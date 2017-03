Así lo confirmó el delegado del Banco Tierra del Fuego (BTF) Federico Nievas ante la falta de respuesta del Directorio de la entidad para llevar adelante un plebiscito para tratar la continuidad o no del Director de la ciudad de Ushuaia Sergio Bogado ante la falta de representatividad del mismo hacia los empleados. Por otro lado se refirió a la modificación del horario bancario asegurando que “habría un beneficio no sólo para el personal sino para la población”. Recordó que “la actual gobernadora Bertone prometió el cambio del horario”. Lamentó el “lobby que hace la Cámara de Comercio para impedir el mismo”.

Río Grande.- El delegado del Banco Tierra del Fuego (BTF) Federico Nievas explicó el motivo por el cual los empleados de la entidad reclaman votar a través de un plebiscito la continuidad o no del Director de la entidad de la ciudad de Ushuaia Sergio Bogado debido a que no se sienten representados, y que por carta orgánica lo pueden hacer una vez transcurrido un año.

Por FM Universidad 93.5, Nievas señaló que “nos están negando utilizar la herramienta del Plebiscito que está pactada en nuestra carta orgánica, nosotros no nos sentimos representados por el director Sergio Bogado, quien fue elegido por los trabajadores”, dijo, al tiempo que aclaró que “no pedimos la destitución, sino que en una votación se pueda decidir si continúa o no”.

Asimismo reprochó que “Bogado es funcional al Directorio del Banco, razón por la cual queremos decidir su continuidad porque hay conflicto, y su mandato finaliza en diciembre”, dijo, al tiempo que sostuvo que “estamos tratando de arreglar esto para no llegar a tener que optar por otra medida, por lo cual iremos el lunes a hacer las presentaciones correspondientes el lunes al Ministerio de Trabajo”, remarcó.

Detalló que de no “haber una pronta solución, y ante la falta de respuesta del Directorio del banco ante el plebiscito que nosotros habíamos hecho, nosotros estamos gestando una medida, hicimos todos los pasos legales, con lo cual si nosotros cumplimos, queremos que desde la otra parte también se cumpla con una respuesta, pero hasta el momento no tenemos nada, por lo cual tenemos que accionar, y la decisión sería la de realizar un paro esta semana”, recalcó.

Nievas recordó que “el año pasado elevamos a las autoridades del banco lo que nos pidieron en su momento nuestros compañeros, nuestros representados, realizamos el requerimiento a la Bancaria, ellos mismos hicieron lo correspondiente, y lo elevaron al Directorio, sin tener novedades hasta el momento”, dijo, al tiempo que explicó que “Bogado tiene un mandato de dos años, al año de su mandato, de acuerdo a lo que dicta la Carta Orgánica, una de la herramientas que tenemos es poder realizar este plebiscito, y el mismo básicamente se debe por un malestar generalizado, nuestros compañeros no se sienten representados”, sostuvo.

Nievas puntualizó que el año pasado cuando se “inició toda la problemática a nivel provincial, Bogado no estuvo presente nunca en defensa de quienes lo votaron, siendo que era un problema grave, que tocaba a todos los bancarios del banco de Tierra del Fuego, y posteriormente varias cosas que se le pidieron no cumplió en nada”.

Personal con contratos a plazo fijo

Por otro lado se refirió al personal que se encuentra contratado en la entidad, para lo explicó que en este momento estamos “resolviendo casos de contratos sucesivos, que para nosotros están totalmente fuera de la ley, a pesar de que hay personas con contratos a plazo fijo, a pesar de lo que dice la ley de contrato de trabajo que no se pueden realizar contratos sucesivos”, dijo, al tiempo que agregó que “hay casos donde se han triplicado o cuatriplicado este tipo de contratos”, remarcó sobre el caso de algunos compañeros de trabajo.

Puntualizó que actualmente hay “tres personas con contratos en la ciudad de Río Grande, contratos que se están tratando de solucionar, y se está encaminando, trabajo que debería realizar el Director, y que lo tenemos que hacer nosotros”, reprochó Nievas, detallando que hoy “están trabajando en Río Grande ochenta personas”.

Farmacia para los empleados del Banco en Río Grande

En otro orden, Nievas se refirió al proyecto de la instalación de una farmacia para Río Grande, como la tienen en Ushuaia, para lo cual dijo que “se sigue trabajando sobre este tema, la bancaria tiene el terreno, lleva mucho tiempo, siendo que la idea es repetir todo lo que hay en Ushuaia y trasladarlo para Río Grande, de forma de cubrir todas las necesidades de todos los asociados, de manera que tengan las mismas posibilidades los compañeros de Ushuaia y de Río Grande”:

¿Se viene el cambio de horario bancario?

Por otro lado, el delegado del Banco Tierra del Fuego se refirió al proyecto de cambio de horario bancario, el cual en su momento había tenido el acompañamiento unánime de la Legislatura a la modificación que habían solicitado.

Al respecto manifestó que “hasta el momento quedó en la nada, nosotros como asociación bancaria presentamos un informe medico, psicológico, de forma de poder estar trabajando operativamente en simultaneo con los otros bancos, dado que no es cómodo esta discontinuidad horaria con el resto del país, salvo en Buenos Aires, y Santa Fe que tienen nuestro mismo horario de trabajo”.

“Nosotros en el mes de invierno entramos de noche, y salimos de noche, no tenemos ese beneficio de la luz del día, no es un tema menor, de acuerdo a lo que dice el informe presentado, el cual fue entregado primero al gobierno anterior, que lo había aprobado, y después lo eliminaron”.

“Lamento el lobby de la Cámara de Comercio para impedir la modificación horaria”

Reprochó el lobby que hace la Cámara de Comercio en contra del cambio de horario manifestando que “es un capricho de la entidad, dado que nosotros desde el banco no le vemos nada en contra”, subrayó, respecto del cambio de horario bancario, dijo, al tiempo que insistió que “aquellas personas que salen temprano de sus casas a llevar a sus hijos a la escuela, le quedaría muy cómodo, en cambio ahora deben esperar dos hasta que habrá el banco si tienen que realizar cualquier trámite”.

Puntualizó que las sucursales del BTF de “Calafate y Río Gallegos operan de 8 a 13 horas, donde muchas veces hay algunas operaciones que se deben dejar para el otro día, como por ejemplo si alguien hace una transferencia desde Río Grande a las 15 horas a cobrar por caja, el cliente de Río Gallegos no la puede cobrar hasta el otro día”, cuestionó frente al actual horario bancario.

Ante esta situación, marcó que el actual “director Bogado no ha opinado sobre este tema”.

Por último Nievas recordó que la “actual gobernadora Bertone antes de asumir se puso en tema, al igual que el vicegobernador Arcando, y una de las tantas promesas que hicieron fue la modificación del horario”.

