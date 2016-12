Argentina y el Reino Unido llegaron a un acuerdo para iniciar, entre junio y agosto, las tareas de identificación de los soldados sepultados como NN en el cementerio de Darwin, en las islas Malvinas, así como a “un principio de acuerdo para avanzar en la posibilidad de más vuelos de terceros países, con escalas en Argentina” continental hacia el archipiélago, informó el vicecanciller Pedro Villagra Delgado.

Buenos Aires.- Así lo informó a Télam, desde Londres, el vicecanciller Pedro Villagra Delgado, quien encabezó la delegación argentina que mantuvo reuniones con el gobierno británico.

El flamante vicecanciller informó que ambos países acordaron también el inicio de las tareas de identificación de los soldados enterrados como NN en el cementerio de Darwin de las Islas Malvinas entre junio y agosto de 2017, tras una nueva visita técnica a realizarse entre enero y febrero por el Comité de la Cruz Roja Internacional, a cargo del proceso.

Villagra Delgado informó que un grupo técnico volverá a contactar a todos los familiares directos de los soldados para estar seguros de su consentimiento y de que se va a hacer la identificación.

“La Cruz Roja tendría que hacer una visita técnica en enero y febrero y el proceso de exhumación será entre junio y agosto del próximo año, que es cuando estarán dadas las condiciones climáticas”, agregó el diplomático.

Señaló que el acuerdo para ir adelante con la identificación de los restos con el Comité Internacional de la Cruz Roja, es algo muy bueno, porque es un tema humanitario.

Villagra Delgado agregó que, luego de pasar revista a todos los temas de la agenda bilateral planteada en el Comunicado Conjunto firmado en septiembre pasado y que se fueron tratando durante el año, se llegó a un principio de acuerdo para aceptar los vuelos de terceros países con escalas en Argentina continental a las Islas Malvinas.

“Hubo un principio de acuerdo y se haría con los dos países trabajando en conjunto bajo el ‘principio de soberanía’, lo cual es muy bueno para nosotros”, precisó.

Los vuelos se reanudarán lo antes posible, luego de determinar y acordar las modalidades y el proceso de búsqueda de las empresas que es en lo que “nosotros nos hemos comprometido”.

Ambos países enviarán notas a las autoridades de Brasil y Chile para que comiencen a identificar qué compañías aéreas tienen interés”, amplió Villagra Delgado.

Gran Bretaña quiere que los vuelos comiencen lo antes posible “pero eso va a depender de que haya acuerdo en las modalidades, y toma un tiempo. Cuando se llega a un acuerdo en cuales son los puntos centrales, no hay razón para que nos opongamos a que empiecen cuanto antes, pero cuanto antes no va a ser en menos de un año”, adelantó.

“En un futuro esperamos que también sean vuelos desde Argentina, pero por ahora los vuelos van a ser con escalas en nuestro país”, aclaró el vicecanciller, quien agregó que no va a ver más de un vuelo por semana, ya que no hay volumen para más.

Villagra Delgado subrayó que, con las cuestiones políticas acordadas, las próximas reuniones serán técnicas, con la participación de las autoridades aeronáuticas de ambos países.

Por otro lado, el vicecanciller aclaró que, en las reuniones de ayer y hoy en Londres, los isleños que participaron lo hicieron como parte de la delegación británica: “nunca estuvieron por su cuenta ni como representantes del gobierno de las islas. Quiero que quede claro que los contactos son con la autoridades británicas, aunque haya alguien de las islas”.

El vicecanciller destacó también la importancia del acercamiento de las relaciones entre Gran Bretaña y Argentina en temas que son “mutuamente convenientes”.

Y resaltó también la buena sintonía que hubo con los isleños y la delegación británica, “cuando tratás con respeto a la gente, conseguís respeto de vuelta también”, sostuvo el funcionario, quien les reiteró la importancia para nosotros del reclamo de soberanía.

“Todo esto se hace bajo el paraguas de la soberanía que nos permite a las dos partes avanzar en las cosas que se pueden avanzar preservando su posición original con respecto al reclamo por Malvinas”, aclaró.

“Lo importante es que se restableció un buen diálogo. La embajada argentina en el Reino Unido está hacienda un montón de cosas en materia de relaciones bilaterales, las visitas, el trabajo con las inversiones, el comercio, la cultura, la ciencia y tecnología. Hay y una agenda grande por delante y muy positiva que tenemos que aprovechar”, concluyó.

La delegación argentina, que encabezó Villagra Delgado, estuvo integrada por el embajador ante Gran Bretaña, Renato Carlos Sersale di Cerisano; la subsecretaria para Malvinas y Atlántico Sur, embajadora María Teresa Kralikas; el consejero Legal de Cancillería, Mario Oyarzabal, el director Nacional para Malvinas y Atlántico Sur, Osvaldo Mársico y el director de Europa Comunitaria, Pablo Beltramino.

Por el gobierno británico estaba el vicecanciller, Alan Duncan, el embajador británico en la Argentina, Mark Kent; el director para Sudamérica del Foreing Office (FCO), Nigel Baker, y el Director del “Falklands and Southern Oceans Department” del FCO, Alex Cameron, además de representantes isleños que formaron parte de la delegación británica.