Después de siete años, el Instituto Superior del Profesorado Río Grande –ISPRG- reabre las inscripciones para los Profesorados de Inglés, Física y Química a partir de la firma del Acta de Aplicación del Convenio Marco suscripto oportunamente entre el Gobierno de la Provincia y la Universidad Tecnológica Nacional. Este Acta fue firmada este martes en Casa de Gobierno por la gobernadora de Tierra del Fuego, doctora Rosana Bertone, el ministro de Educación de la Provincia, profesor Diego Romero y el decano de la Facultad Regional Río Grande de la UTN, ingeniero Mario Félix Ferreyra.

De este modo, la primera mandataria provincial cumplió el compromiso con la Alta Casa de estudios cuando dijo “vengo a restituir derechos”, al inicio de septiembre del año pasado.

Cabe recordar que el convenio marco había sido suscripto por el entonces gobernador fueguino José Arturo Estabillo y el rector de la Universidad Tecnológica Nacional Carlos Brotto en 1994 y dado de baja por Fabiana Ríos lo que provocó una movilización social y distintos recursos de amparo presentado por los estudiantes. Finalmente la gobernadora Rosana Bertone, a través del Decreto 1190/16, le restituye estos derechos a la alta casa de estudios con lo que se avanzará en la cooperación recíproca, actividades en investigación científica y académica, implementación de carreras de grado y postgrado, capacitación para diferentes niveles y actividades relacionadas con los intereses estratégicos de la provincia, la universidad y la región. También significa que el Instituto Superior del Profesorado de Río Grande ISPRG pueda volver a funcionar con su oferta académica. Una gran cantidad de público, entre estudiantes, docentes, gremios y autoridades de distintos niveles, acompañó el acto en la sede universitaria.

Además de las autoridades mencionadas participaron por la UTN y el ISPRG los licenciados Fabio Seleme, Carlos Cabral y Hugo Schneider, además del ingeniero Demian Ferreyra.

La doctora Rosana Bertone había mencionado que “gracias a un trabajo conjunto que inicia el ministro de Educación Diego Romero, la legisladora provincial Andrea Freites y todo el equipo de la cartera educativa, vemos como necesaria y obligatoria esta recuperación de estos derechos de la Universidad Tecnológica Nacional para poder realizar un trabajo en conjunto con el Gobierno de la provincia y requerir entonces, de toda la ayuda profesional de esta alta casa de estudios en estas áreas que menciono y seguramente en otras áreas más, porque esta universidad tiene un gran desafío por delante”.Entre estos desafíos mencionó nuevas carreras de Ingeniería y recordó que la UTN y la propia Bertone cuando era parlamentaria, impulsaron con el ingeniero Mario Ferreyra, el rector Carlos Brotto, la carrera de Ingeniería Pesquera en Ushuaia, siendo la segunda del país junto con Bahía Blanca, recordando que Perú es el otro país latinoamericano que tiene una carrera y experiencia similar en la región.La Gobernadora había mantenido que “queremos restablecer esta relación institucional de trabajo; queremos vincular a la Universidad con el gran desafío que tenemos de reconversión de nuestra industria fueguina, entendiendo al conocimiento, como un valor esencial de la sociedad contemporánea para resolver los problemas sociales y alcanzar la felicidad del pueblo, la grandeza de la Nación y la grandeza de Tierra del Fuego”.

“Es importante trabajar todos juntos para el desarrollo de Tierra del Fuego y el país”

Por su parte el ingeniero Mario Ferreyra compartió que “estamos muy emocionados por esta decisión de la señora Gobernadora de Tierra del Fuego, porque esta es una lucha que iniciamos y mantuvimos, pero sin rencores, sin resentimientos, porque estamos formados en la Universidad Tecnológica Nacional, una universidad nacida por iniciativa de los obreros argentinos que fueron escuchados por el General Juan Domingo Perón quien decidió la fundación de esa Universidad Obrera Nacional”.

Asimismo dijo que “los que nos formamos como ingenieros en la Tecnológica, tenemos una formación política y profundamente social y nacional, sin rencores”.

Recordó que el objetivo de las luchas universitarias “es el bienestar el pueblo y devolverle al pueblo todo lo que nos daba, creando trabajo o generando instituciones como las que crearon los obreros en la Argentina y que nosotros trasladamos a Tierra del Fuego”.

Recordó que “iniciamos este camino formando ingenieros y licenciados; cuando se fundó el ISPRG junto con la provincia, era porque creíamos que lo mejor para Tierra del Fuego era formar sus propios docentes y lo mismo creímos que para la sociedad fueguina lo mejor era que se formen sus propios abogados y contadores por eso hicimos el convenio con la UCES”.

También remarcó la importancia de la iniciativa privada “porque el Estado no puede hacer todo y la iniciativa privada debe valorarse y en el caso de la educación, es bueno tener sistemas mixtos”, entendió.

Cabe destacar que la UTN tiene desde el Nivel Inicial, la Escuela Primaria, dos secundarios CIERG (Río Grande) y CIEU (Ushuaia), las carreras universitarias, el Profesorado que se reactiva ahora, además de convenios con la UCES y con otras universidades para los postgrados.

El titular de la cartera educativa, profesor Diego Romero, había revelado en esa oportunidad, los pormenores y detalles de la situación del ISPRG que desembocaron en la firma del Decreto 1190/16 “un decreto que tiene que quedar en la memoria porque es histórico” -dijo- y el trabajo conjunto que encararon con este cometido con la legisladora Andrea Freites.

“El Gobierno viene a restituir un derecho a una institución educativa y que esto se entienda así, porque cuando firmamos el decreto con la Gobernadora, otras instituciones planteaban si se iban a cerrar éstas y solo iba a quedar el ISPRG. No se le da derechos a una institución y se lo quita a otras, eso sería perverso y nosotros no hacemos una gestión perversa, sino que venimos ahora a esta institución a restituir derechos para que enriquezca, justamente, la oferta académica de lo que es la Educación Superior”, enfatizó Romero.

Llamado a inscripciones para el Ciclo 2017 de formación docente

En los próximos días, el ISPRG – UTN llamará a inscripción a todos los interesados en cursar las carreras mencionadas, que se suman a la importante oferta académica actual de la Universidad Tecnológica Nacional.

