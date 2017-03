Por Integración Austral, en Monte Aymond, y el de San Sebastián, en Tierra del Fuego, circularon 13.401 y 9.680 personas, respectivamente, chilenos y argentinos que retornaban de vacaciones o disfrutaban del feriado largo en Argentina.

Río Grande.- El fin de semana pasado hubo un fuerte incremento de personas que ingresaron y salieron por los pasos fronterizos de Monte Aymond y San Sebastián.

Según información del paso Integración Austral de Monte Aymond, que pertenece a la gobernación provincial de Magallanes, desde el viernes 24 hasta el lunes 27 de febrero, hubo un flujo de 13.401 personas y 3.975 vehículos.

El viernes 24 de febrero circularon 2.773 personas y 815 vehículos; el sábado, 3.565 personas y 1.026 vehículos; el domingo, 3.413 personas y 1.007 vehículos, y el lunes, 3.650 personas y 1.127 vehículos por el paso fronterizo Monte Aymond.

La gobernadora de Magallanes, Paola Fernández, explicó que “el fin de semana recién pasado tuvimos un flujo más alto de lo habitual, llegando en los cuatro últimos días, es decir, viernes, sábado, domingo y lunes a tener un flujo de casi 13.500 personas y cerca de 4.000 vehículos. Esto porque hubo un feriado largo en Argentina, el lunes 27 y el martes 28, lo que sin duda explica que había muchos ciudadanos del vecino país que vienen a Magallanes, donde aprovechan esos días para salir de Tierra del Fuego argentina y el paso obligado es por Monte Aymond.

Agregó que “además se junta con esto, el retorno de las vacaciones tanto de chilenos como de argentinos, los que van hacia la isla, principalmente Río Grande y también aquellos magallánicos que vacacionan por tierra y que han vuelto este último fin de semana”.

La gobernadora Fernández sostuvo que “así también pudimos observar que nuestros centros comerciales, como el mall y la Zona Franca, que estaban muchos argentinos realizando compras. También, el sector turismo se vio beneficiado, puesto que hubo una gran ocupación hotelera y también muchas visitas a los servicios, es decir, restaurantes y todos los servicios relacionados con el turismo. Así que este aumento del flujo tuvo una directa relación también por el aumento de visitantes en la ciudad de Punta Arenas”.

Consultada sobre si existe un plan de contingencia para estas fechas, por el retorno masivo de chilenos y argentinos a sus ciudades, dijo que “el peak lo tuvimos el fin de semana que recién pasó y que coincidía con el retorno de vacaciones de las personas que habitan Tierra del Fuego argentina. Pero en estos casos que tenemos aumento, paralelamente se aumenta el número de funcionarios de cada servicio, de modo de atender de manera oportuna la demanda que tenemos de los usuarios”.

Añadió que “en el trámite aduanero, principalmente el SAG, concurre sólo el conductor del vehículo, para no provocar atochamiento. Recordemos que todavía en estas fechas estamos con la atención de 24 horas del día y nosotros en el mes de diciembre construimos e inauguramos el nuevo salón de atención aduanera y eso es precisamente para otorgar mayor comodidad a los usuarios, que no tengan que estar a la intemperie esperando atención, sobre todo estos días que se ve bastante más afluencia”.

Por su parte, la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego entregó la información del paso fronterizo San Sebastián, el cual desde el viernes 24 al domingo 26 de febrero tuvo un ingreso de 6.616 personas a la región y salida de 3.064. Lo que produjo un flujo total de 9.680 personas.

El gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Alfredo Miranda, comentó el plan de contingencia que tienen preparado y dijo que “nuestra Gobernación coordina con los servicios destinados en los pasos, que son Aduana, PDI, SAG y Carabineros. Siempre se ha planificado esto y nunca hemos tenido problemas. Este año incluso hemos hecho campañas, tenemos las 24 horas del día abierto y más de 9.600 personas circularon en tres días, donde no tuvimos ningún problema”.

Agregó que “esto está preparado con antelación, donde los servicios están cumpliendo fielmente y siempre supervisados por nuestra gobernación. Generalmente, los servicios en la época estival refuerzan sus equipos de trabajo, para estar preparados con bastante tiempo, lo que ha dado un resultado excelente”.

