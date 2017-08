El geólogo e investigador del CADIC, dialogó con Radio Universidad (93.5) sobre su participación en el XX Congreso de Geología que se llevó a cabo en Tucumán en donde se reunieron más de mil profesionales de primer nivel de todo el país y Latinoamérica. Asimismo, destacó la posibilidad de desarrollo que tiene Tierra del Fuego respecto a la industrialización de los hidrocarburos y celebró el avance del Parque Eólico en Río Grande. Las antenas de la CONAE en Tolhuin, otro logro importante.

RÍO GRANDE. – El Dr. Jorge Rabassa, ex director del CADIC y actual Investigador de la reconocida institución científica, dialogó con Radio Universidad (93.5) sobre su participación en el último Congreso de Geología que se llevó a cabo en Tucumán en donde se reunieron más de mil profesionales de primer nivel del todo el país y todo Latinoamérica.

En diálogo con Buscando el Equilibrio, Rabassa comentó que el lema del Congreso era la Geología: Presente y Futuro: es decir, en qué medida las ciencias geológicas construyen al desarrollo de la sociedad como hoy la conocemos y qué aspectos hay que tener en cuenta hacia el futuro donde la geología puede jugar un rol fundamental. A través de la geología se producen en todos los hidrocarburos que son elementos de nuestra sociedad en lo que hacia la provisión de la energía y desde ya en todas las actividades que tiene que ver con la extracción de minerales de interés económico que son parte esencial de nuestra industria así que es un ámbito donde se presentan las novedades más importantes que la disciplina ha desarrollado últimamente y en muy distintos campos porque las especialidades de las ciencias geológicas son muchas y muy variadas”.

El Dr. Jorge Rabassa, ex director del CADIC y actual Investigador de la reconocida institución científica, dialogó con Radio Universidad (93.5) sobre su participación del XX Congreso de Geología. “El tema de Vaca Muerta se encuentra permanentemente presente y las conferencias más importantes o por lo menos que fueron las que contaron con mayor número de asistentes fueron aquellas vinculadas al famoso yacimiento de hidrocarburos de Neuquén. “En el Congreso hubo un simposio sobre energías renovables y en ese sentido es un tema fundamental para el desarrollo de una nueva matriz energética para nuestra provincia y para todo el país." La CONAE avanza en la instalación de una antena en Tolhuin. “Es importante que existan estas antenas porque nos permite presidir información satelital de muy variada naturaleza que se genera en forma constante". "La cuenca Carina es muy importante y extensa por lo tanto las posibilidades son muy amplias. El tiempo dirá cuándo esa explotación económica y técnicamente factible”. "La cuenca Carina es muy importante y extensa por lo tanto las posibilidades son muy amplias. El tiempo dirá cuándo esa explotación económica y técnicamente factible”.

El ex director del CADIC, sostuvo que “el elemento dominante en la provincia son los hidrocarburos que representan un porcentaje importante de la actividad económica de la provincia de su producto bruto y en lo que hace a la generación del empleo, pero también tenemos que recordar que nuestra provincia tiene enormes riquezas naturales desde el punto de vista estético y escénico que satisfacen las necesidades del turismo. Precisamente entre las actividades que se desarrollaron, hubo un simposio específico sobre lo que llamamos geodiversidad y geoparques que es la posibilidad de proteger los recursos escénicos del paisaje a los efectos de que puedan ser utilizados sustentablemente por la industria turística”.

Asimismo, reveló que también hubo uno simposio sobre geografía marina que contó también con la presencia de especialistas de nuestro país y de Latinoamérica. “Siempre en la temática oceánica está presente nuestras reuniones y mucho más desde que a nivel nacional se ha desarrollado el programa Pampa Azul que, como su nombre lo dice, la llanura pampeana que es verde en el continente pero en el mar es azul donde hay muchísimos recursos desde el punto de vista pesquero como del punto de vista de los hidrocarburos y otros recursos minerales y en ese sentido las ciencias geológicas están siempre presentes cuando se tratan estos temas que son decisivos a nivel de la economía y de la industria nacional”.

“El tema de Vaca Muerta se encuentra permanentemente presente y las conferencias más importantes o por lo menos que fueron las que contaron con mayor número de asistentes fueron aquellas vinculadas al famoso yacimiento de hidrocarburos de Neuquén y que en un futuro quizás más cercano pueda comenzar a ser explotado tanto en el gas como en el petróleo”.

El presente de la geología en Tierra del Fuego

El investigador del CADIC brindó un análisis de la injerencia que actualmente tiene la geología en Tierra del Fuego y remarcó que “los recursos naturales más significativos en términos económicos para nuestra provincia son los hidrocarburos y lo importante es que la cuenca que tiene estos hidrocarburos es de una enorme extensión también en la actual plataforma submarina por lo cual la característica de su explotación en el futuro puede tener un ámbito de desarrollo que extienda las tareas de exploración y explotación más allá de la línea costera actual o de la explotación off shore en las regiones cubiertas por el mar pero que, por el momento, están limitadas a zonas relativamente cercanas a la costa. Quizás el futuro nos depare condiciones de explotación en posiciones muchas más alejadas que en la actualidad. La cuenca Carina es muy importante y extensa por lo tanto las posibilidades son muy amplias. El tiempo dirá cuándo esa explotación económica y técnicamente factible”.

Cabe destacar que, en Tierra del Fuego, en la concesión CMA-1, Total opera los yacimientos onshore Ara y Cañadón Alfa, así como los yacimientos situados en el mar Hidra, Kaus, Argo, Carina y Aries”.

El reconocido investigador brindó una opinión estrictamente personal, al margen de su desempeño en el CONICET en su carácter como ex director de Ushuaia, y consideró que “debería haberse apuntado a la industrialización de los hidrocarburos y todavía estamos a tiempo. Tuvimos la oportunidad de tener nuestra planta productora de metanol y de otros derivados de los hidrocarburos y lamentablemente por razones muy diversas y que sería muy largo y complejo discutir, esa oportunidad se perdió y la fábrica de metanol está del otro lado del Estrecho de Magallanes. Eso hubiera sido una buena respuesta en el sentido de la filosofía de la Constitución fueguina sobre la utilización y aprovechamiento pleno de nuestros recursos naturales. No quiero entrar en detalles en este momento, pero sí expresar mi esperanza de que con el tiempo haya una segunda oportunidad para el desarrollo de la industria petroquímica en Tierra del Fuego y que nos seamos tan solo un exportador de hidrocarburos de petróleo crudo o de gas a través del gasoducto y poco y nada de lo que podría ser industrializado en la provincia haya sido realizado. Se trata de agregarle valor agregado”.

El avance del cambio climático

El Dr. Rabassa explicó que el clima en Tierra del Fuego ha cambiado en la misma forma que ha cambiado en distintas regiones de nuestro país y a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta dado que existe un proceso de calentamiento global que comenzó aproximadamente en 1850 “por factores estrictamente naturales” y que luego fue “potenciado por la actividad humana. Sobre todo, por la producción de los famosos llamados gases de invernadero que se alojan en la atmósfera y retiene la energía irradiada por el sol y que se han cho particularmente notables a partir de 1980, entrando, por supuesto, de la misma manera en nuestro siglo”.

En este sentido, indicó que los glaciares “nos muestran esto donde no hay estaciones meteorológicas y los glaciares en su retroceso nos muestran el impacto de ese calentamiento regional, en nuestro caso, a través de la pérdida de masa que se ha continuado y se mantiene hoy en día”.

Antena de la CONAE en Tolhuin

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) se encuentra avanzando en la instalación de una antena que va a dar servicio al proyecto de la CONAE que es el lanzador de satélites que se está desarrollando, por un lado, y por el otro lado, para todo lo que son las misiones satelitales del CONAE y de terceros a los cuales les prestamos servicios.

En este contexto, consideró “importante que existan estas antenas porque nos permite presidir información satelital de muy variada naturaleza que se genera en forma constante. La ubicación geográfica de Tierra del Fuego es casi única por lo tanto en la recepción de esa información a esas latitudes, constituye un recurso natural propio de la provincia, su latitud. Si nosotros saliéramos de Río Grande navegando hacia el este y manteniendo nuestro barco la misma latitud en el recorrido, daríamos vuelta a los mares del sur sin encontrar ninguna otra porción de tierras emergidas. Por lo tanto, la latitud en la que se encuentra Tierra del Fuego es en sí misma, un recurso natural que motiva diferentes intereses en muy distintas actividades.

Energía eólica

“En el Congreso hubo un simposio sobre energías renovables y en ese sentido es un tema fundamental para el desarrollo de una nueva matriz energética para nuestra provincia y para todo el país. A medida que transcurra el tiempo los recursos de los hidrocarburos se van a ser cada vez más escasos y hay que tener claramente identificado cómo hacer para a reemplazarlos y por supuesto n la medida que podamos usar fuentes de energía no contaminable”.

“La utilización del hidrógeno a través de la descomposición del agua es una fuente energética muy importante pero me parece que es un estadio de desarrollo posterior y deberíamos insistir muy fuerte en la actualidad en aquello que tecnológicamente es accesible y seguro como son los molinos de viento como las pantallas que utilizan la energía solar porque hay solo que experimentar y encontrar cuáles son los tipos de tecnologías que son más adecuados para nuestro ambiente y responderán mejor a las inversiones que se realicen. Hay que hacer lo más razonable y accesible”.

La mirada internacional

Según indicó Rabassa, “hay una imagen mítica de Tierra del Fuego que es conocida por todas las personas medianamente informadas de todo el mundo no necesariamente de los científicos y todos ellos saben que nuestra provincia es el punto más cercano a la Antártida que nuestras condiciones geográficas son prácticamente únicas y que todavía tenemos ambientes prístinos y es nuestra obligación conservarlos y preservarlos”.

El investigador recordó que el próximo Congreso, como siempre sucede, “va a ser dentro de tres años. Lamentablemente no me he podido informar sobre cuál será la próxima sede”

Cambio de autoridades en el CADIC

El ex director del CADIC, se refirió a la asunción del Dr. Gustavo Ferreyra e indicó que seguramente “continuará con la política de comunicación que el CONICET ha desarrollado en los últimos años y es un elemento fundamental para que la gente conozca qué es lo que la gente hace ene l país y sobre todo en Tierra del Fuego. Toda la comunidad tiene el derecho esa saber qué se hace con sus recursos”.

Respecto a la compleja relación entre los científicos y los medios de comunicación, Rabassa entendió que, “por un lado, no todos los trabajadores de la ciencia tienen la sana costumbre de comunicarse con los medios que se acercan a nosotros. Hay colegas que no se encuentran en estas funciones. Ni que por eso tampoco podemos criticarlos porque hay mucha cuestión personal en este aspecto y con respecto a las instituciones que no están directamente conectadas con el CONICET, nosotros siempre les decimos que es una gran institución a nivel nacional hoy somos casi 30 mil personas en todas las actividades científicas y lo que no podremos aportar desde el CADIC podemos a través de la Red Nacional del CONICET, conseguir el idóneo que puede emitir opinión en cualquier campo del conocimiento”.

Comentarios

Comentarios