El titular de la AREF, contador Luis María Capellano, tomó una posición “ni pesimista ni optimista”, dijo, confiando en que el gobierno nacional apuntará al consenso y, no por salvar a la provincia de Buenos Aires con el fondo del conurbano, perjudicará al resto con ajustes. Detalló los puntos en discusión y cifró expectativas en la reunión con los gobernadores prevista para el lunes.

Río Grande.- El titular de la AREF, Luis Capellano, fue consultado ayer por FM La Isla sobre el alerta que encendió el ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz sobre un ajuste post-electoral, como parte del gabinete económico conformado a pedido de la gobernadora Bertone, para analizar medidas de contención.

“En realidad no es un gabinete sino un equipo de apoyo al ministro Labroca, y vamos a colaborar en temas específicos de la función de cada uno”, explicó.

Sostuvo que “hay un principio de acuerdo para tener la primera reunión la semana que viene y se definirá la agenda de trabajo, sobre temas puntuales como las modificaciones que estarían ingresando al presupuesto. La gobernadora estará el lunes en la reunión pautada por Macri con los gobernadores, y los temas de mayor sensibilidad tienen que ver con los aportes del tesoro nacional -ATN- a las provincias”, comenzó a indicar.

Dijo que “en el presupuesto se plantea mantener el nivel de 3.262 millones de pesos; y el monto total de la recaudación a asignar en ATN es de 24.700 millones, porque es el 2% del impuesto a las Ganancias. Hay que analizar esto y tratar de asegurar con una ley la automaticidad de las transferencias, para que esta cifra, que es muy significativa, tenga una distribución acorde y automática”.

Respecto del impuesto de ingresos brutos, indicó que todavía no hay precisiones y la reforma impositiva entraría después de estas leyes especiales y el debate del presupuesto 2018.

“Por primera vez tenemos la inclusión en el presupuesto de la participación público-privada, y hay temas novedosos que se incluyen por primera vez relacionadas con proyecciones financieras muy importantes. Uno de los temas de trascendencia es el pacto fiscal del ’93, que tiene que ver con ingresos brutos. El Ejecutivo no envío ningún proyecto todavía sobre la prórroga del pacto fiscal, y la consecuencia de no prorrogarlo es la implementación progresiva de la exención de ingresos brutos a la producción primaria, la industria, las operaciones financieras, las aseguradoras, la compra y venta de divisas, los servicios de electricidad, agua, gas. La Nación debería empezar a reducir la tasa del 18%, y aparte las provincias deberían dejar de cobrar el impuesto de sellos. Este tema no tiene que ver con la reforma tributaria, pero hay que plantear que se incluya, porque vence el 31 de diciembre de 2017”, subrayó como tema a tratar en forma urgente.

Por contraste, estimó que “el tema ingresos brutos va a ser de larga discusión para el año que viene, porque no dan los tiempos, y no fue incluido en el presupuesto”.

De haber más temas en agenda, consideró que “habrá que ver si surge alguna nueva propuesta de reforma en la reunión del lunes con los gobernadores que todavía no haya sido presentada”.

Equilibrio fiscal

Consultado sobre la exigencia de superávit fiscal que estaría planteando la Nación, pidió “separar por un lado la reforma tributaria integral que se pretende, donde se tiene que lograr un equilibrio entre lo que se sacrifica por adecuación de los impuestos con una redistribución de subsidios a través de la coparticipación nacional. Si van a bajar los recursos coparticipables por una reforma tributaria, la única manera de compensar eso, teniendo en cuenta la sentencia que puede surgir por el fondo del conurbano, es un nuevo escenario de redistribución de subsidios. Esto tiene que funcionar como un círculo virtuoso porque, si no, no es viable”, dijo sobre el impacto del fondo del conurbano.

“Por otro lado, tenemos el proyecto de responsabilidad fiscal que va a presentar el presidente a los gobernadores. Dentro de ese proyecto está plasmado un exhaustivo control del gasto con la obligación de tener un superávit primario. Esto le pone una traba a la generación de empleo, porque se congelan las vacantes, y se exige que haya un equilibrio fiscal”, sostuvo, si bien en este caso la incidencia de las vacantes es sobre el empleo público.

Para Capellano “esto va a llevar a las provincias a realizar una reforma tributaria. Hay algunas salidas que pueden hacer que mejore el impuesto de ingresos brutos, respecto de sus características regresivas o distorsivas. Esto lo propusimos como provincia, porque si se logra una homogeneización de la alícuota en todas las jurisdicciones, si se logra un protocolo adicional para la compensación automática, y se empiezan a achicar los regímenes de retención que generan distorsiones, creo que se puede mejorar la administración de este impuesto y atenuar la regresividad que tiene. Esto va a ser un planteo técnico, con los equipos técnicos que empiecen a trabajar en la reforma tributaria integral, y no creo que Ingresos Brutos sea posible cambiarlo de acá a fin de año”, reiteró.

Buenos deberes

Puertas adentro de la provincia, el funcionario consideró que se han hecho bien los deberes, porque “estamos cerrando este ejercicio con una recaudación de 800 millones por sobre lo que teníamos estimado recaudar. Dentro de esos 800 millones hay recursos extraordinarios que vinieron por acuerdos que se hicieron, pero lo que tiene que ver con gestión son unos 380 millones. Respecto de la coparticipación nacional, venimos nada más que con 50 millones por encima de lo presupuestado. Esto quiere decir que a nivel local estamos mucho mejor de lo que recibimos de coparticipación y somos una de las pocas provincias que estamos sustentando el 42% del presupuesto con la recaudación de la provincia, sin aumentar los impuestos”.

“No hemos hecho tan mal los deberes, pero si nos cambian las reglas de juego en los niveles de coparticipación, seguramente vamos a tener una reducción, como todas las provincias. Yo no quiero ser ni demasiado optimista ni pesimista, y creo que la nación va a buscar consensos y acuerdos. No creo que se pretenda salvar una provincia para hundir a las otras, y van a tratar de buscar un equilibrio en el tema del superávit fiscal primario”, concluyó.

Comentarios

Comentarios