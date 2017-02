Casi tres mil usuarios se han registrado en el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) al cabo del primer día de vigencia de la norma instrumentada por el Municipio de Río Grande con el fin de ordenar el tránsito vehicular en lugares neurálgicos de la ciudad. Ante este inicio del SEM, se espera que con el correr de los días sea cada vez mayor la cantidad de conductores que efectúen el paso de registrarse y obtener así el nombre de usuario y contraseña para operar desde el teléfono celular mediante la APP respectiva y estacionar sin problemas en los lugares afectados por la Ordenanza.

Río Grande.- El subsecretario de Participación Ciudadana del Municipio, Dr. Federico Greve, se mostró satisfecho tras la primera jornada de vigencia del sistema y expresó que “la mayor consulta que los vecinos efectuaron tiene que ver con el procedimiento para obtener el usuario y contraseña que es lo que permite operar desde el celular”.

También explicó el funcionario que “hemos recibido un reclamo puntual por parte de los inquilinos que viven en el radio del estacionamiento medido ya que la ordenanza no los exceptúa como a los propietarios de los inmuebles de la zona, razón por la cual vamos a dar curso a un proyecto junto a los concejales para que sean incluidos y solucionar así este problema”. Tras reiterar “este primer día ha sido muy positivo” para la medida, Greve recordó que “lo más importante es también tener en cuenta que lo recaudado, además de lo que le corresponde a la Universidad, servirá para el sostenimiento del servicio público de pasajeros cuando se implemente dentro de poco tiempo con una nueva empresa”.

Como se recordará, durante este primer mes no se aplicarán sanciones a quienes no abonen el tiempo de estacionamiento en el sector afectado en esta etapa inicial, aunque sí serán notificados para que se den de alta en la Pérgola de la Plaza Alte. Brown donde funciona la coordinación del SEM.

Finalmente Greve destacó que el sistema implementado permite “un control permanente y una gran transparencia en la recaudación, además de ser una modalidad menos burocrática y mucho más ágil”.

