Comercializarán su carne en varias provincias

Así lo confirmó la directora de Recursos Naturales de Santa Cruz, Amanda Manero, quien brindó detalles sobre el encuentro que mantuvo el Consejo Agrario con autoridades nacionales para avanzar en el Plan Provincial de Manejo del Guanaco el cual ya está en marcha y permite el tránsito federal de los productos derivados del guanaco.

Santa Cruz.- La directora de Recursos Naturales de Santa Cruz, Amanda Manero, dialogó con el programa ‘Tranqueras del Sur’ que se emite por Radio Universidad 93.5, donde brindó detalles del Plan Provincial de Manejo del Guanaco que ya está en marcha en Santa Cruz. “Pusimos en marcha este plan en la provincia sin olvidarnos nunca que necesitamos sí o sí trabajar con la Nación porque hay algunos temas como el tránsito federal de los productos y subproductos del guanaco que debe tener injerencia la Nación y fundamentalmente con el convenio que nos permitiría exportar los productos de los guanaco”.

En ese sentido, recordó que “hace varios años que estamos trabajando con las distintas entidades de la provincia de Santa Cruz donde obviamente participa el INTA, SENASA, Parques Nacionales y más instituciones que tienen que ver con la situación del guanaco en la provincia. El Plan Nacional de Manejo de Guanaco data del año 2006 y no había considerado las poblaciones de ese momento en la Patagonia y obviamente tampoco de nuestra provincia. Desde hace varios años estamos trabajando con estas instituciones la generación de nuestro Plan Provincial del Manejo del Guanaco y requiriendo a la Nación, que actualice el plan del 2006. Nuestro plan terminó a fines de 2014 y en principios de 2015 fue autorizado por un decreto del gobernador Daniel Peralta y lo pusimos en marcha en la provincia”.

Con respecto a la situación del guanaco en Santa Cruz, la licenciada Manero comentó que en la provincia la situación es para algunos “muy alarmante por la gran cantidad de guanacos que tenemos. A nivel nacional somos una provincia muy requerida porque tenemos muchos guanacos y somos los únicos que tenemos tantos guanacos en la Nación. Entonces desde las provincias que perdieron los guanacos, la situación es que nos valoran porque conservamos al guanaco y quisieran que nosotros conservemos al guanaco. Nosotros queremos seguir conservándolo porque es un gran valor y un gran recurso pero tenemos que entender que hay algunas situaciones particulares en las cuales los guanacos de alguna manera tienen una interacción con la producción ovina y general de nuestra provincia por lo cual trae inconvenientes”.

“Nosotros fuimos a hacer conocer que nuestro plan de manejo está en marcha y que iniciamos este año la etapa de caza del guanaco. Lo que nosotros vamos a hacer dentro de nuestro plan, son dos grandes líneas: la primera que no causa ningún tipo de conflicto, es la de la esquila en silvestría que la vamos a desarrollar en dos meses más y tiene la filosofía de hacer uso de la fibra del guanaco que luego seguirá vivo. La Dirección de fauna tiene que fiscalizar y asegurar a la Nación y a donde vaya a ser vendida esa fibra, que los guanacos que han sido esquilados siguen vivos. La otra gran fase de nuestro manejo, es la de extracción fundamentalmente para hacer uso de la carne que tiene muchísimo valor. Ha sido un recurso muy conocido en la Patagonia entonces creemos que tenemos la posibilidad de productos muy proteicos aunque no sabemos si a un muy bajo costo pero por lo menos de una manera accesible. La cuestión es que esa carne que podemos obtener en primer lugar la podemos utilizar en la provincia. No tenemos ninguna restricción en ese sentido pero nuestro mercado es bastante pequeño. Entonces lo que hemos llevado y hemos propuesto es que se nos permita llevar nuestra carne de guanaco a otras provincias y lo hemos logrado en parte. No vamos a poder llevar la carne a todas nuestras provincias en especial aquellas que tienen poca cantidad de guanaco porque se supone que estaríamos favoreciendo la posibilidad de acciones no correctas en esas provincias. Nosotros tenemos que probar primero nuestra trazabilidad; es decir que somos capaces de producir productos y subproductos con unos niveles de trazabilidad que no tenga ningún tipo de objeción y de esa manera podríamos entrar en algún futuro en Río Negro. En este momento, Río Negro, Córdoba, La Pampa, Neuquén, no estarían en condiciones de aceptar nuestra carne, pero si tal vez todas las provincias del litoral, la ciudad Autónoma de Buenos Aires y obviamente conseguimos la posibilidad de exportación entonces eso abre realmente la posibilidades de mercadeo de nuestros productos”.

Requisitos para la faena

La Directora de Recursos Naturales de Santa Cruz explicó los requisitos que se necesitan para llevar adelante una correcta y adecuada faena y precisó que “tenemos previsto trabajar en los meses de invierno; de mayo a agosto. En este año en particular hemos hecho las propuestas un poco tarde porque son cosas que nos han llevado tiempo normalizarlas. Los productores que estén interesados se presentan en el Consejo Agrario en donde vamos a solicitarles un plan de manejo. Necesitamos en primer lugar que tenga una evaluación de pastizales realizados. La estimación de números de guanacos en sus campos y obviamente una cantidad de ovejas y la producción histórica de los campos. Con esa información alimentamos un modelo de cosecha del Dr. Jorge Rabinovich que es un ecólogo de un alto reconocimiento internacional. El modelo de Rabinovich permitiría establecer qué cantidad de guanacos se puede casar en cada establecimiento por lo cual podemos bajar la carga de los campos y ver a su vez qué pasa con los pastizales. Hay pocos estudios objetivos sobre esto. En el INTA, el equipo de Gabriel Oliva, está en este momento haciendo estudios comparando el pastoreo de los ovinos y guanacos, en forma conjunta y separada y cómo eso afecta al pastizal. Entonces como todavía no tenemos mucha información al respecto, nos manejamos con este modelo que va a establecer qué cantidad de guanacos se puede cazar en cada establecimiento”.

Finalmente, confirmó que ya hay productores que han presentado las solicitudes y los planes de trabajo que van a hacer en poco tiempo e indicó que “en el caso de la caza vamos a tener novedades ahora porque terminaría a fines de agosto. En el caso de la esquila, lo iniciaríamos en septiembre con uno o dos establecimientos”.

