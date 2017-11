El gerente de Catastro provincial, ingeniero Eduardo Villa, estima que para el primer trimestre del año entrante podrán estar al día con los planos ingresados y la correspondiente certificación. El trabajo acumulado se viene destrabando con modernización, capacitación y nuevo equipamiento del área. Destacó el respaldo del titular de la AREF, Luis Capellano, de quien depende la dirección.

Río Grande. – El ingeniero agrimensor Eduardo Villa, gerente de Catastro provincial, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre los avances en el área, y los cambios en materia de modernización, agilización de trámites y capacitación, que les permiten ponerse al día con los planos y para los primeros meses del año entrante también con las certificaciones.

Recordó que “la AREF está conformada por dos grandes direcciones, la dirección general de Rentas y la dirección general de Catastro, que depende del director ejecutivo Luis Capellano. De esas dos direcciones surgieron gerencias, entre ellas la de Catastro, que antes era una subsecretaría dependiente de ingresos públicos”.

La demora era histórica, y se sumó el crecimiento urbano, dado que “toda generación de una parcela pasa por Catastro, y hay grandes urbanizaciones en Río Grande, grandes urbanizaciones propuestas en Ushuaia, en Tolhuin, y todos los planos pasan por el área, de todo lote, parcela o terreno. Este crecimiento genera una mayor demanda y lo mismo pasa con el IPV, porque todos los edificios que hace pasan por Catastro”, dijo.

Aseguró que “hoy estamos muy bien, con muy poco atraso en la registración de planos, que estaba atrasada pero se agilizaron los procedimientos, se incorporaron agrimensores, y esto ayudó mucho a dar una velocidad distinta”.

También se refirió a la modernización del equipamiento: “Se está llamando a licitación para compra de equipamiento topográfico y geodésico, que estaba obsoleto, y antes de fin de año tendremos equipos nuevos.

Además hay un llamado a licitación para computadoras para toda la AREF. Estamos trabajando no solamente se trata del sistema, sino que hay aplicativos que se están desarrollando para facilitar el trabajo de gestión diaria. El director de la AREF está apoyando el crecimiento de Catastro en términos informáticos, de capacitación del personal en forma permanente y se visualizan mejoras muy grandes”, manifestó Villa.

Consulta online

Indicó que “todo el que tenga la inquietud de ingresar a la información de Catastro puede hacerlo por mail, se les da una contraseña y puede hacerlo online. Hay nuevos aplicativos de transparencia para seguir el expediente, ver por dónde pasó, para que la gente tenga claro dónde se generan las demoras”.

“Un expediente que ingresa a Catastro implica un proceso de revisión completa. El plano de Catastro es un plano legal y es la demarcación de lo público y lo privado. Esto forma parte del plano continuo digital de toda la isla, y es un trabajo muy preciso. Todo plano que ingresa se va pegando a ese gran rompecabezas y va dando la continuidad geográfica”, detalló de la importancia de esta tarea.

“El profesional de agrimensura hace el plano de loteo, que genera las parcelas y una nomenclatura catastral que identifica la sección, la manzana, la parcela; y eso pasa a la registración de la propiedad y se le da publicidad catastral. En el caso de los asentamientos, son irregulares y el saneamiento lleva tiempo, porque primero hay que tener claro quién es el titular, el responsable de la ocupación, y en el caso de margen sur los agrimensores del IPV están midiendo y ajustando ambas cosas. Estamos haciendo protocolos de análisis mucho más rápidos y se hace un trabajo conjunto”, informó.

Ampliación de ejidos

Respecto de la ampliación de ejidos y creación de nuevos departamentos, dijo que “hay tres ejidos urbanos y la tierra dentro de los ejidos es responsabilidad del municipio respecto de su otorgamiento, si son propias”.

“Nunca se habían fijado los límites departamentales, y se creó el de Ushuaia, porque no existía. Tolhuin tenía una división que cortaba el lago Fagnano y llegaba más o menos a San Pablo; pero la división política no tiene que ver con el tamaño de los ejidos. Tolhuin tenía un ejido urbano de 54 kilómetros cuadrados y hoy tiene cerca de 80. La superficie que tenga la división política no hace al uso o potestad del municipio”, aclaró, a partir del nuevo mapa tras la aprobación de la ley en la última sesión, que incorporó “el departamento Islas del Atlántico Sur y el departamento Antártico”.

Dio cuenta de los beneficios para Tohuin, que “ahora puede tener un registro de la propiedad automotor, una escribanía y el colegio de escribanos decidirá la habilitación. Es otra vida cívica, porque el Superior Tribunal también podrá habilitar áreas judiciales con sede en Tolhuin, para que se pueda litigar ahí. En el caso de educación también, porque hoy se tienen que tomar cargos en Río Grande. Son cosas que le facilitan la vida a la gente. Las termas quedaron dentro del ejido de Tolhuin y sería potestad del intendente la administración de ese espacio. En este momento se está dirimiendo en la justicia y Catastro no tiene injerencia en esto”, señaló.

Tierra fiscal sin mensura

El profesional manifestó que la tarea no termina porque en la isla “todavía falta mucha tierra fiscal sin mensurar. Si uno toma cualquier cartografía temática, donde están los ejidos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, el entorno es tierra fiscal, si no es de privados. Hay grandes remanentes de tierras fiscales sin mensurar, cuando en la provincia de Buenos Aires hoy no hay una maceta que no tenga mensura”, comparó.

Sobre la posibilidad de nuevas urbanizaciones, dijo que hay “mucha relación con el área de Planificación Estratégica, porque ellos planifican la visión de esa tierra y dónde se pueden desarrollar nuevos ejidos urbanos, como podría ser Almanza, San Pablo, San Sebastián, que son posibles lugares de desarrollo. Esto tiene que estar atado a un proceso que escapa a Catastro”.

Tarea realizada

Como resultado de lo que va de la gestión, destacó la actualización de planos y adelantó que “lo que viene es un trabajo muy fuerte en el área de certificaciones catastrales, porque así como nosotros avanzamos muchísimo en la registración de los planos, esa registración generó parcelas, y después que se produce la parcela tiene que tener su certificado catastral de origen. Estamos haciendo un aplicativo para darle velocidad, porque tanta masa de planos aprobados generó mucha masa de certificados para hacer”.

“A partir del primer trimestre del año que viene eso lo va a hacer la matrícula de agrimensores, de una forma automatizada, y eso nos va permitir en el primer trimestre estar casi al día con los planos y la certificación catastral”, aseveró.

Apuntó que no hay muchos ingenieros con esta especialidad, y es una realidad que atraviesa todo el país, con una demanda que crece de la mano de la generación de suelo urbano. “En la provincia debe haber 22 ó 23 ingenieros agrimensores, de los cuales muchos no ejercen, porque yo no ejerzo a nivel privado, donde debe haber entre 12 ó 15”, concluyó.

