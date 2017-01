El ministro del Interior Rogelio Frigerio aseguró que “vamos a sostener la promoción industrial en la provincia”, a la vez que entendió “esto que no alcanza porque vemos que es claramente insuficiente y no da respuestas a toda la demanda que tiene la ciudadanía de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin: necesitamos más”, dijo. Anticipó que “próximamente vamos a tener muy buenas noticias en este sentido”.

Ushuaia.- El ministro Rogelio Frigerio expuso que “hemos dado muestras de este concepto del presidente Macri de construir un país federal; y después de considerar a los gobernadores e intendentes como socios de esta construcción y de esta transformación del país. En estos doce meses de gestión nosotros nos hemos reunido más con los gobernadores y los intendentes que en los últimos doce años en la búsqueda del diálogo y el consenso sobre muchísimos temas que han surgido y surgen en este primer año de gestión”.

Consideró que “a veces cuando no se da un vínculo apropiado para resolver problemas concretos de la gente, es la misma gente la que es perjudicada. Cuando nosotros hacemos obras como las casi mil cien viviendas, la planta potabilizadora, el hospital de Ushuaia, la planta de saneamiento ambiental para corregir el ecológico tanto en Tolhuin como en la Bahía de Ushuaia, no lo hacemos para la Gobernadora ni para determinado funcionario, lo hacemos para la gente porque entendemos que eso es lo que está pidiendo la ciudadanía y nosotros somos servidores públicos”.

Consultado sobre la continuidad de la promoción industrial, el ministro Frigerio dijo que “nosotros vamos a defender el trabajo para la disminución de la pobreza. Esta disminución se logrará con trabajo de calidad. No podemos poner en riesgo ningún trabajo en la Argentina y por eso vamos a sostener la promoción industrial en la provincia. Lo que sí entendemos es que no alcanza, que es claramente insuficiente y que no da respuestas a toda la demanda que tiene la ciudadanía de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin: necesitamos más”, dijo.

Agregó: “creo que nos hemos quedado, necesitamos ser más ambiciosos para dar soluciones a tantos problemas y estamos trabajando también con la provincia en encontrar algo superador de eso, algo que pueda incluir a más fueguinos en fuentes de trabajo sustentable y de calidad en el futuro y seguramente próximamente vamos a tener muy buenas noticias en este sentido”.

