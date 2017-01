Con una proyección de 9,5 millones de unidades producidas en el año 2016 en Tierra del Fuego (y que representan más del 98% de los celulares que ingresan oficialmente al mercado), este valor se encuentra un 19% por debajo del 2015, cuando alcanzó los 11,8 millones de unidades, o más de 2 millones de unidades menos”, comenzó el análisis de la consultora Carrier y Asociados. “Sin dudas, el 2016 será recordado como el peor año para la venta de celulares en Argentina”, analizó el titular de la firma, Enrique Carrier.

Río Grande.- Durante 2016 se vendieron 2,5 millones de teléfonos celulares en el mercado ilegal, lo que representa un promedio de 285 aparatos cada hora, según lo reveló un estudio difundido por una consultora.

Las principales causas de este fenómeno -que incluye productos de contrabando y robados- fueron los altos precios de los equipos de media y alta gama de los teléfonos celulares, el impacto negativo en la economía tras la devaluación de hace un año y la facilidad para activar equipos comprados en el mercado negro, que incluye contrabando y robos.

La consultora Carrier y Asociados, dirigida por el analista Enrique Carrier, publicó un balance del recién terminado año 2016 en relación a la venta y compra de equipos celulares.

“Sin dudas, el 2016 será recordado como el peor año para la venta de celulares en Argentina en el último lustro. Con una proyección de 9,5 millones de unidades producidas este año en Tierra del Fuego (y que representan más del 98% de los celulares que ingresan oficialmente al mercado), este valor se encuentra un 19% por debajo del 2015, cuando alcanzó los 11,8 millones de unidades, o más de 2 millones de unidades menos”, comenzó el análisis de la consultora difundido hoy por Diario Popular.

Asimismo, se indicó que “esto ocurrió aun cuando luego de la devaluación del peso (que llegó a alrededor del 50% respecto de su valor a noviembre de 2015) y de la inflación registrada durante el año, los precios de los equipos no crecieron en la misma proporción”.

“Es más, aumentó la oferta de equipos con precios por debajo de los 3 mil pesos (aproximadamente 200 dólares). La rebaja vino de la propia dinámica de la industria tecnológica (los equipos 4G, con mayores escalas, tienden a bajar de precio), los menores costos financieros por haberse regularizado los giros al exterior para pagar proveedores así también como de menores márgenes en una economía en recesión. Sin embargo, no fue suficiente para detener la caída”, se manifestó en el estudio.

En ese marco, el trabajo especificó que “quienes sí tuvieron un gran año son los que ingresan celulares ilegalmente, vía contrabando”.

“Por supuesto, siendo un mercado informal, no es fácil dimensionarlo con precisión. Sin embargo, se puede hacer una aproximación gracias a las activaciones que se producen en la configuración inicial, las cuales quedan registradas por cada uno de los fabricantes. Así, las marcas locales tienen datos muy certeros de cuántos de los equipos activados en Argentina corresponden a aquellos producidos en el país. Queda mayormente estimar cuántos fueron iPhone, los cuales no se producen en Tierra del Fuego”, dijo el informe.

Carrier remarcó que “en base a estos datos, en la industria se estima que en 2016 el mercado negro de celulares alcanzó los 2,5 millones de unidades, creciendo un 25% respecto de los 2 millones ingresados ilegalmente en el 2015 y unos 1,5 millones en 2014”.

