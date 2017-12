La Tecnicatura Superior en Industrias de Procesos Químicos recibió un reconocimiento en la Feria Nacional de Innovación Tecnológica por el proyecto “Síntesis de Biodiesel en Río Grande” que llevan adelante los alumnos de 2° año de la carrera. La propuesta que utiliza aceite de fritura para convertirlo en biodiesel y glicerina pasó las instancias de la Feria de Ciencias tanto local como provincial y consiguió un reconocimiento en el ámbito nacional.

Río Grande.- El proyecto “Síntesis de Biodiesel en Río Grande” de alumnos de la Tecnicatura Superior en Industrias de Procesos Químicos del CENT 35 fue destacado en la Feria Nacional de Innovación Tecnológica. La propuesta de los alumnos Martina Navarro Millar y Damián Valdivieso, quiénes tuvieron el acompañamiento de la coordinadora de la carrera, la ingeniera Lorena Escudero y de su profesora, la ingeniera Victoria Cornejo, presentado en la Feria de Ciencias fue superando las distintas instancias hasta llegar a Tecnópolis y merecer un reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación.

Al respecto la ingeniera Lorena Escudero indicó que “la experiencia de participar en la Feria de Ciencia fue muy buena desde todo punto de vista; académica, pedagógica, en cuanto a la relación con colegas de otras instituciones de Argentina. Estuvimos en el predio de Tecnópolis participando con más de 4.000 alumnos y profesores de todo el país y nosotros nos destacamos con el proyecto que equivale a un primer lugar en Educación Superior Técnica”.

La docente y coordinadora de la carrera explicó que el proyecto presentado “Síntesis de Biodiesel en Río Grande” “tiene ejes de trabajo desde el punto de vista académico y pedagógico; se apuntó a la obtención del biodiesel en laboratorio” y aclaró que “tenemos la oportunidad de ir a una planta de biodiesel que tiene la Secretaría de Hidrocarburos y a partir de las visitas que hicieron alumnos y profesores a dicha planta, desde hace dos años, comenzamos a trabajar con este eje temático”.

Escudero resaltó el trabajo que se hizo en pos de participar en la Feria de Ciencias. “Este año trabajamos con alumnos de primero y segundo año en laboratorio y a partir de la experiencia que hicieron los alumnos expositores, once en total, se armó el proyecto para obtener biodiesel a partir de aceite de fritura, aceite vegetal de cocina. El proyecto continuó y lo ampliamos viendo que la materia prima era un residuo domiciliario tanto para obtener biodiesel como glicerina; el primero para utilizar como combustible y la glicerina que se puede usar perfectamente para hacer alguna otra operación, para poder venderla o transformarla como por ejemplo en jabón y en otro montón de posibilidades”.

Al ser consultados sobre cómo surgió la idea de participar de la Feria de Ciencias, teniendo en cuenta que es la primera vez que lo hace la institución, la Coordinadora de Procesos Químicos indicó que “fuimos invitados por el Rector del CENT 35 que nos sugirió que mostráramos lo que veníamos trabajando en Prácticas Profesionalizantes y así fue como nos comprometimos con varios estudiantes y varios docentes en este proyecto”.

Un trabajo conjunto

Damián Valdivieso, junto a su compañera Martina Navarro Millán, es uno de los estudiantes expositores que presentó el proyecto en las tres instancias de la Feria, a nivel local, provincial y nacional. “Primero pensaba que iba a ser muy complicado, y la verdad que fue una gran participación. Había muchas expectativas y nervios pero lo positivo es que en cada instancia nos daban sugerencias para poder ir mejorando” aunque “pensábamos que de la regional no íbamos a pasar, no podíamos creer cuando pasamos a la instancia nacional”.

El estudiante de la Tecnicatura en Industrias de Procesos Químicos aclaró que en este proyecto “veníamos trabajando desde el año pasado, cuando estábamos en primero. Cuando llegamos a segundo año nos dijeron que podíamos presentarnos en la Feria de Ciencia entonces nos pusimos a recabar toda la información que ya teníamos, a organizarla y a hacer un trabajo más detallado en cuanto a la experimentación y la práctica en laboratorio, teniendo en cuenta cuestiones más técnicas en la materia”.

Por su parte la profesora e ingeniera María Victoria Cornejo remarcó la importancia de las visitas a la planta de biodiesel que forma parte de un acuerdo entre el CENT 35 y la Secretaría de Hidrocarburo “con el fin de coordinar la posibilidad de hacer un contrato de comodato con la finalidad de que el CENT y sus estudiantes pudieran trabajar allí. La idea no se plantea como una cuestión comercial sino más bien de aprendizaje para los alumnos de las carreras técnicas, no sólo Procesos Químicos sino Mantenimiento Industrial, Petróleo entre otras. Por eso es muy importante para nosotros poder contar con esa planta y ponerla en marcha”.

Asimismo Cornejo destacó la importancia que tiene este proyecto para el ambiente, teniendo en cuenta que se utiliza aceite de fritura, un elemento que aún no tiene en la ciudad un proceso para que no contamine, y a través de este sistema no sólo se evitaría un daño al ambiente sino que se estaría utilizando para su reconversión tanto en combustible como en glicerina y productos derivados.

Finalmente la ingeniera Escudero aseguró que volvieron “con la idea de instar a otros docentes para que se presenten en la Feria de Ciencia, le planteamos que no es tan complicado, que se pude hacer con los elementos que tenemos acá, que se puede hacer investigación y por eso convocamos a docentes que tienen diferentes espacios curriculares para sumarse; además los evaluadores que tenemos acá en la Feria tienen la capacidad para orientarnos y poder participar en una Feria a nivel nacional”.

Comentarios

Comentarios