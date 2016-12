La legisladora Martínez Allende consideró “un error” de la gobernadora Bertone no haber expuesto la situación en que recibió la provincia. Sostuvo que con un 95% del presupuesto destinado a sueldos no se puede avanzar y el único camino es el endeudamiento, que aprobaron en la última sesión. Como radical, respaldó las autonomías municipales, frente al avance del gobierno con el impuesto inmobiliario.

Río Grande.- La legisladora Liliana Martínez Allende efectuó por Radio Universidad 93.5 su balance del año y de la última sesión ordinaria, en la que se aprobó el presupuesto 2017.

Aunque hubo votación en disidencia, aseguró que “en un principio todos los legisladores íbamos a acompañar, porque tenemos la premisa de que es necesario que haya presupuesto”.

La votación arrojó un 10 a 5, con votación dividida del propio bloque, dado que los cinco votos en contra fueron de los cuatro legisladores del MPF y del legislador radical Oscar Rubinos.

“A último momento el MPF decidió no acompañar e introdujeron unas cláusulas en su dictamen de minoría. En la reunión de comisión 2 quisimos sacar un dictamen donde cancelábamos la emergencia previsional y dejábamos de descontar a los activos y pasivos el fondo solidario. Fue un proyecto del MPF y lo acompañamos; pero en la comisión perdimos la votación y la posibilidad de que se dé de baja el descuento”, explicó.

En definitiva “termina saliendo un dictamen de minoría donde el MPF incorpora esto, pero nosotros habíamos quedado por mayoría que íbamos a votar el presupuesto en general”, indicó.

Respecto de la votación de Rubinos, dijo que “adhirió al dictamen de minoría del MPF. No está en la comisión 2 y no había firmado el dictamen”.

“Los puntos que votamos en particular el legislador Pablo Blanco y yo, en forma negativa, eran los mismos que tenía el dictamen de minoría”, apuntó, aclarando que no acompañaron la continuidad de los descuentos salariales para el fondo solidario del IPAUSS.

“Entre activos y pasivos recaudaron más de 20 millones de pesos mensuales y nosotros proponíamos que por lo menos se le dejara de descontar a los pasivos. El déficit es mucho más y no es que con esto se soluciona el problema. Perdimos la pulseada de que se suspenda este descuento”, lamentó.

La legisladora consideró que Bertone “cometió el error de no hablar de la gestión de Ríos. Lo mismo hizo Macri, que poco habló de la herencia recibida, y hoy está tratando de explicar que lo que recibió fue mucho peor de lo que pensaba. Lo tendrían que haber dicho desde el día uno, así la gente acompaña sabiendo la situación en que se está”, dijo la legisladora Liliana Martínez Allende. La legisladora Liliana Martínez Allende visitó los estudios de Radio Universidad (93.5 MHZ).

La legisladora consideró que Bertone “cometió el error de no hablar de la gestión de Ríos. Lo mismo hizo Macri, que poco habló de la herencia recibida, y hoy está tratando de explicar que lo que recibió fue mucho peor de lo que pensaba. Lo tendrían que haber dicho desde el día uno, así la gente acompaña sabiendo la situación en que se está”.

“En un estado donde el 95% del presupuesto se va en salarios es imposible el progreso. Por eso hablamos de endeudamiento, que es la única forma que tenemos como provincia de tener obras y tener progreso y empleo”, defendió.

Avaló la inversión de 400 millones en el tendido de fibra óptica, que forma parte del menú de obras. “El paso de la fibra óptica de Santa Cruz a Tierra del Fuego es muy importante, para lo público y lo privado, porque se pueden vender servicios y se puede recuperar la inversión. ARSAT hizo la red troncal y todos los pueblos que están a 20 kilómetros tienen la posibilidad de contar con esas obras; los que estamos más lejos, no la tenemos. El cruce a Tierra del Fuego lo vamos a tener que hacer. Hay un cruce hecho por un privado y tenemos que comprarle a ellos, cuando lo podemos hacer nosotros y vender nosotros los servicios”, sostuvo.

Contra las críticas de la legisladora del MPF Mónica Urquiza sobre la falta de proyectos definidos, afirmó que “hay proyectos de obra y se presentaron en la comisión de presupuesto. Hay un microestadio en Río Grande, un estadio en la margen sur, el camino del Atlántico que es muy importante para el turismo. Lo que no se puede decir es que no tuvimos información”, aseveró.

Agregó que la obra del hospital de Ushuaia “la va a financiar íntegramente el gobierno nacional” y que “hay fondos destinados para reparación de escuelas: en este endeudamiento no hay fondos para escuelas, pero están en otros fondos”.

Concedió que en algunas obras falta documentación, pero “las obras son producto de la venta de los bonos, tal vez falte alguna documentación particular, como el estudio de impacto ambiental, pero está planificado. Si los bonos no se venden, la plata no viene. Recién en enero se está planteando hacer el tema de los bonos y va a llevar dos o tres meses. El pedido de venta de los bonos se tiene que hacer de una vez, porque se contratan estudios en Estados Unidos para que hagan la transacción, y por cada transacción se paga”, expuso.

Declaración de certeza

Consultada sobre la presentación de una declaración de certeza ante la justicia por parte del gobierno provincial, por el cobro del impuesto inmobiliario, dijo que “somos muy respetuosos de las autonomías municipales. El viernes se reunió la UCR y se planteó elaborar un documento en apoyo a las autonomías municipales”, sentenció.

No obstante aclaró que la ley en debate estaba bien planteada porque “el gobierno intentaba obtener fondos –del impuesto inmobiliario-, los municipios iban a mantener los fondos que tenían y el remanente iba a ser destinado al IPAUSS. Esto se había consensuado aparentemente entre el FPV y los intendentes. No sé qué pasó en el camino, que hubo disidencias. El intendente de Ushuaia acompañó, pero no el intendente de Río Grande. Luego el intendente de Ushuaia decidió no acompañar y es una cuestión interna de ellos. Yo no estuve el 8 y 9 de enero, no lo voté y no estoy de acuerdo; y el radicalismo no quiere que se avasallen las autonomías municipales”, reiteró.

Cuestionó que “en Ushuaia el intendente aumentó los impuestos y va todo a la Municipalidad. Aumentó igual a los contribuyentes y se lo llevó el Municipio, y la ciudad no tiene un solo centro de salud, como tiene Río Grande. El Concejo de Ushuaia autorizó aumentar más, aparte del 30% que se actualiza de un año a otro normalmente; es decir que un vehículo que en Río Grande paga 10 mil pesos de patente, en Ushuaia paga 24 mil anuales. La provincia pretendía, a través de la ley 1075, que el municipio se quedara con lo que correspondía y el resto fuera al IPAUSS, pero en Ushuaia los fondos se los quedó todos la Municipalidad. No era una mala idea, pero los municipios no adhirieron y en Ushuaia el intendente llevó los impuestos casi al triple”.

Para la legisladora “se le miente al ciudadano cuando dicen que no quieren que le metan la mano en el bolsillo, porque en Ushuaia ya sucedió”.

Consejo económico y social

En cuanto a la convocatoria del intendente Melella a conformar un consejo económico y social, se mostró abierta a dialogar y participar, si la invitan. “No tengo diálogo con el intendente Melella pero no tengo problema de tenerlo. A instancias de la UCR se votó la comisión para defender la 19640 y puede ser para todos los temas, pero todavía no se conformó. En Río Grande se reúne el intendente con los concejales, llaman a los diputados nacionales y a nosotros no nos invitan a las reuniones. Pero la Legislatura siempre está abierta a reunirse con quien sea necesario, pero hay que invitar y buscar el diálogo”, reclamó.

De la misma forma espera que se discuta la deuda de coparticipación. “Desconozco el monto y escuché esta semana a los intendentes que están preocupados, pero se debe propiciar el diálogo, si es así. Si podemos mediar, tendremos que hacerlo. Siempre que nos llamaron para mediar, la Legislatura estuvo”, recordó.

Fondos para el aguinaldo

Respecto de los 349 millones depositados en un plazo fijo, dijo que “tienen un destino específico. Son fondos de ANSES por un convenio que firmó la provincia y están esperando para ser utilizados en obras. Si no, se hubieran utilizado para el aguinaldo”.

De allí que la UCR “presentó el proyecto para que se tomen 400 millones del BTF, que deben ser devueltos en 30 días, para pagar los aguinaldos y jubilaciones. No había ninguna expectativa de cobro del aguinaldo, porque dependíamos de un ATN de Nación y no teníamos respuesta. La UCR presentó el proyecto, que se votó el jueves, y autorizamos al banco a prestar esos fondos para pagar aguinaldos de activos y pasivos, para que antes de las fiestas la gente pueda disponer de esos fondos. No teníamos ninguna certeza de que se pudiese pagar antes del 31 de diciembre”, insistió la radical.

Logros y asignaturas pendientes

Como temas pendientes de solución, Martínez Allende mencionó “el cese del descuento salarial, y una mejora en los haberes para los empleados públicos”; y como logro principal, la ley de aguas. “En esto me pongo todos los laureles, juntamente con los legisladores y todo el equipo de trabajo de la UCR, porque se presentó un proyecto en la gestión pasada, que fue ponderado y sirvió de base para los proyectos que presentaron otras fuerzas políticas. Fue un gran logro, como también lo fue la ley de bosques, producto de un proyecto de la UCR”, dijo.

Por otra parte negó que la Legislatura haya operado como una escribanía. “Los proyectos se debaten en la Legislatura. La escribanía estaba en la época de Cristina Kirchner, donde los proyectos ingresaban y salían sin ninguna discusión con los votos del FPV, que tenía mayoría. Acá han ido todos los funcionarios a las distintas comisiones y se tratan absolutamente todos los temas”, aseveró.

Elecciones 2017

Finalmente se refirió al proceso electoral por venir y ratificó que “la UCR a nivel país está en la coalición Cambiemos. La convención nacional lo definió y hasta hoy es así. Por lo que se vislumbra, vamos a ir todos con Cambiemos. En las PASO seguramente la Coalición Cívica presentará su candidato, el PRO el suyo y lo mismo el radicalismo. Podemos tener uno o más candidatos y se eliminan en las PASO. El que tenga mejor performance va a representar el espacio. Si nos fortalecemos como partido y somos la pata fuerte, obviamente va a ganar nuestro candidato. Ojalá sea Federico Sciurano, que es el mejor posicionado, pero pueden surgir otros. Hay que trabajar, estar en la calle, escuchar a la gente, y ese será el candidato que la gente va a elegir”, sostuvo.

A su criterio, los candidatos “ya tendrían que estar trabajando y no esperar a ser ungidos desde Nación”, concluyó.