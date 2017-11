Se trata del tercer mandato del primer Decano graduado de esta Casa de Altos Estudios. Asimismo, el Ing. Andrés Bursztyn fue elegido por el 83 por ciento de los votos de la Asamblea para continuar desempeñándose como Vicedecano en la Facultad.

El miércoles 1 de noviembre, en el marco de una nueva Asamblea de Facultad, el Ing. Guillermo Oliveto renovó su mandato por otros cuatros años al frente de la UTN Buenos Aires con el 93 por ciento de los votos. Asimismo, el Ing. Andrés Bursztyn fue elegido por el 83 por ciento de los votos de la Asamblea para continuar desempeñándose como Vicedecano en la Facultad.

La postulación de Oliveto fue presentada por el Ing. Alejandro Furfaro, quien hizo un repaso de los logros de la gestión que desde 2009 conduce el Decano; “Oliveto tiene que continuar porque lideró una gestión transformadora durante los últimos ocho años, en los que la Facultad ha logrado nada menos que el Premio Nacional a la Calidad; la acreditación de carreras de grado y posgrado de manera impecable, con dictámenes ejemplares; la acreditación del Doctorado, con la máxima categoría; ha implementado programas de tutorías; hubo una explosión en cantidad de docentes y estudiantes investigadores, y proyectos de investigación; y se invirtió en fondos para viajes y eventos”. Asimismo, agregó: “La nuestra es una de las pocas Facultades donde los producidos propios se reinvierten en activos”.

Furfaro se refirió a continuación a la renovación de autoridades en el Rectorado de la Universidad: “La Asamblea de Decano esta vez se lleva a cabo en un momento histórico y particular de nuestra Universidad. Hace un mes atrás fuimos a Mar del Plata con la intención de transformar la Universidad. Llevamos un candidato a Rector, el Ing. Oliveto. El 38% de los asambleístas que lo votaron creen en él. Ese día empezó el debate de la transformación de la Facultad, pero no terminó. Debe continuar. Y hay un espacio político, encabezado por nuestro actual Decano, que debe dar ese debate. Yo quiero una Universidad donde el presupuesto se gestione de forma transparente, como en mi Facultad. El plan de compras es un ejemplo de ello, -desarrolló el Director de la carrera de Ingeniería Electrónica-. Todos sabemos de los límites de una Universidad que está permanentemente en rojo presupuestario. No puede ser que nos agarremos la cabeza por la cantidad de alumnos que ingresan en primer año, y no tengamos la posibilidad de designar docentes por falta de presupuesto. Eso es tarea del Rector. Hay un Rector nuevo, y hay que apuntalarlo, porque es un momento muy difícil de la Universidad. Hoy no sólo se elige Decano, sino que se elige la forma de debatir la Universidad que queremos en el marco del Consejo Superior y de la Universidad. Siendo el Decano quien encabeza el espacio político que puede protagonizar esa discusión, propongo un apoyo contundente al Decano por parte de esta Asamblea. Es nuestra forma de expresar que la Facultad de Ingeniería más grande del país está detrás de un cambio profundo en nuestra Universidad”.

También manifestaron su apoyo a la postulación de Oliveto Agustín Peralta, Leonel Britos, Natalia Niz Gazia, Sebastián Provenzano y Gabriel Hagenbuch por el claustro estudiantil; los ingenieros Alejandro Chams, Alejandra Vázquez y Daniel Alunni por el claustro de graduados; Alejandro Tripicchio por el claustro No Docente; los Ingenieros Marcelo Olivero (Director del Departamento de Ingeniería Textil), Marcelo Masckauchan (Ingeniería Civil), María del Carmen Gutiérrez (Ingeniería Química), y Leonardo Plaun (Ingeniería Mecánica), en representación del claustro docente. Cerró la lista de oradores el Ing. Andrés Bursztyn, vicedecano de la Facultad.

Luego del recuento de votos, Oliveto se dirigió a la Asamblea: “No puedo menos que agradecer. Esta comunidad es mi familia, y esa lógica comunitaria la comparto, porque entiendo que los logros no son personales o individuales. Esto es un trabajo que parte del consenso y que necesita del esfuerzo y el compromiso de todos. Como comunidad, hemos superado adversidades pero sobre todo hemos planteados desafíos que pudimos llevar adelante. Nuestro norte, fijado a mediados de 2014 por resolución del Consejo Directivo, es nuestro Plan Estratégico Institucional, que fue nada menos que discutido por toda la comunidad de esta Facultad en una especie de Asamblea, con representantes de los distintos claustros de esta Facultad”.

En ese sentido, destacó: “Tenemos muchos desafíos por delante. Me siento orgulloso de representar desde este lugar, pero sobre todo de pertenecer a esta comunidad, este grupo de personas que dejan mucho de lado por estas paredes”.

Emocionado, Oliveto afirmó que “este fue un año muy difícil para mí. No encuentro mejor forma de llevar adelante determinadas situaciones complejas y dramáticas que ser parte de este grupo. Lo que me ha bancado esta comunidad, no tengo palabras para agradecerles a todos y a cada uno de los integrantes de esta Facultad”.

A continuación, Oliveto sostuvo: “Tengo el orgullo de venir del claustro estudiantil, y saber que mi agrupación, la Franja Morada Tecnológica, cumplirá en 2018, a 100 años de la Reforma Universitaria, 30 años al frente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Tecnológica, y, como me gusta decir, saber que yo fui el primero. Agradezco la participación estudiantil, de todas las agrupaciones. Los debates que nos debemos tienen forzosamente que incluir a todos, porque nosotros pregonamos la unidad en la diversidad. Para eso tenemos que fortalecer la Universidad. Se vienen momentos difíciles para la Universidad pública y tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que estar preocupados y alertas, pero tranquilos porque sabemos que contamos con una enorme fortaleza que es la participación de los distintos claustros. Y si tenemos que salir a la calle a defender a la Universidad lo vamos a hacer, y yo voy a estar a la cabeza de eso”.

El Decano electo agradeció “la tarea cotidiana de los docentes y comprometerme a seguir profundizando la capacitación docente, la contención, las opiniones diversas, para poder construir todos los días esa Facultad que soñamos, y por qué no, la Universidad que soñamos. El intento que hicimos de transformar la Universidad no llegó a buen puerto, pero dejamos muchas semillas sembradas a lo largo del país. Y soy consciente de que es un punto de partida, y vamos a seguir trabajando por esta Universidad. Hoy hay un nuevo Rector, como decía el Ing. Furfaro, soplan nuevos vientos en la Universidad, se terminó un ciclo y hoy tenemos una enorme responsabilidad que es ayudar al nuevo Rector para que a la Universidad le vaya bien. La Universidad está pasando un momento difícil y tenemos que poner el hombro, marcando lo que hay que marcar, defendiendo nuestras ideas, plasmadas en una plataforma que repartimos en todo el país, y comprometiéndonos a llevar esa plataforma como una bandera”.

Oliveto agradeció asimismo “a los graduados. Propiciamos la vuelta de los graduados a la Facultad, pero para ello tenemos que ofrecer una plataforma de bienvenida. Muchas veces a la Facultad le cuesta receptar a los graduados. Tenemos que profundizar esas políticas para que los graduados vuelvan a la Facultad, se sientan cómodos y aporten lo que han aprendido todos estos años fuera de la Facultad”.

Hacia el final de su exposición, el Decano agradeció “a los compañeros no docentes, que dejan mucho más de lo que se les exige todos los días en esta Facultad. Es un ejemplo verlos trabajar, comprometerse con nuestra política de Calidad, compromiso que fue creciendo con el tiempo. Ello nos llevó al galardón del Premio Nacional a la Calidad, pero lo importante fue el proceso, que demandó muchos años, cuando empezamos a batallar con la ISO 9001 desde la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria. Hoy estamos en un proceso virtuoso donde estamos trabajando en la certificación de toda la Facultad, y nos planteamos desafíos superadores, como el premio Iberoamericano a la Calidad, premio al que solo acceden las instituciones que ganan el Premio Nacional, y premio al que ninguna institución educativa argentina se presentó nunca. Nos tiene que llenar de orgullo. Somos la Facultad de Ingeniería más grande del país, y queremos ser la mejor. Vamos en ese camino y no nos vamos a desviar ni un milímetro”.

Por último, Oliveto agradeció al equipo de trabajo y “a la gente que hace posible todo lo que hacemos todos los días y que muchas veces no se ve. Y en eso incluyo a todos los colaboradores de nuestra gestión, una gestión que está desde el Decano hasta el último al servicio de la comunidad. De esa manera entendemos nosotros la política, como una vocación de servicio. Y así seguiremos haciéndolo en adelante”.

Posteriormente, se llevó a cabo la elección de Vicedecano. La postulación del Ing. Andrés Bursztyn para esta elección estuvo a cargo del Ing. Jorge Grandoso, consejero docente del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información. “Andrés Bursztyn ha liderado el cambio dentro del Departamento de Sistemas, conformando y liderando equipos de trabajo conformados por docentes, profesionales y graduados, no docentes y estudiantes. Esos equipos llevaron grandes logros, como la acreditación de la carrera por seis años, con la máxima categoría, y la certificación del Laboratorio de Sistemas bajo Norma ISO 20.000, -continuó-. Lo que más nos enorgullece es que los profesionales de Sistemas son reconocidos en el mercado. No solamente por sus cualidades técnicas, sino por su capacidad de gestión, de liderazgo y su adaptabilidad al cambio. Cuatro años después vuelvo a tomar la palabra, más convencido que cuatro años atrás, para proponer por su liderazgo, su pensamiento estratégico, su capacidad de ejecución, y su pasión por hacer, al Ing. Andrés Bursztyn como Vicedecano para el período 2017-2021”.

Apoyaron esta candidatura el Decano Guillermo Oliveto; el Ing. Daniel Wolhendler y el Ing. Christian Barindelli, por el claustro de graduados; el Ing. Marcelo Masckauchan (Ingeniería Civil), la Ing. María del Carmen Gutiérrez (Ingeniería Química), el Dr. Fernando Nápoli, el Ing. Marcelo Estayno (Ingeniería en Sistemas de Información) y el Ing. Oscar Álvarez (Ingeniería Naval), por el claustro docente); Alejandro Tripicchio, por el claustro No Docente; y Juan Djeraldini, Griselda Céspedes y Javier Carugno, por el claustro estudiantil.

Una vez finalizado el recuento de votos, el vicedecano se dirigió a la Asamblea y pidió “respetar todas las ideas, y generar consensos. Lo que todos queremos es seguir trabajando en la mejor Universidad de Ingeniería del país. Gracias a mi familia, a mis amigos, a cada uno de ustedes y a cada integrante de la comunidad tecnológica que llamamos muy bien familia. Venimos a trabajar todos los días pensando no solo en mejorar las condiciones para otro, sino también, mejorar las condiciones con convicción, respecto a la educación de nivel superior en el país. Vamos a afrontar sin lugar a dudas tiempos de cambio, de transformación, con el corazón, con nuestra convicción, con nuestra experiencia y nuestro conocimiento, para seguir mejorando la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Gracias por participar alegremente de esta asamblea. Me comprometo a seguir trabajando con la absoluta convicción de conformar un equipo de trabajo inmejorable, donde cada uno de nosotros ponemos lo mejor”.

Antes de finalizar, el Secretario General de la Facultad, Juan Manuel Tiribelli, recordó al Ing. Raúl Sack, fallecido este año. Sack tuvo un importante rol en esta Casa de Altos Estudios, siendo Director del Departamento de Ingeniería Industrial, y Vicedecano de Oliveto entre 2009 y 2013.

En la asamblea estuvieron presentes el Dr. Walter Legnani, Secretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la Universidad; el Secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN, el Ing. Juan Carlos Gómez; y el Secretario General de la APUTN, Norberto Gutiérrez.

Sobre Guillermo Oliveto

Guillermo Oliveto nació en Capital Federal, el 30 de septiembre de 1961. Se graduó como Ingeniero Industrial en 2001, siendo abanderado de la primera promoción de la carrera en la UTN Buenos Aires. Es Especialista en Ingeniería Gerencial (Posgrado de la UTN.BA) y Especialista en Dinámica de Sistemas (Universidad Politécnica de Catalunya).

Ejerce la docencia en la carrera de Ingeniería Industrial de la UTN Buenos Aires, como Profesor Adjunto Ordinario en las materias Pensamiento Sistémico, Ingeniería Industrial I y Comercialización, por cargo concursado. Además, posee antecedentes en distintos grupos de investigación especializados, y ofició de disertante en importantes encuentros académicos.

Desde 1988 hasta 1990 fue Consejero Departamental por el Claustro Estudiantil, y Presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Tecnológica de la UTN.BA hasta 1991. Fue Vicepresidente de la Federación Universitaria Argentina entre 1991 y 1993; y Presidente de la Federación Universitaria Tecnológica hasta 1995.

En 1993 ejerció la función de Secretario de Asuntos Estudiantiles de la UTN.BA. En 1997 comenzó su segundo período al frente de dicha Secretaría, que se extendió hasta 2001. Entre 1999 y 2001 se desempeñó como Consejero Académico por el Claustro Estudiantil de la UTN Buenos Aires.

En 2001 fue nombrado Secretario de Cultura y Extensión Universitaria. En el mismo completó dos períodos hasta que, en diciembre de 2009, asumió como Decano de la UTN Buenos Aires, cargo para el que fue reelecto en 2013, a través de Asamblea Universitaria.

Durante su gestión, la Facultad profundizó los procesos de acreditación de carreras de grado y posgrado, dentro de un plan orientado a elevar su Calidad Académica. Asimismo, y en el marco de este proyecto de gestión fuertemente vinculado a la Calidad, estableció un Plan Estratégico Institucional que fijó los objetivos de la UTNBA para los próximos 20 años.

Luego de un programa de formación que involucró a todos los actores de la UTNBA, la Facultad logró en 2016 el Premio Nacional a la Calidad para el sector público.

En los años en los que Oliveto lideró la gestión de la UTNBA, se impulsaron políticas destinadas a ampliar el alcance de la investigación y la transferencia con el medio. Se fortaleció el vínculo con los graduados de la Facultad; y se encaminaron importantes reformas edilicias en ambas sedes de la UTN.BA, entre otras medidas.

En 2011, el Ing. Oliveto convocó al debate sobre la “Formación de Ingenieros en la República Argentina”; y participó activamente en los talleres que fueron la base del Plan Estratégico Ingeniería 2012-2016, lanzado por el Ministerio de Educación de la Nación.

Desde 2014 es Secretario de Comunicación del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI), y desde 2016 integra el Comité Ejecutivo del Consejo Global de Decanos de Ingeniería (GEDC), cargo que expira en 2019.

Sobre Andrés Bursztyn

Andrés Bursztyn nació en Capital Federal, el 8 de marzo de 1970. Se graduó como Ingeniero en Sistemas de Información en la UTN Buenos Aires en 1998. En el año 2000 finalizó su Posgrado en Dirección de Empresas. Actualmente está cursando la Especialización en Política y Gestión Universitaria que la Universidad Nacional de General Sarmiento dicta en la UTN.BA. Asimismo, elabora su tesis para la Maestría en Tecnología Informática Aplicada en Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y para el Doctorado en Ingeniería en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Ejerce la docencia en la UTN.BA desde 1990, cuando comenzó como Ayudante de Trabajos Prácticos Ad Honorem. Luego fue Jefe de Trabajos Prácticos, Profesor Adjunto; y actualmente es Profesor Titular Concursado en Administración de Recursos y Profesor Adjunto Concursado en Teoría de Control, de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Es, además, miembro titular de jurados de concursos y carrera académica en carreras de Ingeniería Informática y sistemas de información.

En la década del 90´ fue miembro del Consejo Departamental por el Claustro Estudiantil; y por el Claustro Graduados en el período 2003-2005. Desde el año 2005 hasta el 2009 se desempeñó como Secretario Académico del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información y como miembro titular por el Claustro Docente del Consejo Departamental de dicha carrera.

En 2009 asumió la Dirección del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN.BA. Entre 2010 y 2012 fue miembro titular por el Claustro Docente en el Consejo Superior de la UTN. Desde 2010 también es miembro titular por el Claustro Docente en el Consejo Directivo de la UTN Buenos Aires. En 2013 asumió como Secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el Rectorado de la UTN; y Vicedecano de la UTN Buenos Aires.

Es Investigador y Director de proyectos de Investigación y Desarrollo (PID UTN y PID UTN.BA). Es Vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas (CPCI) de la Ciudad de Buenos Aires; Coordinador alterno de la Red de Carreras de Ingeniería en Informática / Sistemas de Información (Red RIISIC) del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI); miembro titular y representante UTN en la Comisión de Interconectividad y Sistemas de Información del Consejo Interuniversitario Nacional (CiN); y consultor en la Secretaría de Políticas Universitarias (SUP) dependiente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

Durante su gestión al frente del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN Buenos Aires la carrera obtuvo, en 2009, el Premio Sadosky a la Inteligencia Argentina aplicada a la Industria TI, otorgado por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI). En 2012 logró la acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) por un período de seis años; y en 2013 su Laboratorio (DISILAB) certificó sus servicios bajo Norma ISO 20.000, convirtiéndose en el primer laboratorio latinoamericano en obtener dicha distinción.

