorporación de mano de obra.

El secretario Adjunto explicó que varios de los proyectos productivos “tienen que ver con producciones pequeñas, que vienen a reemplazar otro producto que se está elaborando en la actualidad y cuyo consumo está estancado. En realidad se trata de sostener los planteles que hay en este momento, a través de alguna producción extraordinaria de algo que no se está elaborando en la actualidad”.

Linares dijo no saber si existe alguna otra intención oculta al referirse a “72 proyectos productivos” nuevos, sin aclarar las características de los mismos. Aunque indicó que “es muy factible que de cara a un proceso electoral como el de octubre de este año, se esté tratando de minimizar las situaciones que se atraviesan en la industria en general y en particular en la provincia”.

Para finalizar reiteró la “preocupación” que tienen, al no haber tenido “todo el respaldo que pretendíamos del Gobierno provincial”. Confirmando que en la actualidad “se siguen perdiendo puestos de trabajo, se sigue avanzando en distintas plantas a través de los acuerdos voluntarios. Seguimos con muchísima preocupación discutiendo en cada una de las plantas, para ver como sostenemos los planteles que tenemos en lo inmediato y sin proyecciones firmes o serias que contengan la posibilidad de nuevos ingresos”, concluyó.

“Estamos en pisos históricos”

El presidente de AFARTE Federico Hellemeyer dio cuenta de la necesidad de una urgente reactivación del consumo, dado que la incertidumbre se prolonga y, aunque hay pronósticos de leve crecimiento, no se sabe cuándo se va a concretar.

Luego de un 2016 “de ajuste”, dijo que “todavía estamos esperando que la actividad económica se reactive en todo el país y necesitamos que la demanda se vigorice un poco. No somos una excepción de todas las actividades que dependen del consumo interno y todavía está un poco frío el mercado”, expresó por Radio Nacional Ushuaia.

Indicó que dependen de una mayor demanda “para reactivar el mercado y traccionar mayor producción, en consecuencia mayor nivel de empleo” y, si bien la implementación del programa de Precios Transparentes, que desdobla el costo financiero “ha contribuido a una percepción distinta de nuestros productos”, la reactivación no llega.

“La inflación está con tendencia a la baja y hay indicadores de analistas del gobierno y de la oposición, de que estamos cerca de la reactivación y de un determinado porcentaje de crecimiento en la economía. Lo necesitamos ansiosamente, porque los volúmenes de consumo de 2016 fueron muy bajos y necesitamos que se expanda la economía. El 2016 fue un año de ajuste en el consumo y este año la inflación empezó a descender, aunque en febrero los números dieron más altos por el impacto de los servicios públicos”, manifestó.

Lo cierto es que se estima “un crecimiento del 4 ó 5 por ciento en 2017. Si eso se llegara a producir, debería ir acompañado de una mayor dinámica de consumo y va a significar mayor producción. Pero no sabemos cuándo se va a producir. Esperamos que sea lo antes posible”, enfatizó, ante la “ansiedad y angustia” que genera la incertidumbre de largos meses.

