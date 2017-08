El presidente de AFARTE Federico Hellemeyer afirmó que, como consecuencia del resultado electoral del domingo, favorable al oficialismo nacional, hubo una buena reacción de los mercados, el dólar se muestra estable y eso es “positivo” para la industria fueguina. Observó un leve repunte de la demanda y la sensación es que la recesión comienza a quedar atrás. Con la campaña de aire acondicionado se ocupará más mano de obra y se podría “sostener un nivel de empleo interesante”. Apuesta al diálogo con la UOM para revisar los 15 puntos que proponen, para mejorar la competitividad.

Río Grande.- El presidente de AFARTE Federico Hellemeyer observó señales positivas para la industria fueguina tras el resultado electoral del domingo, favorable al oficialismo nacional, que impactó con una buena respuesta de los mercados.

Por FM La Isla, dio cuenta de la baja del dólar, del riesgo país y el aumento del volumen de negocios en la bolsa. “Es muy temprano como para hacer un análisis profundo, pero sin ser un economista diría que para la industria siempre es una buena noticia que se descomprima el sector financiero. Antes de las elecciones se vio el fenómeno de la dolarización de las carteras, con lo cual se seca la plaza de acciones en pesos, se encarece el crédito, se incrementa la moneda internacional, y ahora eso parece haberse distendido”, dijo.

Aseguró que “eso le quita presión a la industria que necesita de esa plaza para financiar sus operaciones, para que haya circulante y disponibilidad de la gente para consumir los productos. Como consecuencia de este fenómeno, el efecto es positivo para la industria y en particular para nosotros, que somos muy dependientes del valor del dólar, por los insumos importados, que representan un renglón pesado en nuestra estructura de costos. La descompresión de la moneda es una buena noticia”, reiteró.

Respecto de si puede haber un cimbronazo en octubre, de no mantenerse los resultados de agosto para el macrismo, indicó que “esta es una elección primaria abierta que da una señal muy fuerte, y es una encuesta calificada. A nivel nacional hubo un fortalecimiento del gobierno a partir del acto eleccionario y habrá que ver qué ideas traen para nuestra provincia. Más allá de la expectativa industrial, este es un momento netamente político donde se va a intentar seducir al electorado para incrementar el caudal de votos en octubre”.

Los puntos con la UOM

En cuanto a la posibilidad de flexibilizar algunas condiciones laborales, apunta a “continuar dialogando con el sindicato, aunque ellos están con sus posiciones, algunas más irreductibles que otras, y queremos trabajar en serio pensando en qué alternativas tenemos para el futuro. Creo que el diálogo se va a mantener, pero también este tema quedó cruzado por las elecciones. Quizás ahora se recupere una dinámica distinta, aunque terminará cruzado por las elecciones de octubre. Creo que tenemos que tener un poco de madurez para ir avanzando en varias cuestiones”, pidió.

No avizora en Argentina un avance hacia una reforma laboral similar a Brasil, pero espera discutir sectorialmente las variables que permitirían mejorar la competitividad. “Sinceramente creo que no es extrapolable la experiencia de Brasil en la Argentina. La reforma laboral en Brasil es mucho más que sectorial y nos excede, pero si Brasil exacerba su competitividad a tal punto, puede forzar a sus competidores a hacer lo mismo. Esto está atado a la idiosincrasia de cada país, más allá de las necesidades puntuales de competitividad que podemos observar”, dijo.

“No sé cuáles son los planes del gobierno para llevar adelante modificaciones más estructurales y generales. Lo que nosotros tenemos en agenda es dialogar sobre nuestra situación puntual, que modestamente nos parece algo más concreto y circunscripto a no más de 15 puntos que preocupan al sindicato y a nosotros. No es tanto una reforma, sino ver de qué manera hacer más eficiente el costo laboral y muchas cosas asociadas”, explicó, sobre la intención de reducir ausentismo, delegados, entre otras propuestas de la agenda.

Recesión frenada

Consultado sobre el repunte del consumo, dijo que “el momento es dificultoso pero podríamos estar observando cierto cambio en la tendencia que nos permite suponer que, por lo menos, no se va a agravar la caída en la demanda”.

“Es muy tenue, pero el sostenimiento de la demanda a lo largo de varios meses permite pensar que no se agrava el panorama. El contexto es distinto cuando la economía está más expandida que cuando está en contracción, y nuestra sospecha es que muy lentamente vamos entrando en un proceso que nos permita dejar atrás los niveles de recesión que vimos antes”, afirmó.

“Esto sería una buena noticia, porque necesitamos revitalización de la demanda con la campaña de aire acondicionado, que va a reactivar la mano de obra. Esto nos va a permitir atender las obligaciones con el personal de prestación discontinua, que en poco tiempo debe incorporarse a las fábricas y mantener una población industrial que va a quedar lejos del pico de 2013 y 2015, pero puede llegar a sostenerse un nivel de empleo interesante”, auguró.

“Uno es muy cauto para no generar expectativas más allá de las posibilidades. Pero la tendencia negativa de todo el 2016 se siguió dando en los primeros meses de 2017, y pareciera que muy lentamente empieza a revertirse. Es un proceso muy lento”, insistió.

Finalmente se refirió al stock acumulado que paralizó producciones en los dos últimos años: “En 2016 hubo un fenómeno de sobrestock de productos, con picos de producción cuando se liberó en 2015 la divisa para comprar insumos. El 2016 también fue un año de ajuste hacia abajo en la demanda y también retrasó la producción. Esa situación ya estaría superada y los niveles de stock ya son los habituales”, concluyó.

